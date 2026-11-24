Rodrigo Battaglia dejó atrás una lesión en octubre pasado y sumó minutos en tres partidos de 2026 (Créditos: Reuters/Thiago Ribeiro)

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Rodrigo Battaglia afrontó un año difícil con la camiseta de Boca Juniors, luego de pasar por el quirófano a principios de la temporada por una “tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho”, pero regresó en un buen nivel bajo la batuta de Rodolfo Arruabarrena y la consagración en la Copa Sudamericana se trató de un premio al sacrificio del volante, que se hizo un lugar rápidamente como relevo del Vasco en un mediocampo afirmado.

Debido a esto, la publicación del ex hombre de Huracán para mostrar la intimidad de su celebración tras la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro en Colombia no pasó desapercibida, en especial por una de las fotos publicadas por el jugador de 35 años, en la que mostró una nota escrita por él desde el hotel Estelar Alto Prado, donde se alojó la delegación en Barranquilla, antes de encarar el partido decisivo.

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“¡Hoy vamos a ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla! ¡Porque lo merecemos como grupo! ¡¡¡Vamos Boca!!!”, se lee en el papel firmado con las iniciales del experimentado jugador con pasado en la selección argentina, una camiseta con la que jugó dos partidos en el inicio del ciclo de Lionel Scaloni.

El posteo de su cuenta personal de Instagram también contenía un mensaje en la descripción: “¡Felicitaciones a todo el grupo por este nuevo título! ¡Gracias a todo el pueblo bostero por acompañarnos, gracias a mi familia y amigos por siempre estar presente! ¡¡¡ESTO ES BOCA!!!”.

La figura de Boca Juniors escribió un mensaje que anticipó la coronación en Colombia (Créditos: @rodribattaglia/Instagram)

La lesión en el tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas durante la mayor parte de 2026 puso en perspectiva lo que significó el regreso de Battaglia al equipo. El volante había tenido un papel protagónico en la temporada 2025, con 5 goles en 35 presencias entre Liga Profesional, Copa Argentina, Libertadores y Mundial de Clubes. La intervención quirúrgica lo obligó a un parate forzado hasta el 16 de octubre de 2026, cuando disputó los 90 minutos en el triunfo 2-1 sobre Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura. También sumó rodaje en la revancha contra Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Sudamericana y en la definición del certamen internacional ante Atlético Mineiro.

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Boca dominó de principio a fin y rompió 18 años sin títulos internacionales

El triunfo en Barranquilla no dejó lugar a dudas. Boca Juniors salió a imponer condiciones desde el primer minuto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y nunca cedió el control del partido frente al Galo. A los 15 minutos, Santiago Ascacibar abrió el marcador al aprovechar una pelota suelta en el área tras habérsele anulado un tanto minutos antes por offside. Con la ventaja en el bolsillo, el equipo de Arruabarrena le cerró todos los caminos a un desconcertado conjunto de Belo Horizonte.

En el arranque del complemento, a los 47 minutos, Miguel Merentiel sentenció el encuentro con un toque preciso tras una excelente combinación entre Facundo Jagger Herrera y Sebastián Villa por la izquierda. Con ese 2-0, Boca se adueñó de su título número 19 en competencias continentales y puso fin a una sequía de 18 años sin conquistas internacionales, la última de las cuales había sido la Recopa Sudamericana 2008.

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Leandro Paredes, que levantó el trofeo como capitán, protagonizó uno de los momentos de mayor tensión de la noche: sufrió una descompensación tras recibir la copa y debió ser trasladado a una clínica de la zona para realizarse estudios complementarios. Horas después, desde el hospital, el volante llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”, y en otra publicación bromeó: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”.

Rodolfo Arruabarrena también habló de Paredes antes de conocer la gravedad de su estado: “Es un líder positivo. Hace reuniones, busca lo mejor para el grupo y es crack dentro del campo. Siempre está en lo que necesitás, él ayuda”.

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Más allá de esto, el entrenador ya tenía la cabeza puesta en lo que viene. En declaraciones a DSports, el técnico fue directo. “No podemos relajarnos porque, si perdemos con Independiente, no va a servir de nada esto”, en referencia al cruce del miércoles ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura en la Bombonera. Más tarde, en charla con ESPN, anticipó que no mandará un equipo alternativo: “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”.