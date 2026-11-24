El artista nacido en Cerro recuperó versos de una composición que contrapone la propaganda estatal con las dificultades diarias de millones de ciudadanos cubanos

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El artista cubano Kamancola, nombre artístico de Jorge Lian García Díaz, difundió en redes sociales un video en el que interpreta a capela un fragmento de Bloqueo, una composición que cuestiona el relato del régimen cubano sobre las causas de la crisis en la isla. El cantante retoma una de sus líneas de denuncia contra la represión, la precariedad cotidiana y el uso político del embargo de Estados Unidos.

Nacido en el municipio Cerro, en La Habana, Kamancola ha usado sus canciones y sus plataformas digitales para referirse a asuntos que afectan a los cubanos dentro y fuera de la isla. En esta ocasión, eligió una interpretación despojada de arreglos para recuperar una letra que contrapone el discurso estatal con escenas de deterioro material, falta de medicamentos, viviendas en mal estado y salida migratoria.

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La publicación vuelve a situar a Bloqueo como una de las piezas más explícitas de su repertorio. La canción no se limita a cuestionar el embargo estadounidense: acusa a las autoridades cubanas de utilizar ese tema como argumento para justificar problemas internos y preservar una estructura de poder.

Kamankola retomó “Bloqueo” con una denuncia contra el régimen cubano (Foto cortesía Kamankola. Imagen con carácter ilustrativo)

La letra atribuye al régimen la responsabilidad por la crisis cubana

En los primeros versos, Kamancola plantea una acusación frontal contra el fallecido dictador Fidel Castro y contra la narrativa que presenta al embargo como explicación central de las carencias. “El bloqueo es un presidio que se inventó Fidel Castro pa que no quedara rastro de su eterno genocidio”, canta.

La composición utiliza la palabra “bloqueo”, habitual en la propaganda oficial cubana, para revertir su sentido. El artista sostiene que el término funciona como una herramienta política para eludir responsabilidades sobre el desabastecimiento, la pobreza, la falta de oportunidades y el deterioro de los servicios públicos.

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“El bloqueo es un chantaje de los fucking comunistas y atraen a los turistas y le venden su montaje”, continúa uno de los fragmentos. La estrofa apunta a la distancia entre la imagen que el Estado proyecta hacia el exterior y las dificultades que, según el músico, atraviesa buena parte de la población.

El tema también incorpora una crítica a las prioridades de inversión en la isla. “Mientras un hotel se alza, se nos caen los solares”, dice Kamancola, en una referencia a la construcción de infraestructura turística mientras persisten los derrumbes y el mal estado de numerosas viviendas en Cuba.

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Kamancola resume esa crítica en una de las líneas centrales del tema: “Más armas, más militares, más niños sin medicina y muerte contradoctrina y más prisión que hospitales”. La frase enlaza la denuncia sobre la falta de recursos para la salud con los cuestionamientos a la represión contra quienes expresan opiniones contrarias al Gobierno.

El cubano recuperó versos de una composición que contrapone la propaganda estatal con las dificultades diarias de millones de ciudadanos cubanos (Foto cortesía Kamankola)

El artista también se refiere a la desigualdad entre la población y las élites del poder. “Ponen al pueblo un vendaje pa jinetear sus millones y luego ves las mansiones que se construyen los zares”, canta. Con esa imagen, la letra cuestiona el destino de los recursos administrados por el Estado y la existencia de privilegios para sectores vinculados al régimen.

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El uso de expresiones coloquiales y de referencias reconocibles para los cubanos refuerza el tono de la composición. La mención a los “solares”, los “balcones” que se desploman, las balsas y la ausencia de carros para los muertos construye un retrato de la crisis desde situaciones cotidianas.

El video a capela coloca la letra en primer plano

La decisión de presentar el fragmento sin instrumental coloca la voz de Kamancola como único recurso. El cantante sostiene el mensaje sin producción ni puesta en escena elaborada, un formato habitual en publicaciones que buscan circulación rápida en redes sociales.

En ese registro, el cantante repite que el embargo funciona como un “pretexto” en el discurso oficial. “Es mentir a sus antojos, es arrancarnos los ojos aunque ellos queden tuertos”, afirma antes de enumerar las consecuencias que, según su relato, marcan la vida en la isla.

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“No hay carros pa tantos muertos, ni hay comida, ni hay placeres, ni hay calma para los seres, ni hay paz en la despedida”, continúa la canción. Los versos condensan dos asuntos recurrentes en la producción artística crítica con el régimen: la precariedad de la vida diaria y las separaciones familiares asociadas a la emigración.

La última línea sostiene el eje de la pieza: “Y ellos gozando la vida mientras Cuba se nos muere”. Con esa frase, el músico opone el sufrimiento de la población a los privilegios que atribuye a la dirigencia cubana.