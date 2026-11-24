El peleador de artes marciales mixtas Nikolas Motta figura sonriente junto a una toma de su rostro con hematomas y vendajes

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La imagen circuló el martes por las redes sociales y resultó difícil de ignorar: el rostro de Nikolas Motta, tres días después de haber peleado en el UFC Catar, todavía mostraba hematomas pronunciados e hinchazón visible en distintas zonas de la cara. El peso ligero brasileño —que cayó por decisión unánime ante el australiano Dom Mar Fan el sábado 21 de noviembre en la ABHA Arena de Doha— eligió hacer pública esa imagen junto con un texto extenso en el que reconoció sus errores dentro del octágono y explicó por qué no tiene intención de retirarse.

La derrota ante Mar Fan no fue solo una más en el cartel de Motta. Fue la segunda consecutiva por primera vez en su carrera, y llegó después de 17 meses de inactividad marcados por dos cirugías y una preparación complicada que incluyó seis ciclos de antibióticos. El regreso esperado terminó siendo un golpe doble: dentro del octágono y en el marcador.

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Los números del combate reflejan una diferencia contundente. Dom Mar Fan aterrizó 59 golpes significativos contra apenas 14 de Motta, tomó el control del suelo desde los primeros 30 segundos del primer round y nunca lo soltó. Los jueces fallaron 30-26, 30-26 y 29-27 a favor del australiano, quien con esa victoria sumó su primer triunfo en la UFC tras llegar al circuito como ganador del torneo Road to UFC en la categoría de peso ligero.

Para Motta, el resultado lo ubica en un 3-4 dentro de la organización y en 15-7 en su carrera profesional, con un “no contest” adicional en su registro. Con franqueza poco habitual, el brasileño se hizo cargo de lo que pasó adentro del octágono: “Estaba lento, demasiado calmo, demasiado pasivo y sin sentido de urgencia ni instinto”, escribió en sus redes sociales. Y fue más lejos: “Ese no era yo”.

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El texto que publicó comenzó con una pregunta que funcionó como hilo conductor de toda la reflexión: “¿De verdad querés ser un luchador? La primera foto fue tomada justo después de la medianoche del sábado. Pensé que estaría festejando una victoria, armando las valijas y subiendo a un avión rumbo a Brasil para volver a ver a mi familia. En cambio, estaba lidiando con una realidad completamente distinta”.

Motta reconoció que el primer round fue determinante y que no pudo aplicar nada de lo que había trabajado durante meses: “Hice un primer round terrible. Estaba sin energía, prácticamente dormido dentro del octágono. No usé mi juego de grappling, no peleé de la manera en que sé que soy capaz y cometí errores que me costaron caro”.

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El antes y el después de Motta en la pelea

Pese a las heridas visibles, Motta asegura que no tiene lesiones y quiere volver cuanto antes

La carta también dejó en claro la situación física del peleador. A pesar del aspecto del rostro en la fotografía que publicó, Motta afirmó no haber sufrido graves lesiones: “La buena noticia es que, esta vez, no tengo ninguna lesión. Puedo tener una apariencia bastante debilitada por fuera, pero estoy bien física y mentalmente. Basta de cirugías, basta de largos períodos alejado. Quiero volver al trabajo, mantener una racha de peleas y regresar al octágono lo antes posible”.

El contraste entre las imágenes y esas palabras resume lo que Motta quiso transmitir. El texto completo que publicó en sus redes sociales —del que se extrae la cita que sigue— condensa esa mezcla entre autocrítica y determinación hacia adelante:

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“Y, lamentablemente, esta no es la primera vez que las cosas no salen como planeé. Eso forma parte de este deporte. Hacés sacrificios, te alejás de las personas que amás, dedicás todo a una sola noche y, a veces, terminás volviendo a casa con una historia bien distinta de la que imaginabas. Pasé meses preparándome para esta pelea. Fueron dos cirugías, 17 meses alejado de las competencias, lesiones durante el campamento, seis ciclos de antibióticos a lo largo de la preparación, dieta rigurosa, disciplina, noches de acostarme temprano e incontables horas de entrenamiento. Evolucioné mucho como luchador, especialmente en el grappling y en mi juego en general. Estaba en muy buena forma y físicamente preparado. Pero llegó la hora de la pelea e hice un primer round terrible”.

Y cerró con una idea que atravesó todo el texto: “Pelear se parece mucho a la vida. Podés hacer todo bien, trabajar duro, hacer sacrificios y, aun así, no alcanzar tu objetivo. Cuando eso pasa, tenés dos opciones: sentir lástima por vos mismo y dejar que eso te lleve cuesta abajo, o asumir la responsabilidad, aprender de los errores, levantar la cabeza y volver todavía más fuerte. No siempre controlás el resultado, pero sí controlás lo que hacés a partir de él. Entonces, ¿de verdad querés ser un luchador? Porque no se trata solo de cuán fuerte podés golpear”.

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Motta suma ahora cuatro derrotas en la UFC contra tres victorias, y el próximo paso en su carrera aún no tiene fecha ni rival confirmado.