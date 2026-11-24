El Al Israel Airlines inaugura este domingo la primera ruta directa entre Israel y la Argentina (REUTERS/Paul Hanna/File Photo)

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Este domingo 30 de noviembre, El Al Israel Airlines, la línea de bandera del país, aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza con el primer vuelo directo entre Israel y la Argentina. Será la primera vez en la historia que ambos países quedan unidos por una conexión aérea sin escalas, después de décadas en que el único camino era hacer parada en Madrid, Roma o Miami.

La llegada del vuelo inaugural tendrá una ceremonia de bienvenida en Ezeiza, donde el avión recibirá un bautismo, práctica habitual de la industria aérea cuando se inaugura una nueva ruta. Pocas horas después del aterrizaje, la aeronave partirá de regreso hacia Tel Aviv con los primeros pasajeros que volarán directo desde Buenos Aires a Israel.

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El Al operará dos frecuencias semanales en la ruta

El Al operará dos frecuencias semanales en la ruta. Los vuelos desde Ezeiza partirán los lunes y miércoles, mientras que los servicios desde Tel Aviv lo harán los domingos y martes. El trayecto se realizará a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner configurado con 271 asientos, con una duración estimada de entre 15 y 16 horas.

Los pasajes ya están disponibles. Las tarifas de lanzamiento arrancan en USD 773 por tramo —con equipaje de mano, una valija en la bodega de hasta 23 kilos, comidas y selección de asiento incluidos— y llegan a USD 1.349 por ida y vuelta en clase turista. La clase ejecutiva tiene un precio de hasta USD 7.000.

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Por primera vez en la historia, Argentina e Israel estarán unidos por un vuelo directo sin escalas REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo

Antes de la inauguración de esta ruta, quienes viajaban entre Buenos Aires y Tel Aviv debían combinar al menos dos vuelos, generalmente con Aerolíneas Argentinas o Iberia hasta Madrid, Roma u otro hub europeo, y desde allí conectar con El Al u otra aerolínea hacia Israel. El esquema implicaba tiempos de viaje considerablemente más largos que las 15 o 16 horas que tomará el trayecto directo.

La nueva frecuencia modifica ese panorama para turistas, viajeros de negocios y para los miles de argentinos con vínculos familiares o comunitarios con Israel. La Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo, con cerca de 180.000 personas, lo que convierte a esta ruta en una conexión con una demanda potencial consolidada.

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La ruta es resultado del acuerdo de Cielos Abiertos

La habilitación de la ruta tiene origen en el Memorándum de Entendimiento firmado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Israel. Ese acuerdo profundizó la cooperación aerocomercial entre ambos países y actualizó los términos para las compañías designadas a operar vuelos regulares.

A partir de ese marco, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) otorgó la aprobación reglamentaria, y el Gobierno publicó en mayo la disposición 6/2026, que autorizó formalmente a El Al a prestar servicios regulares de pasajeros y cargas entre Israel y la Argentina. La medida se apoyó también en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre ambos países el 15 de marzo de 2017.

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Los pasajes ya están disponibles. Las tarifas de lanzamiento arrancan en USD 773 por tramo

La Secretaría de Transporte señaló que la puesta en marcha de la ruta “da continuidad a lo anunciado por el presidente Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, había celebrado el anuncio en mayo: “Argentina e Israel tendrán vuelo directo. Se trata de un hito que abre una nueva era entre nuestros países”, expresó.

La inauguración de la ruta Buenos Aires–Tel Aviv se inscribe en una política de apertura aerocomercial que el Gobierno lleva adelante desde el inicio de la actual gestión, en el marco de la cual el mercado local sumó más de 50 rutas nuevas entre domésticas e internacionales.

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