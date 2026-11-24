La conductora regresó a su ciclo luego de la polémica que se generó la semana pasada, cuando anunció al aire el final de Los Profesionales con Flor y sus compañeros se enteraron en vivo de la decisión

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Flor de la V abrió el martes Los Profesionales con Flor (El Nueve) con un pedido de disculpas a su equipo y un relato pormenorizado de lo que vivió el viernes, cuando anunció al aire, frente a cámaras y sin que sus panelistas lo supieran, que el programa no regresaría en 2027. La conductora dijo que necesitaba aclarar lo sucedido porque sintió que todo había sido malinterpretado, y pidió disculpas a sus compañeros antes de explicar, punto por punto, cómo se desencadenó el confuso momento.

La conductora explicó que, antes de salir al aire ese día, había hablado con su productora, y le había pedido que avisara al equipo. “Ella me dijo: ‘Yo le comunico al equipo’. Yo di por entendido que el equipo eran todos”, relató. El malentendido quedó expuesto en vivo cuando, en medio del anuncio, los panelistas le hicieron saber que no estaban al tanto. “Ahí me di cuenta que ellos no sabían. En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa”.

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“No supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa”, señaló la conductora (Los profesionales de siempre, El Nueve)

De la V reconoció que las horas previas al anuncio también fueron difíciles. Contó que al entrar al estudio ya percibió un clima extraño y que Fabián Medina Flores le había dicho algo por lo bajo antes de que empezara la emisión. “Fue muy difícil ya hacer el programa, dos horas, sabiendo lo que tenía que decir al final”, admitió.

La decisión del canal la tomó por sorpresa. La conductora describió que, desde su debut, mantuvo reuniones frecuentes con la gerencia de El Nueve para buscar formas de mejorar el rendimiento del ciclo, y que siempre recibió la misma respuesta. “Todo el tiempo desde que yo debuté en adelante, siempre estuve atrás de qué hacemos y cómo podemos mejorar. Siempre ‘no te preocupes, no te preocupes. Es un canal que mide poco, no te preocupes. Siempre era ‘no te preocupes’”. Ese trato, dijo, hizo que el anuncio final la golpeara de lleno. “Del ‘no te preocupes’ al que te digan ‘se termina el ciclo’, para mí fue como un baldazo de agua fría. No me lo esperaba”.

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La conductora Florencia de la V realiza un anuncio en vivo durante la emisión del programa Los Profesionales de Siempre, transmitido por la señal El Nueve. En el estudio, sentada frente a la mesa del ciclo vespertino de espectáculos, la presentadora se dirige a la audiencia frente a cámara para comunicar el desenlace del programa.

La llegada de Mandarina —la productora que adquirió el canal y que traerá contenidos propios a partir de febrero— amplificó esa sensación. “Uno siente que ahora somos descartables, ahora ya no nos sirven, tenemos esto, fuera. Lo tomé así”, admitió. Fue la primera vez que De la V usó esa palabra para describir cómo procesó la noticia.

A pesar del malestar, la conductora fue terminante respecto de su conducta. “No hubo ninguna mala intención. Estaba nerviosa, no supe cómo comunicarlo. Soy una persona y me puedo equivocar”. Y rechazó las críticas que recibió en los días siguientes: “No creo merecer todas las cosas que se están diciendo. Ninguna. No me lo merezco. Soy una persona que lo único que hace es trabajar”.

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"Del ‘no te preocupes’ al que te digan ‘se termina el ciclo’, para mí fue como un baldazo de agua fría", se sinceró Flor de la V

Sobre su futuro, De la V fue cauta. Aclaró que, si bien tiene un contrato vigente con el canal más allá del cierre del programa, eso no le garantiza nada. “En otras ocasiones también lo tuve y me dieron una patada en el culo”, dijo. El canal no le hizo ninguna propuesta de cara a los meses siguientes. “Lo único que sé es que quiero ver qué quiero hacer yo, qué tengo ganas de hacer yo. Por lo pronto sé que quiero enfocarme en mi familia y en mis hijos que me necesitan”.

Antes de dar la palabra a sus compañeros —luego de su propia ausencia el lunes por el feriado—, De la V cerró su descargo con un mensaje al público y una promesa de continuidad hasta el final. “Les quiero agradecer al público por estar del otro lado y los vamos a estar acompañando hasta el 31 de enero, porque eso es lo que yo quedé con el canal.” Y fue directa respecto del tono que recibió en redes y medios: “Me equivoqué. Sí, me equivoqué y pido disculpas, pero no por eso me tienen que lapidar de la manera que lo están haciendo”.

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