Lara Magalí Rapallo fue grabada haciendo maniobras peligrosas en la zona de La Frontera y terminó detenida por la Policía y su vehículo secuestrado

Guardar

Una transmisión en vivo viralizada en las últimas horas mostró a Lara Magalí Rapallo, la influencer conocida como “Naotzumi”, realizando trompos con su camioneta Dodge RAM 1500 rosa en los médanos de Pinamar. En el nuevo material se puede observar a la streamer consumiendo bebidas alcohólicas y manejando UVT y un cuatriciclo a alta velocidad.

El video que desencadenó todo se publicó el 22 de noviembre en la cuenta de Instagram cadenafederalok y mostró a la pick-up rosa ejecutando maniobras de alta velocidad en el sector conocido como “La Olla”, al norte de Pinamar, en la zona de médanos denominada La Frontera. Lo que más la complicaba era que había cuatro personas colgadas del vehículo.

PUBLICIDAD

Las imágenes se viralizaron con rapidez y llegaron al conocimiento de las autoridades el mismo día de su difusión. Eso fue suficiente para que la DDI Dolores, la Subdivisión de Dolores y efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Pinamar pusieran en marcha el operativo que terminó con la interceptación de la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo.

Un video publicado en la plataforma Kick por Rapallo confirmó que era ella quien conducía la RAM 1500 Laramie en la playa. Incluso se grabó dentro de la cabina mientras cuatro personas estaban colgadas de los laterales del vehículo durante las maniobras. La fecha coincide con la del video viralizado. Según los investigadores, la conductora “se filmó sabiendo que no puede hacer eso en la playa y que es la única que tiene una RAM rosa”, según relataron fuentes del caso a Infobae.

PUBLICIDAD

Lara Magalí Rapallo fue grabada haciendo maniobras peligrosas en la zona de La Frontera y terminó detenida por la Policía y su vehículo secuestrado

Dentro de la transmisión en vivo se puede ver a la influencer bebiendo bebidas alcohólicas, a las que describe como una “mezcla rara”, antes de subirse a un vehículo UTV manejado por uno de sus amigos, el cual está valorado en más de US$ 20 mil. En ese momento se puede escuchar a “Naotzumi” decir “voy a morir” por lo “rápido que maneja” el conductor.

La causa quedó calificada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que penaliza la creación de una situación de peligro para la vida o la integridad física mediante la conducción imprudente. Intervienen la UFID 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, bajo la responsabilidad del juez Leopoldo Mancinelli, en la Departamental Judicial Dolores. La camioneta permanece secuestrada.

PUBLICIDAD

Además de la causa penal, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de oficio una vez que identificó a la conductora y requirió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir. Según el organismo, “la peligrosidad de las maniobras se ve agravada por el lugar donde fueron ejecutadas: un espacio compartido con familias, niños y peatones”. Para recuperar la licencia, Rapallo deberá rendir los exámenes correspondientes y acreditar que reúne las condiciones necesarias para volver a manejar.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el operativo a través de sus redes sociales con una frase que se replicó en distintos medios: “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”. En su comunicado, el jefe comunal amplió: “La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”.

PUBLICIDAD

Lara Magalí Rapallo fue grabada haciendo maniobras peligrosas en la zona de La Frontera y terminó detenida por la Policía y su vehículo secuestrado

En tanto, Rapallo realizó un descargo en sus redes sociales. Horas después de que trascendiera una foto que la mostraba esposada frente a un banner de la DDI de Dolores, la influencer publicó en una historia de Instagram: “Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos”.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que se trata de una “imagen ilustrativa”: los efectivos tomaron una foto de sus redes sociales y la retocaron para que apareciera detenida junto al banner. Las mismas fuentes indicaron que tomaron medidas internas por la difusión de esa imagen falsa, al tiempo que destacaron que el hecho por el que se la imputa existió. Infobae publicó la imagen y luego la eliminó de la nota y de sus redes sociales cuando advirtió el error.

PUBLICIDAD

Lo que sí confirmó la propia Rapallo en sus redes fue la presencia en La Olla. En las horas previas a su aprehensión, había subido un video en el que el vehículo aparecía precisamente en ese sector. El vehículo de alta gama está a nombre de Rapallo, quien lo habría adquirido en julio pasado, según sus posteos.

Quién es la streamer aprehendida en Pinamar

Lara Magalí Rapallo tiene 20 años, domicilio en Pilar y se desempeña como streamer e influencer bajo el seudónimo Naotzumi

Lara Magalí Rapallo tiene 20 años, domicilio en Pilar y se desempeña como streamer e influencer bajo el seudónimo Naotzumi. En Instagram reúne más de 93.000 seguidores y en la plataforma Kick realiza principalmente transmisiones vinculadas a casino y apuestas.

Este episodio no es el primero que la involucra mediáticamente. En octubre pasado, Rapallo había denunciado a su entonces pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido como “Chaipa7”, por lesiones agravadas. El episodio comenzó durante una transmisión en vivo en Kick y continuó en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta.

PUBLICIDAD

Tras un llamado al 911, el personal policial constató que Rapallo presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo. El acusado, de 28 años, tenía un arañazo leve en el rostro. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, quien dispuso la aprehensión de De León Quintana por el delito de lesiones agravadas.

Parte de la discusión previa a ese episodio había circulado también en redes sociales. En ese material se observa a ambos desplazándose en vehículos distintos por una avenida de Vicente López, con Rapallo al volante de la RAM y De León Quintana acompañado por amigos. En un tramo, Rapallo le advirtió: “Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir”. El streamer respondió con frases que alentaban una carrera entre los autos. Uno de sus acompañantes le gritó: “¡Pisalo a fondo!”, y el conductor aceleró mientras afirmaba que su novia “es capaz de chocar porque estamos discutiendo”.

PUBLICIDAD