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Al Nassr consiguió una victoria importante para seguir afianzado en los puestos de clasificación a playoffs en la Liga de Campeones de Asia (AFC) y logró vencer 2-1 como local al Al Sadd de Qatar en un encuentro que tuvo como grandes protagonistas a los jugadores portugueses. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, quien sigue acercándose a su meta de alcanzar los 1.000 goles en su carrera. El otro, fue una obra de arte de Joao Félix.

Pasaron 15 minutos de juego en el estadio Alawwal Park de Riad cuando llegó la primera acción concreta para Al Nassr. Cristiano Ronaldo se metió en el área, hizo un amague con el balón y se encontró con la pierna extendida de Mohamed Camara. El delantero de 41 años fue derribado y el árbitro marcó la pena máxima. CR7 se hizo cargo con un potente disparo de derecha que envió la pelota al fondo del arco defendido por Meshaal Barsham.

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Con ese gol, el futbolista que anunció su retiro de la selección de Portugal recientemente alcanzó los 987 festejos en un total de 1345 partidos y quedó solamente a 13 de la histórica marca que persigue incansablemente. Sin embargo, el máximo anotador en la actualidad pudo haber achicado aún más el margen, pero su festejo fue anulado por una posición adelantada de Angelo Gabriel al inicio de la jugada.

El conjunto qatarí logró empatar con un disparo cruzado de Mohamed Waad a los 22 minutos, pero el goleador se fue expulsado de manera insólita al final del primer tiempo por escupir a Nawaf Boushal. Con un jugador menos, Al Sadd no pudo aguantar el resultado y el equipo saudí logró adelantarse nuevamente en el marcador con un golazo de Joao Félix a los 53′. El volante luso tomó la pelota de aire, con una espectacular chilena desde la línea del área mayor y estampó el 2-1 decisivo. La cara de asombro de Ronaldo con su compatriota fue el fiel reflejo de la calidad del tanto.

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Quedó tiempo para una perlita más de Cristiano Ronaldo, quien se enojó con el árbitro asistente por un fuera de juego que le sancionaron en el segundo tiempo. El portugués quedó inhabilitado y se quejó con un elocuente gesto hacia el juez de línea: se tapó los ojos con una mano y con la otra hizo el gesto de levantar el banderín.

Más allá de esta incidencia, Al Nassr se quedó con tres puntos valiosos en la lucha por los playoffs de la Champions asiática. El elenco de Arabia Saudita marcha quinto en el Grupo B con 9 puntos y un partido pendiente ante Al Wasl. El líder es Al Ain de Emiratos Árabes, con 13 unidades. En la otra zona lidera el Vissel Kobe de Japón, con 12 puntos, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular en la que los primeros ocho equipos avanzarán a los octavos de final.

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Este nuevo gol le permite a Cristiano Ronaldo quedar cada vez más cerca de llegar a los mil tantos. El ex atacante de Real Madrid, Manchester United y Juventus tendrá al menos siete partidos de acá a fin de año para hacer historia.

Los partidos que le quedan por jugar a Cristiano Ronaldo en 2026

Sábado 28 de noviembre: Visitante ante Al-Hazm (Liga Profesional Saudí - Fecha 13).

Viernes 4 de diciembre: Local ante Al-Qadsiah (Liga Profesional Saudí - Fecha 14).

Martes 8 de diciembre: Visitante ante Al-Gharafa SC (Liga de Campeones Élite de la AFC - Fecha 6).

Sábado 12 de diciembre: Local ante Al-Shabab (Liga Profesional Saudí - Fecha 15).

Miércoles 16 de diciembre: Visitante ante Al-Fayha (Liga Profesional Saudí - Fecha 16).

Domingo 20 de diciembre: Local ante Al-Kholood (Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita).

Domingo 27 de diciembre: Local ante Al-Wasl (Liga de Campeones Élite de la AFC - Fecha 3 reprogramada).

Todos los goles de Cristiano Ronaldo

Real Madrid: 450 goles (438 partidos)

Selección de Portugal: 146 goles (234 partidos)

Manchester United: 145 goles (346 partidos)

Al-Nassr: 140 goles (162 partidos)

Juventus: 101 goles (134 partidos)

Sporting de Lisboa: 5 goles (31 partidos)