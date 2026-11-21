Apple desarrolla un agente de inteligencia artificial capaz de ejecutar tareas complejas, controlar aplicaciones y navegar por internet de forma autónoma (Imagen ilustrativa Infobae)

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Apple trabaja en el desarrollo de un agente autónomo de inteligencia artificial (IA) capaz de realizar tareas en nombre de los usuarios, desde navegar por internet y controlar aplicaciones hasta escribir y depurar código informático. La iniciativa, revelada por nuevas ofertas laborales de la compañía y difundida por Bloomberg, representa un paso hacia sistemas que no solo respondan consultas, sino que también ejecuten acciones sin intervención constante de las personas.

El proyecto situaría al fabricante del iPhone en competencia directa con OpenAI, Anthropic, Meta y Google, empresas que ya desarrollan herramientas capaces de operar programas y completar procesos de varios pasos. Según informó el periodista Mark Gurman el 19 de noviembre, Apple busca ampliar las capacidades de sus asistentes digitales mediante tecnologías que puedan interactuar con diferentes servicios y entornos informáticos.

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Cómo funcionaría el nuevo agente de inteligencia artificial de Apple

Las primeras pistas sobre el proyecto aparecieron en el sitio de empleos de Apple, donde la empresa publicó una búsqueda para incorporar a un gerente sénior de ingeniería especializado en inteligencia artificial autónoma y proactiva.

La descripción del puesto plantea el desarrollo de un sistema capaz de utilizar una computadora de manera similar a una persona, seleccionar herramientas según las necesidades de cada tarea y desplazarse entre programas sin depender de instrucciones individuales para cada operación.

Las ofertas laborales de Apple revelan sus planes para desarrollar un asistente de IA capaz de utilizar computadoras y ejecutar tareas entre distintas aplicaciones de forma autónoma (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

De acuerdo con Bloomberg, el asistente podría navegar por páginas web, ejecutar comandos, administrar aplicaciones, escribir programas y detectar errores de código. También tendría la capacidad de recurrir a servicios externos y combinar diferentes herramientas para alcanzar un objetivo.

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Una de las características centrales sería la ejecución de tareas de múltiples etapas. En lugar de solicitar al usuario que abra varias aplicaciones, copie información o introduzca datos manualmente, el agente podría coordinar esas acciones dentro de un mismo proceso.

Las ofertas laborales también mencionan la posibilidad de utilizar subagentes especializados, sistemas que colaborarían para resolver distintas partes de una operación compleja.

La privacidad, uno de los principales desafíos

La protección de los datos personales aparece como una prioridad dentro de los planes de Apple. La compañía pretende incorporar mecanismos de seguridad que permitan controlar qué información puede consultar el asistente y cuáles son las acciones que está autorizado a ejecutar.

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Según la documentación citada por Bloomberg, el desarrollo contempla modelos de permisos, aislamiento de procesos y transparencia cuando los agentes accedan a credenciales o realicen operaciones en representación de los usuarios.

Estas precauciones adquieren relevancia porque un programa con capacidad para operar aplicaciones podría interactuar con documentos, cuentas personales y servicios que contienen información sensible.

Apple prioriza la privacidad en el desarrollo de su agente de IA, con controles de seguridad para proteger los datos personales y limitar el acceso a información sensible (Archivo DEF)

La empresa también busca especialistas capaces de colaborar con los equipos responsables de Siri, los sistemas de interfaz de usuario y Apple Foundation Models, la tecnología utilizada para desarrollar sus modelos de inteligencia artificial.

Cuándo podría llegar el asistente autónomo de Apple

Aunque el proyecto todavía se encuentra en una fase temprana, Apple habría considerado finales de 2027 como una posible ventana de lanzamiento, según la información publicada por Bloomberg.

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Sin embargo, ese horizonte permanece sujeto a cambios. La compañía no anunció oficialmente un producto, tampoco confirmó qué dispositivos serían compatibles ni explicó cómo se integrarían las nuevas funciones con Siri.

El desarrollo coincide con una transformación del mercado tecnológico: los asistentes tradicionales, centrados en responder preguntas, comienzan a evolucionar hacia herramientas capaces de tomar decisiones operativas y ejecutar instrucciones complejas.

Para Apple, el desafío consiste en trasladar esas capacidades a su ecosistema de dispositivos sin comprometer los estándares de privacidad y seguridad que promueve.

Por ahora, las contrataciones constituyen la principal evidencia pública del proyecto, mientras que sus funciones definitivas y la fecha de disponibilidad continúan sin confirmación oficial.

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