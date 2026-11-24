La petrolera de mayoría estatal es la mayor aportante del régimen de incentivos a las grandes inversiones (VMOS)

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YPF, la petrolera de mayoría estatal, presentó este martes la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena, un desarrollo de petróleo shale en el norte de Vaca Muerta que demandará USD 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años. Con esta presentación, la inversión total que la compañía comprometió de forma directa bajo ese régimen ya roza los USD 100.000 millones.

El área Narambuena se ubica en la zona norte de la formación neuquina y es operada por YPF, que comparte su titularidad al 50% con Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L. El objetivo del proyecto es producir petróleo shale con gas asociado, con un plateau –el momento ideal y más rentable de un yacimiento- estimado de 80.000 barriles de crudo por día que se sostendría entre 2035 y 2045, junto con un volumen de gas asociado de alrededor de 3 millones de metros cúbicos diarios.

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Para sostener esos niveles de producción, el plan contempla la perforación de 606 pozos durante la vida del proyecto. Las exportaciones generadas se estiman en aproximadamente USD 33.000 millones entre 2027 y 2059. En materia laboral, la iniciativa proyecta unos 2.970 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción, en los momentos de mayor actividad.

Los proyectos de YPF para Vaca Muerta

La presentación de Narambuena es la segunda de las tres iniciativas que YPF impulsa bajo el RIGI para desarrollar el norte de Vaca Muerta. Los tres proyectos en conjunto representan inversiones por cerca de USD 44.000 millones a lo largo de los próximos 26 años, contemplan la perforación de alrededor de 2.200 pozos y apuntan a una producción combinada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

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Es el segundo de tres proyectos que presentará YPF para desarrollar el norte de Vaca Muerta

Horacio Marín, CEO y presidente de la compañía, escribió en su cuenta de X: “Cada uno de estos proyectos nos acerca a una Argentina con más producción, más trabajo y más energía para exportar al mundo”.

Con Narambuena, YPF suma su sexto proyecto presentado en forma directa al RIGI. El más voluminoso es Argentina LNG —impulsado junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, brazo inversor de ADNOC—, que prevé una inversión de USD 51.000 millones para exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) desde las costas del Golfo San Matías, en Río Negro, con posibilidad de escalar a 18 millones.

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Le sigue LLL Oil, un programa integrado de desarrollo en Vaca Muerta por USD 25.000 millones a 15 años que apunta a 240.000 barriles diarios para 2032. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), impulsado por un consorcio liderado por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, demandó USD 3.000 millones y prevé iniciar operaciones a principios de 2027. Completan el portafolio el proyecto Southern Energy (SESA) junto al San Matías Pipeline (donde YPF participa con el 25%), por USD 8.000 millones en conjunto, y el parque solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Mendoza, con USD 211 millones de inversión.

La presentación del nuevo proyecto llegó días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Comité Evaluador aprobó el ingreso de Argentina LNG al RIGI. Caputo lo hizo mediante su cuenta de X, donde lo definió como “la mayor inversión de la historia argentina”. El plan contempla desembolsos por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030 y exportaciones por USD 10.000 millones anuales desde 2031.

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La semana pasada YPF recibió el visto bueno del Gobierno para avanzar con la firma de la decisión final de inversión en su megaproyecto de GNL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marín celebró la aprobación y anticipó el próximo hito del proyecto: “Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios ENI y XRG”, publicó el ejecutivo. La firma de esa decisión reunirá el próximo lunes en el Palacio Libertad a las comitivas de las tres compañías que encabezan el proyecto.