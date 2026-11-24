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Argentina prevé incorporar misiles antibuque a los F-16 adquiridos para la Fuerza Aérea. La posibilidad quedó expuesta en el informe número 146 de la Jefatura de Gabinete presentado ante el Senado y permitiría recuperar una capacidad que el país perdió tras la desprogramación de los aviones Super Étendard: el lanzamiento de misiles contra embarcaciones desde plataformas aéreas.

Andrei Serbin Pont analizó la información en Infobae al Mediodía. El especialista en defensa precisó que el documento oficial respondió afirmativamente a una consulta sobre la eventual adquisición de armamento aire-mar para los cazas estadounidenses.

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La Argentina ya recibió 12 F-16 y tiene previstas otras dos tandas de seis aeronaves: una durante este año y la última en 2028. La incorporación de misiles específicos ampliaría las funciones de estos aviones, que actualmente cuentan con armamento utilizable contra buques, aunque no diseñado específicamente para neutralizar objetivos navales.

El antecedente de Malvinas y la capacidad que perdió la Armada

La recuperación de esta función tiene un antecedente central en la Guerra de Malvinas de 1982. Durante el conflicto, la Aviación Naval utilizó aviones Super Étendard equipados con misiles AM39 Exocet para atacar unidades británicas. Entre los episodios más importantes estuvieron los hundimientos del destructor HMS Sheffield y del buque logístico Atlantic Conveyor, alcanzados por proyectiles lanzados desde esas aeronaves.

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La Jefatura de Gabinete confirmó ante el Senado el proyecto oficial para incorporar misiles antibuque a los cazas F-16

Serbin Pont también recordó el ataque contra el HMS Glamorgan, aunque en ese caso el Exocet fue disparado desde una instalación terrestre. Aquellas operaciones dejaron en evidencia la importancia del armamento antibuque lanzado desde el aire, una capacidad que la Argentina mantuvo asociada a los Super Étendard durante las décadas posteriores.

La desprogramación de esos aviones y de sus versiones modernizadas dejó a la Armada sin una plataforma aérea operativa para emplear misiles de ese tipo. La eventual integración en los F-16 permitiría recuperar esa función sin necesidad de adquirir nuevos cazas aeronavales, una alternativa que implicaría una inversión considerable.

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El Harpoon, el candidato para equipar a los F-16 argentinos

Entre las alternativas disponibles, Serbin Pont identificó a la familia AGM-84 Harpoon como la opción con mayores posibilidades. Se trata de un misil antibuque estadounidense que ya fue integrado a distintas versiones del F-16 y que podría incorporarse a los ejemplares argentinos mediante las modificaciones correspondientes en sus sistemas.

El especialista explicó que la modernización de los cazas a la configuración MLU Type 6.6 permitiría contemplar esa integración a través de una actualización de software. Entre las variantes mencionó los AGM-84L Harpoon Block II y los AGM-84N Harpoon Block II+, aunque todavía no existe una definición oficial sobre el modelo que podría seleccionarse.

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La Argentina incorporó doce aviones F-16 y prevé la llegada de dos tandas adicionales de seis unidades hasta 2028

También mencionó el AGM-158C, un sistema de mayor complejidad y alcance, pero consideró poco probable que forme parte de las opciones actualmente analizadas. Respecto del Exocet, señaló que continúa en producción, aunque su utilización en los F-16 argentinos requeriría un proceso de integración específico que no se realizó en otras aeronaves de esa familia.

El Harpoon y el Exocet pertenecen a una generación tecnológica similar. Sus versiones originales de lanzamiento aéreo entraron en servicio en 1979 y fueron diseñadas para atacar embarcaciones mediante vuelos a baja altura sobre el mar.

Las diferencias aparecen en sus dimensiones y prestaciones. El Harpoon mide aproximadamente 3,85 metros y pesa alrededor de 500 kilos, mientras que el Exocet tiene una longitud de 4,69 metros. La carga explosiva también es distinta: el misil estadounidense cuenta con una ojiva de unos 220 kilos, frente a los 165 kilos del sistema francés.

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En cuanto al alcance, los 124 kilómetros suelen utilizarse como referencia para el AGM-84, aunque algunas variantes pueden extender esa distancia hasta unos 220 kilómetros. El Exocet, en cambio, presenta un alcance aproximado de entre 50 y 70 kilómetros, según la versión. Además, los F-16 podrían transportar hasta dos Harpoon, frente al único Exocet que podían llevar los Super Étendard.

El informe oficial incluye proyectos para la Base Naval Integrada de Ushuaia y la modernización de los destructores MEKO

Los P-3C y el Link 16, claves para coordinar operaciones

La eventual incorporación de Harpoon también podría fortalecer la coordinación entre la Fuerza Aérea y la Armada. Los aviones de patrulla marítima P-3C Orion incorporados por esta última fuerza tienen capacidad para operar misiles de la misma familia, lo que permitiría utilizar armamento compatible desde distintas plataformas.

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Serbin Pont vinculó esa posibilidad con la incorporación del sistema de enlace de datos Link 16, una tecnología que permite intercambiar información táctica entre aeronaves y otras unidades militares. Los trabajos de integración entre los P-3 y los F-16 apuntan a mejorar la comunicación y la coordinación operativa.

En un eventual escenario de empleo conjunto, un P-3C podría detectar e identificar un objetivo naval y transmitir su ubicación a un F-16 para que ejecute el ataque. Esta complementariedad permitiría aprovechar las capacidades de vigilancia marítima de la Armada y las de combate de los cazas de la Fuerza Aérea.

El Gobierno proyecta operaciones de crédito por 3.500 millones de dólares para financiar la compra de tres submarinos y dos fragatas

La previsión de adquirir misiles aire-mar forma parte de un programa de reequipamiento militar más amplio. En su análisis del informe presentado ante el Senado, Serbin Pont también mencionó operaciones de crédito por USD 3.500 millones destinadas a financiar la eventual compra de tres submarinos y dos fragatas.

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Entre los modelos bajo evaluación figuran los submarinos Scorpène, de origen francés, y Type 209NG, de fabricación alemana. Para la flota de superficie se contemplan fragatas italianas FCX-20. El documento también incluye proyectos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, la modernización de los destructores MEKO, la incorporación de helicópteros navales y la integración de los P-3.

Por ahora, la confirmación oficial establece que existe una previsión para incorporar misiles antibuque a los F-16, pero todavía resta definir el modelo, las condiciones de adquisición y los plazos para completar su integración.

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