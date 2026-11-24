La práctica del precio personalizado define valores individuales a partir de la ubicación, el historial de navegación y el dispositivo de cada comprador. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Dos personas pueden ver precios distintos por el mismo producto en una tienda en línea porque el vendedor usa información sobre cada una, como su ubicación o lo que compró antes, esta práctica se llama precio personalizado y en Black Friday es algo a lo que los usuarios deben estar atentos.

La profesora Pnina Feldman, de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia, la distingue del precio dinámico. En el dinámico, el valor cambia según la oferta y la demanda, pero todos ven el mismo precio en el mismo momento. En el personalizado, el precio depende de quién compra.

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Según Feldman, los vendedores pueden apoyarse en la ubicación, el historial de compras, la navegación y el dispositivo que se usa. Un informe preliminar de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la agencia que vigila la competencia y protege al consumidor en Estados Unidos, añadió otro dato: incluso los movimientos del ratón en una página.

Qué están investigando los autoridades

El 28 de octubre, la FTC ordenó a nueve empresas que entreguen información sobre cómo usan datos personales para fijar precios: JetBlue, Delta, United, Lyft, Uber, DoorDash, Instacart, Walmart y Target, según informó The Record. Tienen 45 días para responder y rl organismo publicará después un estudio.

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La Comisión Federal de Comercio ordenó a nueve empresas de transporte y comercio minorista informar sobre el uso de datos en sus tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, dijo que la agencia quiere examinar la “metodología opaca” con que algunas compañías podrían decidir cuánto paga cada cliente. La orden no afirma que esas empresas cobren precios individuales: busca averiguar si lo hacen.

El 19 de agosto, la FTC había publicado un borrador de política para consulta pública. Sostiene que, cuando el consumidor espera ver el mismo precio que cualquiera, el vendedor debe avisar de forma clara que el precio es personalizado, en qué se basa y qué datos usó. La agencia advierte que no hacerlo probablemente sea una práctica engañosa.

Casos documentados y límites de la evidencia

Feldman recuerda que el mecanismo está documentado en algunos casos. El año pasado, Consumer Reports y el grupo Groundwork Collaborative pidieron a voluntarios comprar en Instacart al mismo tiempo y en las mismas tiendas. Cerca de tres cuartas partes de los artículos aparecieron con más de un precio, con diferencias de hasta el 23%.

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Instacart respondió que eran pruebas aleatorias de precios, que no usaban datos personales y que ya las suspendió. Feldman aclara que la medida en que los comercios fijan precios individuales se desconoce. Lo mejor documentado, dice, es el reparto de ofertas distintas entre clientes.

Los estados de Connecticut, Maryland y Nueva Jersey aprobaron leyes sobre la fijación de precios basada en información personal. (Foto: Shutterstock)

Un informe de agosto del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) y la Federación de Consumidores de Estados Unidos recopila casos públicos y señala que las empresas suelen negar o dar por terminadas esas prácticas. Los autores indican que la falta de transparencia impide confirmar esas afirmaciones. También informa que en 2026 se aprobaron leyes sobre el tema en Connecticut, Maryland y Nueva Jersey.

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Qué puede hacer un comprador

Los consejos de Feldman apuntan a la comparación. Primero, mirar el historial de precios del producto en lugar de fiarse del tamaño del descuento: “en oferta” no siempre significa buen precio. Segundo, comparar entre varios comercios. Tercero, aprovechar las tiendas que devuelven la diferencia si el precio baja después o si otro comercio vende más barato.

La organización Consumers’ Checkbook siguió a 25 cadenas en 2025 y halló que 21 anunciaban precios “de oferta” más de la mitad del tiempo. El grupo británico Which? vigiló 175 productos durante un año: el 83% costó lo mismo o menos en otro momento que durante el Black Friday.

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El informe de EPIC menciona un caso que circuló en redes: la respuesta del servicio al cliente de JetBlue a un usuario que se quejaba del precio le sugería borrar el historial del navegador o usar el modo incógnito. El texto lo cita como indicio, no como prueba de que ese método sirva ni de que la aerolínea personalice tarifas.

Las empresas utilizan los programas de fidelidad para estimar la disposición a pagar de los clientes y asignar ofertas diferenciadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los programas de fidelidad son otra vía de recolección de datos: el mismo informe explica que algunas empresas los usan para repartir descuentos distintos según la disposición estimada a pagar de cada cliente. Comprar sin iniciar sesión o sin la aplicación de la tienda reduce la información que el comercio recibe, aunque ninguna de las fuentes consultadas mide cuánto cambia el precio por ello.

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Las empresas notificadas por la FTC tienen 45 días desde el 28 de octubre para entregar la información. Antes de eso llegan el Black Friday, el 27 de noviembre, y el Cyber Monday, el 30 de noviembre.