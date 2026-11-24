La línea T1 del TramBus comenzará a operar a fines de 2026 como un corredor de transporte público eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires

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Desde septiembre pasado, el avance de la línea T1 del TramBus viene transformando las calles de algunos barrios porteños. Cambios en sentidos de circulación, nuevas restricciones de estacionamiento y la habilitación de carriles exclusivos para el transporte público se suceden semana a semana en Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo, Boedo, Parque Chacabuco y Nueva Pompeya, como parte del despliegue de infraestructura para el futuro corredor eléctrico que, según lo previsto, comenzará a operar a fines de 2026.

El proceso arrancó el 15 de septiembre con modificaciones en la zona de Almagro y Caballito. El 8 de octubre, Palermo se sumó al esquema, mientras que el turno de Boedo llegó el 27 de octubre y el 13 de noviembre fue el de Nueva Pompeya.

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La etapa más intensa de cambios, sin embargo, llega ahora. A partir del 25 de noviembre, varias arterias de Caballito y Villa Crespo cambiarán sus sentidos de circulación: la avenida Honorio Pueyrredón, entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén, pasará a ser de sentido único hacia Neuquén; Acoyte, entre Neuquén y avenida Díaz Vélez, circulará hacia Díaz Vélez; y Ambrosetti, entre Arturo Jauretche y avenida Rivadavia, adoptará sentido único hacia Rivadavia. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, tendrá doble sentido. Esos cambios impactarán directamente en las líneas 42, 55, 92, 106, 135 y 145, que deberán adaptar sus recorridos.

Las líneas de colectivos 42, 55, 92, 106, 135 y 145 adaptarán sus recorridos habituales ante las transformaciones viales en Caballito y Villa Crespo

Además, se habilitarán carriles exclusivos en avenida Honorio Pueyrredón entre Juan B. Justo y avenida Avellaneda. Los cambios de normativa de estacionamiento en ese corredor ya comenzaron a regir desde el 3 de noviembre sobre arterias como avenida Acoyte, avenida José María Moreno, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Neuquén, Ambrosetti y Pasaje F. Balcarce, con restricciones que varían según el tramo y el lado de la calzada.

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Vecinos de Ambrosetti llevan el reclamo por un puente a la Justicia

Dentro de ese mapa de cambios, es Ambrosetti la calle que concentra la mayor resistencia por parte de los residentes. Al pasar a tener sentido único hacia Rivadavia, la calle adoquinada —ubicada a metros del Hospital Durand— recibirá el tránsito permanente de las líneas 55 y 145, que hasta ahora circulan por Acoyte.

Los vecinos señalan que el paso constante de colectivos generará ruidos y vibraciones en una zona donde también transitan ambulancias. Pero el centro del reclamo apunta a un punto específico: el puente de Ambrosetti sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, una estructura de 1993.

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El abogado Rubén Goliás, representante de un consorcio de la zona, explicó al medio Caballito Urbano que los residentes exigen que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) verifique el estado de esa estructura antes de que los colectivos comiencen a circular. El reclamo tomó estado judicial mediante una acción de amparo, rechazada en primera instancia por falta de legitimación del consorcio y luego apelada. En paralelo, los vecinos realizaron una protesta en la intersección con avenida Avellaneda y convocaron a una nueva manifestación.

Los vecinos señalan que el paso constante de colectivos generará ruidos y vibraciones en una zona donde también transitan ambulancias

Todos esos cambios se enmarcan en el despliegue de infraestructura para la línea T1, prevista para incorporarse a fines de 2026. El nuevo medio de transporte eléctrico tendrá 22 kilómetros de extensión y apunta a transportar 60.000 pasajeros por día, con unidades de piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, wifi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

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El recorrido hacia Aeroparque partirá desde Pompeya por avenida La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón, antes de conectar con el Metrobús de avenida Juan B. Justo. En el sentido inverso, las unidades tomarán Honorio Pueyrredón hacia el sur hasta Neuquén, continuarán por Acoyte, José María Moreno y Formosa para volver a avenida La Plata.

El sistema incorporará semáforos inteligentes que ampliarán la luz verde para las unidades y buscarán elevar la velocidad promedio un 30%. El trayecto entre Pompeya y Aeroparque, que actualmente demanda una hora y 40 minutos, pasaría a realizarse en una hora con la nueva línea en funcionamiento.

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