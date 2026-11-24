Un estudio computacional señala la expansión demográfica del Homo sapiens como la causa determinante en la extinción de los neandertales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio con miles de simulaciones señala al Homo sapiens como el principal responsable de la desaparición de los neandertales en Europa hace unos 40.000 años, en un proceso que el modelo computacional identifica como demográfico antes que climático.

Durante décadas, la extinción de los neandertales fue atribuida en parte al deterioro del clima. La investigación publicada el 20 de noviembre de 2026 en la revista Science Advances contradice esa lectura: en el 98% de las simulaciones realizadas, los neandertales sobrevivieron cuando las poblaciones de Homo sapiens permanecían reducidas, aunque el entorno sufriera transformaciones severas.

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El equipo, encabezado por Marco Vidal-Cordasco, de la Universidad de Cantabria (España), junto a Guillermo Rodríguez-Gómez y Ana B. Marín-Arroyo, construyó un modelo computacional de la Europa prehistórica que abarca el período comprendido entre hace 55.000 y 27.000 años. Para alimentarlo, utilizaron datos paleoclimáticos y registros de poblaciones animales del pasado que permitieron estimar la disponibilidad de alimentos y la capacidad de carga del territorio, es decir, la cantidad máxima de individuos que el entorno podía sostener de forma sostenible dados los recursos disponibles.

Los neandertales sobrevivieron en el noventa y ocho por ciento de las simulaciones donde la presencia de humanos modernos fue reducida, al margen del clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Homo sapiens disparó el riesgo de extinción neandertal

Con ese sustrato, el equipo ejecutó miles de simulaciones bajo distintos escenarios: algunos sin presencia humana moderna, otros con poblaciones de Homo sapiens de distintos tamaños y distribuciones. Los resultados fueron contundentes. Cuando los humanos modernos ingresaban al modelo y sus poblaciones crecían y se extendían por el continente, la probabilidad de extinción de los neandertales aumentaba de forma marcada.

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Los cambios en la capacidad de carga del hábitat no explican la extinción de los neandertales a escala continental, aunque sí resultan determinantes para entender los patrones de distribución espacial y temporal de ambas especies, señalan los autores en el artículo. En cambio, la presencia del Homo sapiens incidió de manera decisiva en el desenlace final.

El mecanismo no requirió superioridad tecnológica ni enfrentamientos directos. La competencia por recursos, que ya presionaba a poblaciones neandertales en situación precaria, pudo haber sido suficiente. Pero Vidal-Cordasco y sus colegas identificaron un factor aún más determinante: la conectividad entre grupos.

El desplazamiento poblacional no requirió superioridad tecnológica ni enfrentamientos directos entre ambas especies humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad entre bandas resultó clave para la supervivencia

En las simulaciones, los grupos neandertales que mantenían contacto regular con otras bandas, podían desplazarse y no quedaban aislados; resistían durante más tiempo. Los más vulnerables fueron los que perdieron esa red de vínculos. “La conectividad entre grupos emerge como un factor crítico que influye en la estabilidad y la persistencia de la población”, escribió el equipo en el estudio.

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La expansión del Homo sapiens por Europa habría operado, en este esquema, como una barrera geográfica y demográfica que dificultaba la recolonización de territorios abandonados por los neandertales tras episodios de contracción climática. Sin esa capacidad de recuperación, las poblaciones neandertales quedaron expuestas a una extinción progresiva e irreversible.

El modelo también arrojó datos sobre la propia dinámica del Homo sapiens: grupos más conectados entre sí, con mayor movilidad y solapamiento territorial, tuvieron más eventos de cruce entre especies (admixture) y poblaciones más estables.

La movilidad de los grupos de Homo sapiens y el cruce genético con los neandertales favorecieron la estabilidad de las poblaciones humanas modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia mayor entre bandas de Homo sapiens se correlacionó positivamente con un mayor tamaño poblacional, lo que sugiere que la expansión espacial, sumada a episodios de mezcla genética con los neandertales, contribuyó al éxito demográfico de los humanos modernos.

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Procesos demográficos interconectados entre dos especies humanas

Los autores enmarcan sus conclusiones con cautela. Se trata de simulaciones computacionales —no de pruebas físicas directas— y el modelo tiene limitaciones inherentes a la reconstrucción de un pasado tan remoto. Aun así, los resultados aportan una de las descripciones cuantitativas más detalladas hasta la fecha sobre los mecanismos que pudieron haber sellado el destino de los neandertales.

“Estos hallazgos respaldan la idea de que la desaparición de los neandertales y la dispersión del Homo sapiens fueron procesos demográficos interconectados”, concluye el equipo.