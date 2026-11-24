Una persona sostiene entre los dedos a un colibrí de plumaje verde que lleva un transmisor de rastreo adherido al dorso

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Un colibrí rufo recorrió 6.526 kilómetros entre Alabama y Juneau, en Alaska, con un transmisor de apenas 0,06 gramos adherido al cuerpo. El registro muestra hasta dónde pueden viajar estas aves y, al mismo tiempo, pone a prueba una forma de seguir sus desplazamientos sin añadirles una carga excesiva.

Reconstruir las rutas de los colibríes migratorios ha sido difícil. Los anillos de identificación permiten saber que un ave fue observada en dos lugares, pero no revelan el camino que siguió entre ambos puntos.

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Los transmisores convencionales tampoco resolvían esa dificultad, ya que su peso podía afectar a animales tan pequeños.

Un estudio publicado en Ecology and Evolution probó un transmisor solar de muy bajo peso en 11 colibríes de dos especies migratorias de América del Norte.

Las técnicas de anillado impedían conocer el trayecto de las aves entre dos puntos de observación

La investigación reunió más de 23.000 detecciones en Estados Unidos, México y Canadá, y comprobó que los dispositivos permanecían adheridos durante varias semanas en aves de menos de 5 gramos.

El resultado ofrece una manera de obtener información que hasta ahora era escasa. Con datos repetidos sobre la ubicación de cada ejemplar, los investigadores pueden empezar a describir tramos de la migración de aves cuyo tamaño había impedido realizar seguimientos detallados.

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El viaje hasta Alaska mostró la capacidad del sistema

El equipo trabajó con colibríes rufos, cuyo nombre científico es Selasphorus rufus, y colibríes garganta rubí, llamados Archilochus colubris. Ambas especies son migratorias, es decir, se trasladan en distintas épocas del año entre los lugares donde pasan el invierno y las zonas donde se reproducen.

La revista Ecology and Evolution publicó una investigación sobre el seguimiento de once colibríes migratorios

Uno de los colibríes rufos recibió el transmisor el 27 de marzo de 2025 en el condado de Baldwin, en Alabama. La última detección de ese ejemplar ocurrió el 3 de mayo en Juneau, en el sureste de Alaska. El estudio calculó que, entre ambos puntos, había recorrido 6.526 kilómetros.

Este caso no permite concluir que todos los colibríes rufos sigan el mismo trayecto. La muestra fue de 11 aves y se concentró en una temporada migratoria.

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Sin embargo, demuestra que el dispositivo pudo aportar información durante buena parte de un desplazamiento prolongado, algo que antes era muy difícil de conseguir con estas especies.

Los equipos instalados en los demás ejemplares también registraron detecciones en Arkansas, Maryland, Ohio, Minnesota, Carolina del Sur y Luisiana.

El proyecto reunió más de 23.000 detecciones de las aves en zonas de Estados Unidos, México y Canadá

Esos registros todavía no forman un mapa completo de las rutas de las dos especies, pero permiten comparar trayectos individuales y observar cómo cambia su ubicación a lo largo del tiempo.

El dispositivo transmite su señal sin necesidad de recuperar al ave

El transmisor empleado en la investigación se llama BlūMorpho y pesa entre 0,058 y 0,060 gramos. En los ejemplares analizados, no superó el 3 % de su masa corporal.

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Mantener una proporción baja es importante porque un equipo más pesado puede interferir con el vuelo y modificar el comportamiento que se busca estudiar.

La técnica pertenece a la telemetría, un método que permite conocer a distancia dónde se encuentra un animal.

A diferencia de otros aparatos, este dispositivo no guarda los datos para recuperarlos si el colibrí es capturado otra vez. Por eso, los investigadores no necesitan encontrar nuevamente al mismo ejemplar, una tarea poco frecuente en aves migratorias.

El dispositivo BlūMorpho pesa 0,06 gramos y no supera el tres por ciento del peso del colibrí

El equipo usa energía solar y emite una señal Bluetooth propia. Cuando un teléfono, una computadora u otro dispositivo cercano recibe esa señal, asocia el transmisor con el lugar donde se produjo el contacto y envía esa información a una base de datos.

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Así, los científicos pueden reunir ubicaciones sin que el ave lleve un aparato de comunicación satelital. El método depende de que el animal pase cerca de dispositivos capaces de detectar la señal. Por esa razón, no ofrece una imagen continua de cada tramo del viaje.

El estudio lo presenta como una alternativa para obtener numerosos registros de especies que no toleran aparatos más grandes, no como un reemplazo de todas las técnicas de seguimiento.

El transmisor emite una señal Bluetooth propia que teléfonos y computadoras registran sin recapturar al animal

La energía solar amplía el tiempo de observación

La energía solar prolonga el funcionamiento del transmisor sin sumar el peso de una batería mayor. Según se detalla en el estudio, los aparatos siguieron funcionando durante varias semanas, un período suficiente para registrar parte de la migración de primavera.

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El experimento no permite explicar por qué cada ave eligió un recorrido ni anticipar las rutas de otros años. Sus resultados corresponden a un grupo reducido de individuos y a un período concreto.

Aun así, muestran que es posible reunir información frecuente sobre los movimientos de colibríes pequeños a lo largo de una zona geográfica amplia.

La energía solar mantiene activos los aparatos durante semanas sin incorporar el peso de una batería mayor

Los autores sostienen que el sistema puede ampliar los estudios de movimiento en especies cuyo seguimiento estaba limitado por el peso de los transmisores.

Si se aplica a más ejemplares y en otras épocas del año, podrá aportar datos comparables sobre los lugares por los que viajan estas aves y el tiempo que permanecen en cada uno.

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