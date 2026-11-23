La junta directiva de Nvidia votó para confirmar su regreso, debido a su gestión previa. (AP Foto/Jeffrey McWhorter, archivo)

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Jensen Huang volvió a la dirección de Nvidia como presidente y consejero delegado, tras la decisión unánime del consejo de administración de restituirlo con efecto inmediato.

El anuncio impulsó las acciones de la compañía un 31,8% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. El fabricante de chips informó que la reincorporación se produjo después de varias conversaciones con el ejecutivo de origen taiwanés, en las que los directores evaluaron su continuidad al frente del grupo y descartaron que su regreso suponga riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, según Nvidia.

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“El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes … Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al frente de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como Directora Ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como Directora Financiera de NVIDIA”, afirmó Harvey C. Jones, Presidente del Consejo.

El regreso llega después de una salida marcada por un escándalo. Huang había renunciado a sus cargos luego de admitir una relación extramatrimonial con una exejecutiva de una empresa de centros de datos en Singapur, cliente de NVIDIA, señalada por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con espionaje chino y desvío de chips restringidos.

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El caso se agravó cuando The New York Times reportó una segunda relación extramatrimonial del ejecutivo, esta vez con una empleada de NVIDIA bajo su supervisión directa.

La controversia derivó en investigaciones del FBI, una indagación independiente dentro de la compañía y caídas en las acciones de NVIDIA, mientras Pekín negó las acusaciones de espionaje y no se estableció públicamente que Huang hubiera entregado información confidencial de forma deliberada.

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