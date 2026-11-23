CAF destinó más de 20.000 millones de dólares a más de 200 proyectos de desarrollo en Argentina durante 25 años

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A un cuarto de siglo de la incorporación de Argentina a CAF, el banco de desarrollo vuelve a poner en primer plano el recorrido de sus créditos: más de 200 proyectos y más de USD 20.000 millones destinados a infraestructura, energía, conectividad y desarrollo productivo. La mirada sobre esa trayectoria reúne la crisis de 2001, las rutas, los satélites, la energía nuclear y los nuevos préstamos que toman las provincias.

Para Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, esa continuidad tiene una explicación que excede los cambios de gobierno. “Las obras requieren plazos que superan los períodos de una gestión”, sostuvo durante una entrevista con Infobae Al Mediodía.

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La presencia argentina en el organismo comenzó a formalizarse el 29 de agosto de 2001, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. Asinelli ubicó ese momento en el centro de su reconstrucción histórica: “Argentina formalizó su adhesión a la institución en medio de una etapa muy compleja”.

El acuerdo, recordó, había sido enviado al Congreso por el gobierno de Eduardo Duhalde y recibió luego la aprobación legislativa. “La adhesión atravesó más de una administración nacional”, señaló Asinelli, al destacar la continuidad institucional que requirió el proceso.

La adhesión a CAF quedó atravesada por la crisis de 2001

La fecha de incorporación coincide con uno de los períodos más críticos de la economía argentina. Durante la entrevista, Asinelli llevó un patacón, el bono con el que la provincia de Buenos Aires afrontó obligaciones en aquellos meses, y explicó: “En agosto de 2001, empleados públicos bonaerenses cobraron parte de sus salarios con patacones”.

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Ese objeto funcionó como una referencia concreta de las condiciones en las que se firmó la adhesión. “El patacón ayuda a entender el contexto en el que Argentina decidió sumarse a CAF”, planteó el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la entidad.

El primer crédito aprobado por CAF para el país llegó el 9 de diciembre de 2003. Fueron USD 150 millones para corredores viales y reparaciones de rutas, una decisión que Asinelli resumió así: “El primer proyecto tuvo que ver con recuperar infraestructura vial”.

A partir de entonces, la cartera se amplió y atravesó escenarios políticos y económicos diferentes. “Los recursos sostuvieron obras de infraestructura, energía, conectividad y desarrollo productivo en distintas etapas”, afirmó Asinelli sobre los más de USD 20.000 millones canalizados por la institución.

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La Legislatura porteña reconoció los 25 años de actividad de CAF en Argentina. Sobre esa distinción, aprobada por unanimidad, el directivo expresó: “Agradezco el reconocimiento y el impulso que tuvo la iniciativa”, y mencionó al diputado Alejandro Grillo entre quienes la promovieron.

Argentina formalizó su adhesión a CAF en agosto de 2001 en medio de la crisis económica y la circulación de bonos patacones

Satélites, energía nuclear y gas como decisiones estratégicas

Al repasar los proyectos respaldados por CAF, Asinelli agrupó tres áreas que considera ligadas a la autonomía del país: el desarrollo satelital, la energía nuclear y el transporte de gas desde Vaca Muerta. “Son decisiones que expresan soberanía”, definió.

La entidad financió iniciativas vinculadas con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2. Según el vicepresidente, se trató de proyectos que encontraron una vía de respaldo particular en CAF: “Otros bancos de desarrollo no podían financiar estas iniciativas”.

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También mencionó el satélite Sabiamar, concebido para observar variables oceánicas y monitorear la zona próxima a la milla 201. “Permitirá mirar lo que sucede en una zona sensible del mar argentino”, explicó Asinelli.

Esa capacidad, añadió, servirá para seguir el movimiento de embarcaciones de otras nacionalidades en el límite de la zona económica exclusiva argentina. “Podremos tener mejores herramientas para observar esos barcos”, sostuvo, sin precisar el monto destinado al proyecto.

En el sector nuclear, CAF financió la refuncionalización de la central Embalse. “La obra extenderá por 25 años la vida útil de la instalación”, indicó el directivo sobre los trabajos en la planta.

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Asinelli vinculó esa intervención con las capacidades desarrolladas en el país en materia tecnológica y nuclear. “Argentina tiene capacidad para fabricar satélites y manejar el ciclo de energía nuclear”, afirmó, y mencionó el aporte de INVAP y sus antecedentes.

En materia de gas, el banco financió la reversión del Gasoducto Norte, una obra orientada a llevar producción de Vaca Muerta hacia el norte argentino después de la caída de los envíos desde Bolivia. “Había que encontrar una respuesta para abastecer esa región”, señaló.

La posibilidad de sostener ese préstamo se explica, según Asinelli, por las reglas de financiamiento de CAF. “Nuestras políticas permiten inversiones en gas”, dijo, en contraste con las restricciones que enfrentaban otras entidades multilaterales.

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El banco de desarrollo financió las obras de refuncionalización en la central Embalse para extender su vida útil por 25 años

San Juan tomará USD 160 millones para obras en la ruta 40

La expansión de los préstamos provinciales ocupa otro tramo central del balance. CAF aprobó un crédito de USD 160 millones para obras en la ruta 40, que tomará la provincia de San Juan. “Es una provincia la que financiará arreglos sobre una ruta nacional”, remarcó Asinelli.

Para el directivo, esa decisión responde al deterioro de la traza y a la necesidad de resolver sus efectos sobre la circulación y la economía local. “Una ruta en mal estado eleva los costos logísticos y expone a conductores, pasajeros y empresas de transporte”, advirtió.

La actividad minera de San Juan aparece entre los factores que vuelven relevante esa inversión. “La infraestructura vial es parte de las condiciones que necesita la actividad productiva”, sostuvo Asinelli al referirse al vínculo entre los trabajos y el movimiento económico de la provincia.

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CAF mantiene créditos con 13 provincias argentinas. “Los gobiernos subnacionales buscan recursos para inversiones y obras de infraestructura”, afirmó Asinelli al describir una cartera que amplió el papel de las jurisdicciones locales en el financiamiento.

Neuquén, precisó, tomó más de USD 500 millones para obras relacionadas con Vaca Muerta. “Los fondos apuntan a mejorar las condiciones para el movimiento de proveedores y para la actividad productiva”, explicó sobre el destino de esos recursos.

Las condiciones financieras son, a juicio del directivo, uno de los motivos por los que los distritos recurren a la banca multilateral. “Hay períodos de gracia de cuatro o cinco años y plazos de pago de entre 12 y 20 años”, detalló.

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Los desembolsos dependen del avance físico de cada obra

Asinelli subrayó que los créditos de CAF tienen un destino definido y que no pueden cambiarse sin autorización. “Si un proyecto contempla una obra determinada, los recursos deben usarse para ese objetivo”, señaló.

Antes de aprobar una operación, la entidad analiza cada iniciativa, visita el territorio y fija metas que quedan establecidas en un contrato. “CAF identifica las obras previstas antes de comprometer los fondos”, explicó el vicepresidente.

El mecanismo contempla un adelanto para iniciar los trabajos y nuevos desembolsos atados al progreso material de la obra. “No podemos transferir fondos por tareas que no existen”, afirmó Asinelli al describir el sistema de control.

Los proyectos, reconoció, pueden demorarse por razones climáticas, cambios de autoridades o modificaciones administrativas. “Un nuevo gobierno puede abandonar una obra aprobada por la administración anterior”, advirtió.

Frente a esas situaciones, el gobierno responsable puede solicitar cambios en el proyecto o dejar de continuar la obra. La premisa, según Asinelli, se mantiene: “Las provincias no piden estos créditos para pagar salarios, sino para financiar inversiones”.

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