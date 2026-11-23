La restitución de Jensen Huang como presidente y consejero delegado no cerró las investigaciones internas abiertas en Nvidia REUTERS/Carlos Barria/File Photo

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La restitución de Jensen Huang como presidente y consejero delegado no cerró las investigaciones internas abiertas en Nvidia. La empresa dijo que el comité independiente creado por la junta directiva para examinar los reportes sobre una posible operación de inteligencia extranjera contra el ejecutivo continuará con su trabajo.

El directorio había formado ese grupo tras conocerse informaciones que situaban a Huang como posible objetivo de una operación extranjera. El comité está integrado solo por consejeros independientes y cuenta con asesoramiento jurídico externo, según detalló la compañía.

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La investigación seguirá su curso pese al retorno del cofundador a la dirección ejecutiva. Nvidia señaló que Huang respalda el proceso y que se comprometió a colaborar con los requerimientos del comité.

La investigación seguirá su curso pese al retorno del cofundador a la dirección ejecutiva EFE/Ritchie B. Tongo

Un nuevo comité vigilará el comercio y los riesgos de seguridad nacional

La junta de Nvidia constituyó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, también formado exclusivamente por consejeros independientes. Su función será supervisar el cumplimiento de las normas comerciales y los riesgos vinculados a la seguridad nacional.

La creación del órgano responde a la necesidad de reforzar el control interno en una compañía que ocupa una posición central en el mercado de semiconductores y de infraestructura para inteligencia artificial. Las restricciones de Estados Unidos a la exportación de tecnología avanzada, en particular hacia China, han situado a las empresas del sector bajo mayor escrutinio político y regulatorio.

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El nuevo comité ya consulta a abogados especializados en seguridad nacional. Esos asesores, a su vez, contratarán a otros expertos para evaluar las obligaciones regulatorias de la empresa y los eventuales riesgos asociados a sus actividades comerciales.

Nvidia busca un director de Cumplimiento Normativo tras el caso Jensen Huang REUTERS/Rick Wilking/File Photo/File Photo

Nvidia busca un director de Cumplimiento Normativo tras el caso Jensen Huang

La compañía también abrió un proceso de selección para designar a un director de Cumplimiento Normativo, un puesto de nueva creación que tendrá alcance sobre todas las áreas de Nvidia.

El futuro responsable deberá supervisar el cumplimiento de las políticas internas y las obligaciones regulatorias de la empresa. Además, reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo de la junta directiva.

Nvidia afirmó que mantendrá su colaboración con las investigaciones y consultas que llevan adelante las autoridades. La empresa no precisó los plazos de la investigación interna ni ofreció detalles sobre las diligencias que realiza el comité independiente.

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Jensen Huang quedó fuera del cargo por once días mientras se hacía una investigación interna. REUTERS/Manami Yamada/File Photo/File Photo

Jensen Huang solo quedó fuera del cargo 11 días

Una vez se destaparon las investigaciones internas por posible espionaje desde China por cuenta de una mujer que tenía una relación extramarital con Jensen Huang, iniciaron once días de cambios internos en Nvidia y de opiniones de grandes líderes como Elon Musk y Donald Trump.

12 de noviembre: la salida de Jensen Huang

Nvidia anunció la renuncia inmediata de Jensen Huang a sus cargos como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva. La decisión se produjo después de una investigación interna vinculada a reportes sobre relaciones extramatrimoniales del ejecutivo, una de ellas con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed señalada en informes de inteligencia de Estados Unidos por una presunta colaboración con China.

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La directora financiera, Colette Kress, asumió como consejera delegada interina. Harvey C. Jones tomó la presidencia del consejo de administración.

Del 13 al 16 de noviembre: caída de las acciones y búsqueda de un sucesor

La salida del cofundador abrió dudas entre inversores y provocó fuertes bajas en las acciones de Nvidia. La incertidumbre se sumó a versiones sobre un posible escrutinio contable de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La junta contrató a la firma Heidrick & Struggles para iniciar la búsqueda de un nuevo consejero delegado. Mientras tanto, empleados, inversores y referentes de Silicon Valley promovieron pedidos públicos para que Huang regresara a la compañía.

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Según la compañía, el consejo concluyó que el retorno de Huang no suponía un riesgo para la seguridad nacional. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia subieron más de 31%. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

17 de noviembre: resultados trimestrales y una negativa inicial de la junta

Colette Kress encabezó la presentación de los resultados trimestrales de Nvidia como máxima ejecutiva interina. Ese día, Huang publicó un mensaje en X en el que expresó su disposición a volver si el consejo se lo solicitaba.

La respuesta inicial de la junta fue contraria a esa posibilidad. Harvey Jones afirmó que los directores habían aceptado la dimisión de Huang por unanimidad y que no preveían restituirlo en el cargo.

20 de noviembre: Nvidia profundiza sus pérdidas en Wall Street

Las acciones de Nvidia cerraron en USD 125,83, después de una caída cercana al 14% durante la jornada. Desde el inicio de la crisis, la empresa acumuló pérdidas superiores a USD 1 billón en valor de mercado, de acuerdo con los datos difundidos sobre la evolución bursátil.

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22 de noviembre: presión política para el regreso de Huang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la junta directiva de Nvidia que volviera a contratar a Huang. En un mensaje publicado en Truth Social, sostuvo que la continuidad del ejecutivo era relevante para la compañía y para la economía estadounidense.

23 de noviembre: restitución y rebote bursátil

La junta de Nvidia votó por unanimidad para restituir a Huang como presidente, consejero delegado y miembro del directorio, con efecto inmediato. La empresa explicó que la decisión se tomó después de una serie de reuniones con el ejecutivo y tras recibir información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

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Según la compañía, el consejo concluyó que el retorno de Huang no suponía un riesgo para la seguridad nacional. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia subieron más de 31%.