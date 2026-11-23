La oferta para emprendedores y pequeños negocios integra servicios de conectividad con almacenamiento en la nube y herramientas de presencia digital. (Tigo)

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La velocidad de conexión, la cobertura y el acceso a servicios digitales se han convertido en factores determinantes para los colombianos. Trabajar desde casa, estudiar, realizar videollamadas o disfrutar de contenidos en línea exige redes con mayor capacidad, estabilidad y alcance.

Frente a estas necesidades, Tigo fortalece su apuesta por el mercado colombiano con una oferta que integra tecnología 5G, Internet de fibra óptica, telefonía móvil, televisión y equipos celulares.

Bajo el concepto “En Tigo hay más”, la compañía destaca sus atributos de velocidad, ampliación de cobertura y beneficios para los usuarios, respaldados por un plan de inversión de $8,5 billones durante los próximos cuatro años para fortalecer su infraestructura tecnológica y extender el alcance de sus redes en el país.

Tigo fortalece su conectividad con redes 5G

Uno de los atributos que la compañía destaca es el desempeño de sus redes. De acuerdo con los Speedtest Awards de Ookla correspondientes al primer semestre de 2026, la operación integrada bajo Tigo fue reconocida como la red 5G más rápida de Colombia, con un Speed Score de 63,59 puntos.

Los paquetes convergentes reúnen telefonía, televisión y fibra óptica con velocidades simétricas de hasta 900 megabits por segundo en una sola factura. (Tigo)

La medición registró una velocidad media de descarga de 289,58 Mbps y una velocidad media de carga de 29,78 Mbps. En internet fijo, la operación también obtuvo el reconocimiento como la red más rápida del país, con velocidades medias de descarga de 327,71 Mbps y de carga de 298,27 Mbps.

Estas cifras permiten entender por qué la velocidad es uno de los factores que más inciden en la experiencia digital. Descargar archivos, realizar videollamadas, utilizar plataformas de entretenimiento, trabajar desde casa o jugar en línea son actividades que requieren conexiones con buena capacidad de respuesta.

En este escenario, la tecnología 5G y la fibra óptica cumplen un papel importante. Mientras la primera permite mejorar las capacidades de conexión móvil, la segunda ofrece alternativas de alta capacidad para hogares y espacios donde varios dispositivos necesitan conectarse simultáneamente.

Una inversión de $ 8,5 billones para ampliar la cobertura

Fortalecer la conectividad también implica ampliar la infraestructura para llegar a más territorios. Por eso, Tigo anunció una inversión de $ 8,5 billones durante los próximos cuatro años, destinada al desarrollo de redes móviles y 5G, fibra óptica para internet fijo, infraestructura de transmisión, núcleo de red, automatización de plataformas y modernización de centros de datos.

La medición de Ookla ubicó a la compañía como el operador de internet fijo más veloz de Colombia con descargas promedio de 327,71 Mbps. (Tigo)

El proyecto contempla que Tigo ejecute más de 5.000 ampliaciones de capacidad en su red y despliegue más de 1.100 nuevos sitios de cobertura hasta 2028, año en el que la compañía proyecta alcanzar 11.500 sitios en total, de los cuales más de 4.000 ofrecerán tecnología 5G. Con ese despliegue, la cobertura de esta tecnología pasaría de 128 a 324 municipios, hasta alcanzar cerca del 85% de la población colombiana.

Esta apuesta busca responder a una demanda creciente de conectividad y fortalecer el acceso a servicios digitales en diferentes regiones del país, tanto para actividades personales como laborales y empresariales.

Los planes móviles y de hogar incluyen beneficios de navegación y entretenimiento

La oferta comercial de Tigo integra servicios para distintos hábitos de uso, con opciones que incluyen:

Planes de pospago Tigo con datos de navegación, minutos y mensajes de texto ilimitados a todo operador, además de la posibilidad de compartir gigas entre varios dispositivos.

Voz ilimitada hacia destinos internacionales como Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, incluida en algunos planes.

Acceso a plataformas de entretenimiento como HBO Max durante los primeros doce meses de contrato en determinadas opciones.

Paquetes prepago con datos, aplicaciones y minutos ilimitados para quienes administran su consumo por períodos definidos.

Internet fijo con fibra óptica de velocidades simétricas de hasta 900 megabits por segundo, pensadas para hogares con varios dispositivos conectados.

Los paquetes convergentes, conocidos como ofertas trío, reúnen línea móvil, internet fijo y televisión bajo una misma factura, con funcionalidades como guía de programación, control parental y cambio de audio y subtítulos en el servicio de TV.

Por su parte, el catálogo de equipos celulares completa la propuesta con dispositivos de distintas marcas y gamas, incluidos modelos compatibles con 5G, y alternativas de financiación a varias cuotas para quienes buscan renovar su celular.

Los planes móviles pospago incorporan datos y llamadas ilimitadas, además de la opción de transferir gigas a otros dispositivos. (Tigo)

La autonomía de batería, la capacidad de almacenamiento, la cámara y el procesador influyen en la experiencia de uso, por lo que la elección depende de las tareas que cada persona realiza durante el día.

La conectividad también se extiende a emprendedores y pequeños negocios

La cobertura ampliada y las nuevas velocidades de red no solo impactan el consumo residencial. Tigo mantiene una línea de servicios orientada a emprendedores y pequeños negocios, con planes móviles y de internet pensados para quienes dependen de una conexión estable para atender clientes, gestionar pagos o sostener canales digitales de venta.

Dentro de esa oferta, la compañía incluye beneficios adicionales enfocados en la digitalización de negocios, como herramientas de presencia en línea y almacenamiento en la nube, que se suman a los mismos atributos de velocidad y cobertura que distinguen a la red de Tigo para el resto de sus usuarios.

Los detalles sobre planes, cobertura y equipos disponibles pueden consultarse en la página oficial de la compañía.