Meta prepara un dispositivo de bolsillo para controlar la inteligencia artificial - REUTERS/Yves Herman/File Photo

Guardar

Meta prepara Muse Charm, un dispositivo portátil con inteligencia artificial cuyo precio rondaría los USD 300 y que busca resolver tareas digitales sin depender de las aplicaciones del teléfono. El equipo tendrá una pantalla de cinco centímetros, lector de huellas, controles táctiles y un avatar que permitirá interactuar con el asistente de IA de la compañía.

La apuesta importa porque Meta quiere reducir la dependencia de los sistemas operativos de Apple y Google. Muse Charm propone que el usuario pida acciones por voz o mediante toques, en lugar de desbloquear el celular, abrir varias aplicaciones y completar formularios o búsquedas por separado.

PUBLICIDAD

Muse Charm quiere reducir el uso de aplicaciones en el teléfono - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El dispositivo será un equipo de bolsillo diseñado para comunicarse con Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta. Según informó The Information, la empresa planea ponerlo a la venta durante la campaña navideña, aunque todavía no comunicó una fecha exacta de lanzamiento.

Muse Charm no reemplazará por completo a un teléfono desde el primer día. El equipo no podrá realizar llamadas tradicionales y su pantalla será mucho más pequeña que la de un smartphone. Su propuesta se centra en resolver encargos concretos mediante un asistente capaz de interpretar instrucciones.

El usuario podrá solicitar una reserva de viaje, realizar compras por internet, buscar información o rellenar formularios. La intención es que la inteligencia artificial ejecute parte de esas tareas en segundo plano, sin exigir que la persona navegue entre menús, botones y páginas web.

PUBLICIDAD

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, adelantó durante la conferencia Connect que la compañía logró condensar “toda la experiencia Muse” en un formato compacto. También señaló que el objetivo era enviar el producto a tiempo para las fiestas navideñas de diciembre.

Mark Zuckerberg presentó la propuesta como una forma de concentrar la experiencia del asistente Muse en un dispositivo compacto, capaz de ejecutar reservas, compras, búsquedas y formularios mediante comandos de voz o controles táctiles - REUTERS/Carlos Barria/File Photo

El equipo incluirá datos 5G gratuitos durante un año

Muse Charm contará con un plan de datos 5G sin costo durante 12 meses a través de Verizon. Esa conexión permitiría utilizar el agente de IA fuera de casa y sin depender de una red wifi disponible.

La inclusión de conectividad móvil responde a la naturaleza del dispositivo. Si la IA debe responder preguntas, procesar peticiones y ejecutar tareas en línea, necesita mantener acceso a internet en distintos entornos.

PUBLICIDAD

Meta plantea un uso inmediato: sacar el aparato del bolsillo, hablar con el asistente o tocar la pantalla y recibir una respuesta sin acudir al teléfono. El lector de huellas ofrecería una forma de verificar la identidad antes de ejecutar acciones que involucren compras, reservas o datos personales.

El dispositivo tendrá un avatar personalizado que cobrará vida durante las interacciones. Esa decisión busca darle una representación visual al asistente, aunque la pantalla limitada condicionará la cantidad de información que pueda mostrar.

El accesorio de Meta busca abrir una nueva etapa para los agentes digitales - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Meta quiere cambiar la relación entre usuarios y aplicaciones

Durante más de 15 años, el teléfono inteligente funcionó como un contenedor de aplicaciones. Para pedir un transporte, comprar un producto o reservar un vuelo, el usuario suele abrir varios programas, iniciar sesión y completar pasos separados.

PUBLICIDAD

Los agentes de inteligencia artificial proponen otro modelo. En lugar de navegar por cada servicio, la persona expresa una intención y el sistema se encarga de conectar las herramientas necesarias. Por ejemplo, una sola instrucción podría incluir buscar un viaje, comparar opciones, reservar un traslado y avisar a un contacto.

Muse Charm representa esa transición desde las aplicaciones hacia asistentes que ejecutan tareas. La idea no elimina la necesidad de pantallas o teléfonos, pero reduce su papel en determinadas actividades cotidianas.

Meta también liberó código de programación para que usuarios y desarrolladores construyan aparatos caseros compatibles con su IA. La empresa busca acelerar la presencia de asistentes virtuales en objetos de uso diario y ampliar el número de dispositivos que pueden utilizar Muse.

PUBLICIDAD

El teléfono todavía conserva funciones que el accesorio no cubre

La posibilidad de que Muse Charm reemplace el celular dependerá de sus límites. Los teléfonos concentran llamadas, cámaras, mensajería, mapas, pagos, redes sociales, almacenamiento y una pantalla amplia para trabajar o ver contenido.

El dispositivo de Meta apunta a una función más específica: convertirse en un acceso rápido a la inteligencia artificial. Su tamaño reducido puede favorecer consultas breves y tareas automatizadas, pero no sustituye por completo las funciones de un smartphone.

La industria tecnológica explora formatos alternativos porque el mercado de teléfonos ha alcanzado una etapa de madurez. Las novedades anuales suelen concentrarse en cámaras, procesadores y batería, mientras las empresas buscan nuevas categorías para abrir ciclos de ventas.

PUBLICIDAD

Gafas inteligentes, anillos, relojes, auriculares y asistentes portátiles forman parte de esa búsqueda. El objetivo es ofrecer herramientas que funcionen con menos pantalla, más contexto y mayor uso de voz.

El precio cercano a USD 300 colocaría al equipo por debajo de muchos teléfonos de gama media, aunque su utilidad dependerá de la calidad de la IA y de los servicios que pueda gestionar. Meta todavía debe explicar qué datos recopilará, cómo protegerá las operaciones y qué funciones estarán disponibles fuera de Estados Unidos.