Susana Baca cantó para el papa León XIV durante la visita oficial del pontífice a Perú. (AP Photo/Andrew Medichini)

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Cuando se le pidió a la cantante ganadora del Latin Grammy Susana Baca que cantara para el papa León XIV durante su visita a su país, Perú, prometió dejar que la música hablara por sí misma y rechazó todas las solicitudes de entrevista.

Baca, la música afroperuana más conocida del mundo, temía que el momento pudiera trivializarse cuando, de hecho, marcaba un hito para ella y para la comunidad peruana de ascendencia africana. Baca fue la primera persona negra en ocupar el cargo de ministra de Cultura de Perú, en 2011. A sus 82 años, sigue siendo una líder en la campaña para acabar con la discriminación que durante mucho tiempo ha convertido a los peruanos indígenas y negros en ciudadanos de segunda clase.

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Al romper su silencio en una entrevista escrita con la agencia de noticias The Associated Press Baca reflexionó sobre el mensaje de León, su significado para los peruanos y la música que eligió cantarle. También reflexionó sobre la importancia de la histórica disculpa de León por el papel de la Iglesia católica en facilitar la esclavitud y de su visita a un memorial de la esclavitud en Perú reconocido por la UNESCO, dado que el propio árbol genealógico de León incluye a personas esclavizadas y propietarios de esclavos.

La cantante ejerció como la primera ministra de Cultura negra en la historia de Perú en el año 2011.

—¿Cómo fue para usted la visita del papa en sí?

—Para mí, el propio papa fue una revelación. A través de la mirada de un hombre bueno, pude encontrar un significado más profundo de su compromiso eclesiástico. Se acerca más al fundamento religioso donde crece, que es en el pueblo. Transmite en sus palabras la visión de una Iglesia renovada en su dimensión social, para destacar el catolicismo en sus principios fundamentales: la lucha por los hombres y mujeres más vulnerables y el compromiso con ellos.

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—¿Qué puede contarnos sobre el aspecto musical de esta visita?

—El papa, a través de su humildad, es quien abre la puerta a la música y a la comunicación con los jóvenes. En todas las culturas se celebra el regreso del hijo pródigo. En esta visita, el papa es ese hijo que viene de visita, y lo celebramos con música, danza y sabores para el paladar. Esto solo puede ocurrir cuando el vínculo entre el pueblo y el papa es el de una familia.

—¿Qué puede contarnos sobre la letra de Canción de Fe?

—El poema y la canción que interpreté ante el papa están arraigados en mi corazón. Creo y siento que cantar para el papa es una manera de acompañarlo en su mensaje, en la prédica de fe que expresa. Canción de Fe es una canción de esperanza en un momento difícil para Perú, con políticos de baja estofa y poca calidad moral. En cuanto a Si me quitaran totalmente todo, es un poema muy intenso y lo canté como un acto de solidaridad con quienes sufren en un mundo violento. Lo canté en mi álbum Espíritu Vivo, que grabé en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. ... He logrado conmover a personas que vivían momentos de gran desesperación y guerra, porque este es un poema que une la vida y la muerte.

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El pontífice presentó una disculpa histórica por el papel de la Iglesia católica en el comercio de esclavos.

—¿Cómo se sintió cuando el papa denunció el “sufrimiento y la humillación” padecidos por las personas africanas esclavizadas en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, venerado por haber denunciado los abusos cometidos contra indígenas y personas esclavizadas por los colonizadores españoles?

—Me sentí muy bien y feliz. Para mí, el acto del papa de pedir perdón y reflexionar sobre la historia de Santo Toribio de Mogrovejo, tanto tiempo después pero de una manera tan significativa, fue muy importante. Es un gesto por el que la comunidad afroperuana no solo está agradecida, sino que también siente que este oscuro capítulo de la historia finalmente se aborda con una visión clara: esa es la luz, el perdón y el reconocimiento de que podemos fallar, pero también podemos sanar nuestros errores.

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—¿Cómo ve hoy a la comunidad afroperuana?

—Creo que una de las cosas más importantes en la historia de los afroperuanos es que no permanecimos sumergidos a pesar de nuestra historia de sufrimiento. Somos un pueblo que ha aprendido a perdonar; la injusticia de muchos momentos de la historia es menos dolorosa si tenemos la capacidad de perdonar. Y quizá esto es lo que me conecta, en mi conciencia, con el papa. Siento que en todas sus homilías y enseñanzas, el papa enfatiza la importancia de pedir perdón y perdonar: que la injusticia de muchos momentos de la historia es menos dolorosa si tenemos la capacidad de perdonar y de ser perdonados. Finalmente, es el perdón. Y eso es la fe. Siento que esto identifica mi canto, que busca ser un canto reflexivo: la misma noción de fe que tiene el papa, y un proceso histórico que pertenece a la comunidad afro. El pueblo peruano tiene una hermosa diversidad, y eso también es algo que el papa dijo en su discurso, y esto condensa su propia rica naturaleza humana en la presencia de los afroperuanos y en la presencia de los pueblos indígenas y amazónicos.

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—Por último, ¿qué mensaje le gustaría compartir con el mundo, especialmente con los jóvenes, tras la visita del papa?

—El mensaje es muy claro. Primero, para los jóvenes, en el sentido de que entienden las palabras del papa como parte de su propio lenguaje de rebeldía actual, de expresar una verdad que había quedado tapada bajo el papa anterior a Francisco. Antes de Francisco, la Iglesia estaba distante de los jóvenes; la Iglesia no representaba un sentido de futuro, y lo que este papa ha hecho es situar todo lo que dice en un contexto que les habla a los jóvenes. El papa va más allá de la retórica conservadora de la vieja Iglesia y habla en un contexto juvenil, vital y arraigado en la vida cotidiana. Siento que las palabras del papa son un abrazo para los jóvenes.

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(AP)