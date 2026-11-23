Las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron un operativo contra el narcotráfico en Puerto López, provincia de Manabí, donde incautaron más de media tonelada de droga.

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Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron más de media tonelada de droga que permanecía oculta en depósitos subterráneos en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, durante una operación dirigida contra presuntas estructuras logísticas de Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales del país. El procedimiento, desarrollado entre la noche del 20 y el 21 de noviembre, permitió localizar más de 760 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización y detener a dos personas, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen otros cargamentos escondidos en la zona.

El hallazgo fue resultado de operaciones de inteligencia militar coordinadas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que permitieron identificar un sector presuntamente utilizado para almacenar estupefacientes antes de su distribución. Según la información difundida por las Fuerzas Armadas, los uniformados encontraron más de 87 bultos enterrados en caletas clandestinas, una modalidad de ocultamiento que dificultaba la identificación del cargamento durante los patrullajes convencionales.

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Los militares recuperaron los paquetes mediante una intervención terrestre en la que también decomisaron un arma de fuego y municiones. Dos hombres fueron aprehendidos durante el procedimiento, aunque las autoridades no divulgaron inicialmente sus identidades ni precisaron qué funciones desempeñaban dentro de la presunta estructura delictiva. Tampoco se informó sobre los cargos que eventualmente enfrentarían ante la justicia ecuatoriana.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó los resultados de la operación y señaló que las acciones militares continuarían ante la posibilidad de encontrar otros depósitos clandestinos. Según la información recogida por Primicias, las autoridades manejaban indicios sobre la existencia de aproximadamente una tonelada adicional de droga que podría permanecer escondida en el sector. Sin embargo, esa cantidad correspondía a una estimación preliminar y no a un decomiso efectivamente confirmado.

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Las autoridades ecuatorianas intensificaron las operaciones contra las redes de narcotráfico en Manabí, una de las provincias costeras afectadas por la presencia de organizaciones criminales.

Aunque algunos reportes periodísticos identificaron la sustancia como cocaína, los primeros comunicados oficiales no detallaron su composición ni difundieron un pesaje definitivo. Los paquetes recuperados quedaron sujetos a los procedimientos correspondientes para establecer sus características y su peso exacto.

La operación adquiere relevancia por la organización criminal a la que las autoridades atribuyen el cargamento. Los Lobos han sido vinculados con redes de narcotráfico y otras actividades delictivas que operan dentro y fuera de Ecuador. Su presencia en distintas provincias constituye uno de los desafíos de seguridad que enfrenta el Estado ecuatoriano, particularmente en territorios utilizados para el almacenamiento y traslado de sustancias ilícitas.

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El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, sostuvo que esta organización mantiene conexiones con disidencias armadas colombianas y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México. Según declaraciones militares recogidas por medios ecuatorianos, algunas de esas estructuras extranjeras también participarían en el entrenamiento de sicarios en territorio colombiano.

Más de 760 paquetes de sustancias ilícitas fueron encontrados en depósitos subterráneos presuntamente utilizados por la organización criminal Los Lobos.

No obstante, las autoridades no presentaron públicamente elementos que permitan establecer una participación directa de esas organizaciones internacionales en el cargamento descubierto en Puerto López. La atribución de la droga a Los Lobos procede de información de inteligencia militar, mientras que la eventual participación de otras redes criminales permanece sin confirmación específica para este procedimiento.

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El decomiso forma parte de una serie de intervenciones recientes desarrolladas en Manabí. Según la información difundida por las Fuerzas Armadas, durante las semanas anteriores se ejecutaron operaciones similares en los cantones Jama y Montecristi, donde también se localizaron cargamentos de sustancias ilícitas.

El comandante general del Ejército, John Miño, señaló que la intervención de Puerto López constituía el tercer decomiso de estas características realizado recientemente en la provincia. Las autoridades no han establecido públicamente si los cargamentos encontrados en los tres cantones pertenecían a una misma estructura de almacenamiento o si estaban destinados a rutas comunes de distribución.

Manabí ocupa una posición relevante en las operaciones de seguridad contra el narcotráfico por su ubicación en la costa del Pacífico ecuatoriano. Las intervenciones en distintos puntos de la provincia se desarrollan en un contexto de expansión de las actividades criminales relacionadas con el traslado, almacenamiento y comercialización de drogas, aunque todavía no se ha determinado cuál era el destino específico del cargamento descubierto en Puerto López.

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