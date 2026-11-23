Se debe verificar que el dispositivo es compatible con una estándar de resolución de imagen digital con un ancho aproximado de 4000 píxeles. (Imagen ilustrativa Infobae).

Guardar

La elección entre WiFi de 2,4 GHz, WiFi de 5 GHz y cable Ethernet define si una película en 4K se reproduce de forma continua o si aparecen pausas, pérdida de calidad y demoras en la carga. En una casa con varios dispositivos conectados, la ubicación del televisor y la distancia hasta el router pasan a ser factores decisivos.

Para ver contenido en alta resolución no existe una única respuesta válida para todos los hogares. La banda de 5 GHz suele aportar más velocidad cerca del router, la de 2,4 GHz llega mejor a habitaciones alejadas y el cable Ethernet ofrece una conexión física que evita parte de los problemas habituales de una red inalámbrica.

PUBLICIDAD

Cuándo conviene usar WiFi de 5 GHz para ver películas

El WiFi de 5 GHz suele ser la alternativa inalámbrica más adecuada para un televisor cercano al router. Esta banda transmite más datos en menos tiempo y, según la información de O2, tiene menos interferencias que la frecuencia de 2,4 GHz en zonas donde hay muchas redes domésticas alrededor.

La red WiFi 5 GHz tiene menores interferencias que la 2.4 GHz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su principal límite aparece con la distancia. La señal de 5 GHz pierde fuerza con mayor rapidez al atravesar paredes, puertas y suelos. Si el router está en el salón o en una habitación próxima al televisor, puede ofrecer una reproducción más estable. Si ambos aparatos están separados por varios ambientes, la mejora de velocidad puede diluirse.

PUBLICIDAD

En qué momento es útil el WiFi de 2,4 GHz para reproducir contenido en 4K

El WiFi de 2,4 GHz puede reproducir contenido en 4K, aunque su desempeño depende más de la saturación de la red y de los aparatos conectados. Su ventaja está en el alcance: al operar en una frecuencia más baja, atraviesa paredes y obstáculos con más facilidad que la banda de 5 GHz.

La red 2,4 GHz es útil cuando el router debe atravesar varios obstáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa cobertura puede ser útil cuando el televisor se encuentra lejos del router. En una casa grande, una conexión de 2,4 GHz con buena señal puede ser preferible a una red de 5 GHz que llega débil o se desconecta.

El inconveniente es que esta banda comparte espacio con aparatos como microondas, teléfonos inalámbricos y varias redes vecinas. En edificios con muchos departamentos, esas interferencias pueden afectar la transmisión.

PUBLICIDAD

La conexión física evita interferencias en la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el cable Ethernet suele ser la opción más estable en casa

El cable Ethernet conecta el router y el televisor de forma directa, sin depender de la intensidad de la señal inalámbrica. Esa conexión reduce la exposición a interferencias, a paredes intermedias y a los cambios de rendimiento que puede sufrir el WiFi cuando varios dispositivos se conectan al mismo tiempo.

Para una pantalla fija, como un televisor, suele ser la alternativa más previsible. Si la instalación lo permite, un cable de red evita tener que elegir entre las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Es útil para quienes utilizan el televisor para videojuegos en línea, donde la estabilidad de la conexión puede ser tan clave como la velocidad.

PUBLICIDAD

El problema de la conexión por cable está en que el dispositivo debe estar cerca al módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desventaja es práctica: hace falta tender un cable entre el router y el aparato, algo que no siempre es posible sin afectar la distribución de la casa. En esos casos, una red de 5 GHz cercana o un sistema que mejore la cobertura pueden ser opciones intermedias.

Qué alternativa conviene según la ubicación del router en casa

Si el TV está cerca del módem y es compatible con ambas bandas, la red de 5 GHz aparece como la primera opción para una película en 4K. Ofrece mayor capacidad de transmisión y suele estar menos congestionada.

Cuando el aparato está lejos, con varias paredes de por medio, la banda de 2,4 GHz puede mantener una señal más consistente. En este escenario, una red aparentemente más lenta puede evitar cortes si llega con mejor intensidad.

PUBLICIDAD