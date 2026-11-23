Así fue el momento exacto de la explosión e incendio de un local de comidas en Ezpeleta: hay 7 heridos

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Una noche de festejos, música y actividades al aire libre terminó en momentos de desesperación en Ezpeleta, partido de Quilmes. Una fuerte explosión en un local de comidas desató un incendio, dejó siete personas heridas y obligó a evacuar de urgencia a quienes participaban de los festejos por el 154° aniversario de la localidad.

El episodio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones de las calles Centenario y Bogotá, a pocos metros del escenario donde se presentaba el grupo Los Leales.

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En ese momento, la zona estaba colmada de vecinos y familias que recorrían una feria de emprendedores, disfrutaban de los espectáculos musicales y registraban la celebración con sus teléfonos celulares.

Las imágenes que se conocieron después muestran el momento exacto de la detonación y la reacción de quienes estaban cerca del lugar. Segundos después, comenzaron a verse las llamas que salían del establecimiento y alcanzaban incluso el primer piso del inmueble.

La situación generó alarma entre los asistentes. A través de los altoparlantes, los organizadores comenzaron a pedir que el público abandonara el sector de manera ordenada para permitir el ingreso de los equipos de emergencia. El espectáculo musical fue suspendido y se desplegó un operativo con bomberos, efectivos policiales y ambulancias del SAME.

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La filmación, hecha por un teléfono celular, también registró la desesperada evacuación del público

El zumbido de una fuga de gas y el aviso de que iba a explotar

Uno de los testimonios que permitió reconstruir cómo sucedieron los hechos fue el de Reinaldo, un hombre que se encontraba a pocos metros del local cuando se produjo la explosión.

Según contó a TN, estaba ubicado junto a una pared de color beige, a la derecha de la puerta del comercio. En ese momento comenzó a escuchar un ruido extraño, similar al zumbido de una fuga de gas. Intrigado, se acercó para intentar identificar de dónde provenía.

“Va a explotar”, advertí segundos antes del estallido, recordó al ser entrevistado por el canal de TV.

La pared que tenía a su lado funcionó como una protección y evitó que sufriera lesiones. Sin embargo, una mujer que estaba a la altura de la puerta no tuvo la misma suerte: la onda expansiva la lanzó varios metros por el aire. La víctima cayó a cierta distancia del comercio y tuvo que recibir asistencia médica.

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Otro testimonio fue el de una mujer que estaba en el lugar junto a sus hijas. Según relató, habían realizado un pedido de papas fritas y aguardaban para retirarlo cuando escuchó el ruido.

“Cuando escuché un zumbido, alcancé a mirar y mis chicas ya no estaban, estaban allá”, contó al describir los segundos previos a la explosión.

Entre los heridos hay una nena de 11 años, con cortes en la cabeza

La detonación tomó por sorpresa a quienes estaban en las inmediaciones. Algunos intentaron alejarse rápidamente, mientras otros buscaban a sus familiares y conocidos en medio de la confusión.

El cocinero sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo

Entre los siete heridos, el caso más grave fue el de un hombre de 32 años que trabajaba como cocinero en el establecimiento. El joven estaba a cargo de la cocina y, de acuerdo con la reconstrucción difundida, se encontraba cambiando una garrafa por otra cuando se produjo la explosión.

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El trabajador sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo, con lesiones en el torso, los brazos y parte del rostro. Fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital de Quilmes.

Según se informó, el hombre no era el propietario del comercio, ya que el dueño se encontraba en la provincia de Entre Ríos.

Entre las otras personas afectadas hubo una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en el rostro y heridas cortantes en uno de sus brazos. También fue trasladada al Hospital de Quilmes. Su hermano resultó lesionado y recibió atención médica.

Otra joven, de 22 años, sufrió cortes en el cuero cabelludo y lesiones en la zona ocular, provocados por astillas de vidrio que se desprendieron durante la detonación.

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Además, una niña de 11 años sufrió una herida cortante en la cabeza y fue llevada a un centro de salud por sus familiares. Otras dos mujeres también necesitaron asistencia médica: una de ellas recibió atención en el lugar y no requirió traslado hospitalario.

La detonación ocurrió durante los festejos por el 154° aniversario de la localidad de Quilmes, cuando había una feria de emprendedores y espectáculos musicales

Cómo quedó el local después de la explosión

Las llamas alcanzaron sectores del primer piso y obligaron a los bomberos a desplegar un operativo para controlar el fuego y evitar que se propagara. También trabajaron efectivos policiales y personal sanitario, que asistieron a los heridos y a otras personas que, aunque no necesitaron ser hospitalizadas, atravesaron cuadros de estrés por la situación.

Por el momento, las causas de la explosión permanecen bajo investigación. Una de las hipótesis que deberá esclarecerse es si el episodio estuvo relacionado con una pérdida de gas en el sector de la cocina, aunque serán las pericias las que permitan establecer el origen y las circunstancias del hecho.

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La evacuación y la suspensión de los festejos

La explosión obligó a interrumpir las actividades previstas por el aniversario de Ezpeleta. En el momento del estallido había una importante cantidad de personas en la calle, muchas de ellas cerca del escenario y de los puestos de la feria de emprendedores.

Tras advertir el incendio, los organizadores utilizaron los altoparlantes para pedir que los asistentes se retiraran de manera ordenada. En uno de los videos difundidos se escucha al locutor advertir sobre la situación: “Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor, vamos evacuando de a poquito”.

La indicación buscaba despejar rápidamente el sector para facilitar el ingreso de las ambulancias y de los vehículos de emergencia. El show de Los Leales quedó suspendido y la zona fue acordonada.

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El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes confirmó que se había tratado de una explosión seguida de un incendio y señaló que la mayoría de las lesiones sufridas por las víctimas estuvieron relacionadas con la detonación.