La familia vivía en la comuna de Quellón, donde se decretó tres días de duelo.

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Seis personas perdieron la vida -cuatro de ellas menores de edad-, y otras cinco resultaron gravemente heridas tras una violenta colisión entre dos automóviles ocurrida la mañana de este domingo en la Ruta 5 Sur, comuna de Dalcahue (1.200 kms al sur de Santiago), en la isla grande de Chiloé.

El accidente tuvo lugar en la recta Butalcura y según los primeros antecedentes, uno de los vehículos habría cruzado su pista de circulación para terminar impactando frontalmente contra el otro. La fuerza del choque provocó que uno de los automóviles saliera del camino y terminara desbarrancado.

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Los seis fallecidos viajaban en el mismo vehículo, pertenecían a una familia con domicilio en Quellón y fueron identificados como Francisco Javier González Varela, de 34 años; Vexi Yesenia Núñez Monsalve, de 35; Ámbar Aguilar Núñez, de 15; Ashley Núñez Núñez, de 12; Erick González Núñez, de 5, y Amanda González Núñez, de apenas 3 años.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, todos murieron en el lugar del accidente.

En el segundo automóvil se desplazaban cinco personas que tenían como destino un campeonato de atletismo que se desarrollaría en la isla, tres funcionarias de carabineros y los dos hijos de una de ellas, quienes se encuentran intubados y con riesgo vital. Las uniformadas, en tanto, permanecen hospitalizadas con diversas fracturas y politraumatismos.

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Mediante un comunicado, el municipio anunció tres días de duelo comunal.

“La Ilustre Municipalidad de Quellón informa a nuestra comunidad que, mediante Decreto Alcaldicio, se ha dispuesto duelo comunal por tres días, a contar del lunes 23 de noviembre de 2026, debido al trágico accidente de tránsito ocurrido en el sector de Butalcura, que ha cobrado vidas humanas, entre ellas las de niños y niñas”, señaló la institución.

En el otro vehículo iban tres carabineras y dos menores.

“Saqué un niñito de un auto, no sé si está vivo”

La magnitud de la tragedia quedó reflejada en el relato de un testigo del accidente, quien circulaba detrás de uno de los vehículos involucrados y observó cómo se produjo el violento impacto frontal.

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Visiblemente afectado, entre lágrimas y con dificultades para contener la emoción, contó que uno de los automóviles habría intentado adelantar a otro, maniobra que terminó con el vehículo cruzando hacia la pista contraria y chocando contra el segundo automóvil.

“Estoy choqueado, con rabia, impotencia por no poder haber hecho más, por no poder haber ayudado a más gente”, señaló, según consigó BioBíoChile.

El vehículo donde se trasladaba la familia cayó a un barranco.

“Es fuerte ver tanta gente muerta, ver que todavía, cuando llegamos, estaban algunos vivos. Nunca me había tocado ver un accidente así de esa envergadura”, agregó.

El hombre consiguió sacar a un niño desde uno de los automóviles siniestrados y permaneció junto a él mientras aguardaba la llegada de los equipos de emergencia, sin saber si lograría sobrevivir.

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“Saqué a un niñito de un auto, me quedé todo el rato con él hasta que llegó ahora la ambulancia. No sé si está vivo o está muerto, pero estuve con él ahí todo el rato”, remató con el rostro anegado de lágrimas.