ARCHIVO - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), habla en conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el 16 de julio de 2026. (Martial Trezzini/Keystone vía AP, archivo)

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La visita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Cuba comenzó este domingo con una agenda de reuniones con autoridades locales y recorridos por centros asistenciales y científicos, según informó EFE.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a La Habana para conocer la situación del país y evaluar qué acciones pueden brindar apoyo y movilizar la solidaridad internacional.

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A su llegada, Ghebreyesus fue recibido por el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, y por el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en la isla, Mario Cruz.

El titular del organismo afirmó que viajó dispuesto a “escuchar y conocer de primera mano la realidad” de la nación caribeña.

La estancia se extenderá hasta el próximo martes. De acuerdo con medios locales citados por EFE, el programa contempla encuentros con autoridades y visitas a instituciones vinculadas con la salud y la actividad científica.

Esta es la segunda visita de Ghebreyesus a Cuba desde que asumió la dirección de la OMS en 2018.

La visita ocurre durante una crisis económica y energética

La misión del director de la OMS tiene lugar en un contexto de crisis económica y energética en Cuba, que afecta los servicios básicos y repercute en el sector de la salud.

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Las autoridades cubanas sostienen que la situación incide en el funcionamiento de los servicios y los equipos médicos. También señalan efectos sobre los planes de vacunación y las intervenciones quirúrgicas.

Vista desde el mirador en la Plaza de la Revolución en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Según esas autoridades, las dificultades alcanzan la disponibilidad de medicamentos y de otros recursos necesarios para prestar asistencia sanitaria.

En marzo, Ghebreyesus declaró que la situación en Cuba era “profundamente preocupante”, al referirse a la capacidad del país para mantener los servicios de salud en un escenario de inestabilidad y escasez de energía.

El funcionario mencionó entonces informes sobre dificultades en hospitales cubanos para sostener los servicios de urgencias y de cuidados intensivos.

Ghebreyesus consideró alentadores los esfuerzos para restablecer el suministro eléctrico. También señaló que la salud de la población y los servicios que la respaldan no pueden quedar a merced de la inestabilidad energética ni de la geopolítica.

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La crisis económica se desarrolla en un contexto de medidas externas

En esta fotografía difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, interviene durante una reunión con socios en Kinsasa, Congo, el miércoles 5 de agosto de 2026 (Organización Mundial de la Salud vía AP)

El despacho de EFE indicó que la crisis económica se recrudeció desde enero, cuando comenzó a aplicarse una política de “máxima presión” contra Cuba.

Esa política incluyó un cerco petrolero y sanciones adicionales, con el objetivo de lograr cambios políticos y económicos en la isla, según la agencia.

Las autoridades cubanas denuncian que esas condiciones afectan directamente al sector sanitario. Su posición vincula el contexto económico y energético con las limitaciones en la prestación de servicios de salud.

La visita permitirá a Ghebreyesus conocer la situación expuesta por las instituciones cubanas durante los próximos días.

El director general de la OMS señaló que el propósito de su estancia es evaluar qué puede hacerse para brindar apoyo y movilizar la solidaridad internacional.

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