Elon Musk respaldó públicamente la restitución de Jensen Huang al frente de NVIDIA a través de la red social X. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Elon Musk afirmó en X que “el error ha sido corregido” después de que NVIDIA restituyera a Jensen Huang como presidente ejecutivo y miembro de su consejo de administración. La decisión, efectiva de inmediato, devuelve al cofundador al mando de la empresa tras una crisis que abrió interrogantes sobre seguridad nacional y gobierno corporativo.

La restitución fue aprobada por unanimidad por el consejo de NVIDIA. La junta explicó que adoptó la determinación después de varias reuniones con Huang y de recibir información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Con esos elementos, afirmó que su regreso no implica un riesgo para la seguridad nacional.

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La publicación de Musk llegó después del anuncio corporativo y se sumó a las expresiones previas de respaldo que había manifestado para el regreso del directivo. El propietario de Tesla y SpaceX había apoyado públicamente la vuelta de Huang en medio del debate por su salida y la posterior conducción interina de la compañía.

El consejo de administración de NVIDIA aprobó por unanimidad el retorno de Jensen Huang tras recibir información de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

El consejo dijo que la restitución beneficia a accionistas y empleados de Nvidia

Harvey C. Jones, presidente del consejo, sostuvo que los directores consideraron que Huang es la persona adecuada para encabezar nuevamente a la empresa. “El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, señaló Jones en el comunicado de la compañía.

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La decisión devuelve a Huang tres funciones de forma simultánea: presidente, director ejecutivo y miembro del consejo. Jones continuará al frente de la presidencia del órgano de administración, mientras que Colette Kress dejará la dirección ejecutiva interina y seguirá como directora financiera.

Kress había asumido el liderazgo temporal durante el período de ausencia de Huang. El consejo agradeció su trabajo en esa función, en un momento sensible para una compañía que ocupa un lugar central en el mercado de procesadores avanzados destinados a sistemas de inteligencia artificial.

Colette Kress concluyó su gestión interina al frente de la dirección ejecutiva y retomó sus funciones exclusivas como directora financiera. (Nvidia/Handout vía REUTERS)

La empresa no precisó qué funcionarios del Gobierno estadounidense aportaron información al proceso ni detalló el contenido de esas conversaciones. Sin embargo, subrayó que la conclusión sobre la ausencia de riesgo para la seguridad nacional fue determinante para el voto unánime de sus directores.

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Huang prometió colaborar con la investigación independiente

En su declaración, Jensen Huang calificó su regreso como un honor y dijo que retomaba la responsabilidad con “la mayor humildad y un compromiso renovado”. También agradeció al consejo, a Kress, al equipo ejecutivo, a los empleados, a los accionistas y a los socios de la empresa.

“Estoy deseando volver al trabajo”, afirmó Huang. El ejecutivo vuelve a encabezar una firma cuya evolución se convirtió en un indicador seguido de cerca por inversores, fabricantes de equipos tecnológicos, centros de datos y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial.

La restitución, no obstante, no pone fin a las pesquisas abiertas alrededor del caso. NVIDIA recordó que había creado previamente un comité formado solo por directores independientes para investigar reportes según los cuales Huang habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

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Jensen Huang recuperó de forma simultánea los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de la compañía de procesadores. (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Ese comité contrató asesoramiento jurídico independiente y continuará con su labor, de acuerdo con el comunicado. Huang se comprometió a cooperar plenamente con la investigación, una condición que la empresa incluyó expresamente al informar su retorno al puesto.

La continuidad del proceso marca una separación entre la evaluación que permitió la vuelta inmediata del ejecutivo y la revisión interna de los hechos que motivaron la apertura del expediente. El consejo indicó que había quedado conforme con la franqueza de Huang y con su capacidad para dirigir la compañía, aunque no dio detalles adicionales sobre las conversaciones.

NVIDIA creó un comité para controlar riesgos de seguridad nacional

El consejo señaló la creación reciente de un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones. El nuevo grupo está integrado exclusivamente por consejeros independientes y tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento de las reglas comerciales y los riesgos vinculados a la seguridad nacional.

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NVIDIA creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones para supervisar las restricciones comerciales de los chips avanzados. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Según la empresa, el comité consulta con abogados especializados en esa materia. Esos asesores, a su vez, podrán contratar a otros expertos para apoyar el trabajo de revisión. La estructura refuerza el control sobre un sector sujeto a restricciones comerciales y geopolíticas por la relevancia estratégica de los chips de alto rendimiento.

Asimismo, NVIDIA inició la búsqueda de un director de Cumplimiento Normativo. La persona elegida deberá supervisar las obligaciones regulatorias en toda la empresa e informar al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

La compañía afirmó que seguirá colaborando con las investigaciones y consultas gubernamentales en curso. La vuelta de Huang, por lo tanto, se produce mientras permanecen activos los mecanismos internos de control y las gestiones con autoridades estadounidenses.

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