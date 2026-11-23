FAWCAR debutó en Colombia durante el Salón Internacional del Automóvil de Corferia, hablamos con Edwar Muñoz - Gerente Comercial. (Infobae)

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El Salón Internacional del Automóvil, que se realiza en Corferias hasta el 22 de noviembre, fue el escenario del debut de FAWCAR en Colombia, con dos novedades: el N09 Pure-EV Sedán, 100 % eléctrico, y el S08 Family Hybrid SUV, una camioneta híbrida dirigida al segmento familiar.

La marca, que hace parte del Grupo FAW, presentó ambos modelos como alternativas para diferentes necesidades de movilidad: mientras el N09 apuesta por la autonomía, el confort y el equipamiento premium, el S08 combina conducción eléctrica y combustión para ofrecer mayor versatilidad en recorridos urbanos y viajes por carretera.

La camioneta S08 Family Hybrid SUV registra más de 1.500 kilómetros de autonomía combinada entre sus sistemas eléctrico y de combustión. (FAWCAR)

“Somos conscientes de que todavía hay mucha reserva sobre la parte eléctrica de los vehículos, por eso incursionamos con un nuevo vehículo, el S08, en la parte híbrida, para ofrecerle al cliente de FAW una alternativa que no sea solamente 100 % eléctrica. Pero también trajimos otro vehículo eléctrico que no teníamos en nuestro portafolio y que casi ninguna marca tiene, porque todas le apuestan a las SUV: el N09, un sedán 100% eléctrico”, explicó Edward Muñoz, gerente comercial de FAWCAR, durante la presentación.

FAWCAR debutó en Colombia durante el Salón Internacional del Automóvil de Corferias con dos modelos electrificados. (FAWCAR)

La llegada de estos modelos se da en un momento en el que Colombia amplía su oferta de vehículos electrificados y los consumidores encuentran nuevas opciones para reducir el consumo de combustibles tradicionales.

“Colombia es un mercado con un enorme potencial y con usuarios cada vez más exigentes, que buscan mucho más que un vehículo: quieren innovación, confort, calidad y alternativas sostenibles que respondan a sus necesidades y expectativas”, afirmó Pan Shouliang, general manager de FAW Latinoamérica.

N09 Pure-EV Sedán: hasta 565 kilómetros de autonomía

El N09 llega al mercado colombiano con un diseño tipo coupé, un habitáculo amplio y prestaciones enfocadas en la comodidad durante los desplazamientos urbanos y los viajes largos.

El sedán eléctrico N09 ofrece una autonomía de hasta 565 kilómetros y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,4 segundos. (FAWCAR)

De acuerdo con la ficha técnica presentada por FAWCAR, este sedán 100 % eléctrico ofrece una autonomía de hasta 565 kilómetros bajo el ciclo de homologación CLTC y un consumo de 11,4 kWh por cada 100 kilómetros. Su sistema de carga rápida permite pasar del 30 % al 80 % de batería en aproximadamente 20 minutos. Además, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos.

Sin embargo, la autonomía real depende de las condiciones de conducción y del uso de los sistemas eléctricos del vehículo. Así lo explicó Muñoz: “Siempre que un vehículo da una autonomía, es lo más optimista que se espera de ese vehículo, el rango que puede dar más. Por eso hablamos de hasta 565 kilómetros. Cualquier tema en la conducción puede afectar esa autonomía: si eres una persona que anda todo el tiempo con el aire acondicionado, con el techo abierto, con la música a todo volumen, o aceleras bruscamente y frenas, todo eso puede generar un cambio en la autonomía”.

Las llantas y el diseño de sus rines complementan la propuesta estética de los nuevos modelos de FAWCAR. (FAWCAR)

En su interior, el N09 incorpora asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, una pantalla central de 15,6 pulgadas, un sistema de sonido de 23 parlantes y luces ambientales configurables en 64 colores.

También cuenta con un baúl de hasta 1.794 litros de capacidad y puertas sin marco con cierre suave, características que complementan su propuesta de confort.

En seguridad, el modelo tiene una carrocería fabricada en un 83 % con acero de alta resistencia y nueve airbags. Su equipamiento incluye control de crucero, asistente de mantenimiento y cambio de carril, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de una cámara panorámica de 360 grados.

S08 Family Hybrid SUV: una alternativa híbrida para las familias

El segundo lanzamiento de FAWCAR fue el S08 Family Hybrid SUV, una camioneta que combina tecnología eléctrica y motor de combustión para responder a las necesidades de quienes buscan un vehículo familiar con capacidad para recorrer distancias largas.

La marca anunció que ampliará su catálogo en el mercado colombiano con la camioneta eléctrica S04 Mainstream Pure-EV SUV. (FAWCAR)

Según los datos entregados durante su presentación, el modelo alcanza hasta 210 kilómetros de autonomía en modo eléctrico bajo el ciclo CLTC y equipa una batería REPT BATTERO. Su sistema de carga rápida permite recuperar del 30 % al 80 % de energía en cerca de 20 minutos.

Una de sus características es la gestión inteligente del sistema híbrido, que selecciona entre el funcionamiento eléctrico y el de combustión según las condiciones de conducción. También permite al conductor elegir el modo de funcionamiento que prefiera.

“Esta es una híbrida inteligente. Tiene un sistema electrónico que, cuando lo dejas solamente en el modo híbrido, el vehículo toma la decisión de qué es lo mejor para aumentar la autonomía, si estar en la parte eléctrica o en el modo combustión. Pero también permite que, si quieres andar solamente de forma eléctrica, lo puedas hacer, o puedas escoger solamente el modo combustión”, explicó Muñoz.

El interior de la SUV S08 incorpora una pantalla central de 12,6 pulgadas y un baúl que alcanza 1.800 litros de capacidad máxima. (FAWCAR)

El directivo señaló que esta configuración busca facilitar los desplazamientos diarios en ciudad y ofrecer mayor tranquilidad durante los viajes, especialmente en trayectos donde la disponibilidad de estaciones de carga puede ser limitada. La marca anuncia una autonomía combinada de más de 1.500 kilómetros.

En cuanto a equipamiento, el S08 incluye asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación. La función de memoria está disponible en la versión de gama alta. También incorpora techo panorámico con cortinilla y una pantalla central de 12,6 pulgadas para las funciones de entretenimiento y conectividad.

El espacio de almacenamiento es otro de sus atributos: el baúl ofrece 590 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta 1.800 litros al reconfigurar los asientos traseros.

FAWCAR calculó que los costos de energía y mantenimiento de un auto eléctrico generan un ahorro de 5.934.600 pesos anuales frente a la gasolina. (FAWCAR)

En seguridad, cuenta con airbags frontales, laterales delanteros y de cortina para las plazas delanteras y traseras. La versión de gama alta agrega control de crucero adaptativo (ACC+), asistente de mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia (AEB).

¿Cuánto cuesta mantener un vehículo eléctrico frente a uno de gasolina?

Durante su presentación, FAWCAR expuso un comparativo de costos operativos entre un vehículo eléctrico y uno de combustión, tomando como referencia un recorrido mensual de 1.500 kilómetros.

Según las cifras compartidas por la compañía, los gastos estimados de energía y mantenimiento de un vehículo eléctrico serían de $204.617 mensuales, frente a $699.167 para uno de gasolina. La diferencia representaría un ahorro aproximado de $5.934.600 al año.

Los precios de lanzamiento en el país quedaron fijados en 99.990.000 pesos para el N09 y en 154.990.000 pesos para la SUV S08. (FAWCAR)

El comparativo también destacó ventajas como la posibilidad de recargar el vehículo en casa y la exención de la medida de pico y placa para los automóviles eléctricos en Bogotá, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Precios de los nuevos vehículos de FAWCAR en Colombia

Los precios de lanzamiento anunciados durante el Salón Internacional del Automóvil son:

N09 Pure-EV Sedán: $99.990.000.

S08 Family Hybrid SUV: $154.990.000.

Ambos modelos están disponibles para conocer en el stand de FAWCAR en Corferias, durante el desarrollo del evento.

La marca también confirmó que ampliará próximamente su portafolio en Colombia con el S04 Mainstream Pure-EV SUV, un modelo completamente eléctrico con una autonomía anunciada de hasta 565 kilómetros bajo el ciclo CLTC.

Sobre sus planes en el país, Edward Muñoz aseguró que la compañía tiene una apuesta de largo plazo por el mercado colombiano y que espera ampliar su oferta de acuerdo con la respuesta de los consumidores.

“Nosotros como marca no llegamos a Colombia por uno o dos años, venimos por mucho tiempo. En la medida en que el mercado colombiano vaya respondiendo, vamos a tener la necesidad de traer más productos que suplan esa necesidad de nuestros clientes futuros”, concluyó el gerente comercial.