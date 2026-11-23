CrowdStrike acordó la compra de Zscaler por unos 43.900 millones de dólares en una operación que se pagará con acciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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CrowdStrike acordó comprar Zscaler, una empresa de seguridad informática en la nube, en una operación íntegramente en acciones que la valora en unos USD 43.900 millones. Está es la mayor adquisición de CrowdStrike y una de las más grandes del sector.

Por cada acción de Zscaler, los accionistas recibirán 1,135 acciones de CrowdStrike, lo que equivale a unos USD 260,41 por título según el comunicado. La cifra implica una prima de alrededor del 34% sobre el cierre de Zscaler del 20 de noviembre.

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Tras el cierre, los accionistas actuales de CrowdStrike tendrán cerca del 84,1% de la empresa combinada y los de Zscaler, el 15,9%. George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike, seguirá al mando. Jay Chaudhry, fundador y director ejecutivo de Zscaler, seguirá al frente de ese negocio y se sumará al directorio de CrowdStrike.

Qué compra CrowdStrike

CrowdStrike protege con su software computadoras, servidores en la nube y cuentas de usuarios de empresas. Zscaler hace otra cosa: filtra y controla las conexiones entre esos usuarios, sus aplicaciones e internet, bajo un esquema llamado “confianza cero”, que no da por seguro ningún acceso sin verificarlo.

Zscaler protege al 50% de las empresas de la lista Fortune 500 mediante un esquema de control de accesos de confianza cero. (Zscaler/linkedin)

Según el comunicado, Zscaler protege al 50% de las empresas de la lista Fortune 500, las mayores de Estados Unidos por ingresos, y procesa más de 750.000 millones de transacciones por día. Informó además ingresos recurrentes anuales de USD 3.900 millones. CrowdStrike calcula que la empresa combinada superaría los USD 10.000 millones.

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Ambas compañías ya eran socias: el comunicado cita más de 2.000 clientes compartidos y 16 integraciones técnicas. CrowdStrike afirma que unos 8.000 clientes de Zscaler todavía no usan sus productos, y que podrá venderles ambos servicios con un solo contrato.

“Hoy la seguridad es necesaria para dejar entrar a la IA”, dijo Kurtz en el comunicado, al explicar que la red conecta ahora a agentes de inteligencia artificial con datos. Chaudhry sostuvo que los agentes de IA “se están convirtiendo rápidamente en el nuevo eslabón más débil”.

Por qué hay dudas sobre el precio pagado

Según CNBC, en las primeras operaciones del lunes las acciones de CrowdStrike caían alrededor de un 5% y las de Zscaler subían más de un 20%. Reuters había informado antes, en las operaciones previas a la apertura, de una baja de más del 8% y de un alza de más del 13%, respectivamente.

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Las acciones de CrowdStrike cayeron en el inicio de la jornada tras el anuncio, mientras que los títulos de Zscaler subieron más de un 20%.

Las acciones de CrowdStrike acumulaban una suba cercana al 80% en el año al abrir la sesión. Con la operación, la compañía combinada superaría los USD 265.000 millones de valor de mercado, por detrás de Palo Alto Networks, con USD 282.000 millones, según esa cadena.

Los analistas de JPMorgan escribieron que sumar Zscaler daría a CrowdStrike más amplitud en un contexto de consolidación de proveedores y una mejor posición en seguridad de red. El diario Barron’s planteó que algunos inversores pueden temer que CrowdStrike esté pagando de más.

CrowdStrike estima que la integración generará cerca de USD 1.000 millones anuales en ingresos adicionales a los 30 meses del cierre, y USD 500 millones anuales en ahorros de costos entre 18 y 24 meses después. Son proyecciones de la propia empresa, que no fueron verificadas por terceros.

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Una actualización defectuosa de CrowdStrike provocó fallas en 8,5 millones de computadoras con Windows en julio de 2024. (REUTERS/Susana Vera)

CrowdStrike es conocida fuera del sector por un episodio de 2024. El 19 de julio de ese año distribuyó una actualización defectuosa que hizo fallar equipos con Windows en todo el mundo. Microsoft estimó que afectó a 8,5 millones de equipos, con interrupciones en aerolíneas, bancos y servicios de emergencia. No fue un ciberataque.

La operación se cerraría en la segunda mitad del año fiscal 2028 de CrowdStrike y requiere la aprobación de los accionistas de Zscaler y de los reguladores. Chaudhry y sus allegados, que controlan cerca del 34% de las acciones de Zscaler, se comprometieron a votar a favor. Hasta el cierre, las dos empresas seguirán operando por separado.

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