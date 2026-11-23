GL.iNet confirmó la instalación de software malicioso en routers y dispositivos KVM tras una vulnerabilidad en su plataforma en la nube. (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

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GL.iNet, fabricante de routers domésticos y de viaje, confirmó que hackers aprovecharon una falla en sus servicios de administración remota en la nube para instalar software malicioso en routers y en dispositivos KVM, equipos que permiten controlar una computadora a distancia.

“Corregimos la vulnerabilidad en la nube y bloqueamos el acceso usado en este incidente”, afirmó GL.iNet en su aviso. La compañía precisó que los equipos ya no pueden infectarse por esa vía, pero esas medidas no eliminan el malware de los que ya fueron infectados.

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GL.iNet no informó cuántos clientes resultaron afectados, cómo entraron los atacantes ni si se robó información. Tampoco ha publicado un identificador oficial de la falla. Según BleepingComputer, la empresa investiga si las computadoras conectadas a los KVM infectados también quedaron comprometidas.

La corrección implementada por GL.iNet bloquea nuevas intrusiones pero no erradica el malware en los dispositivos infectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comprobar si un equipo está infectado

La señal que dio GL.iNet es un proceso en ejecución con el texto exacto crond -i /tmp/.log. En un router se busca desde el panel de administración, en la sección de procesos del menú LuCI, o por SSH con el comando ps | grep tmp. En un KVM se usa la terminal del propio dispositivo, no la de la computadora conectada.

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Si aparece, la empresa pide tratar el equipo como infectado. En un KVM recomienda instalar la versión beta de seguridad o restablecer los valores de fábrica, lo que borra la configuración. Si no aparece y no hay otra sospecha, no hace falta limpiar nada, pero sí instalar la actualización estable.

Esa actualización estaba prevista para el 22 de noviembre de 2026, para routers y KVM. Para los KVM, BleepingComputer indica las versiones 1.10.3 o posteriores en los modelos RM10, RM1, RM1V2, RM1PE y RM4PE, y 1.8.7 o posteriores en el RMQ1.

Privacy Affairs informó que, a las 15:15 UTC del 22 de noviembre, el servidor de GL.iNet no listaba ningún firmware estable nuevo para diez modelos de router.

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El servidor de GL.iNet carecía de versiones estables de firmware para diez modelos de routers en la fecha programada para el parche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué encontraron usuarios e investigadores

Tras el aviso, clientes e investigadores difundieron pruebas de malware hecho para equipos GL.iNet y de accesos remotos con permisos de administrador que conectaban los routers con la dirección 170.39.226[.]219. BleepingComputer analizó un script malicioso que reconoce varios modelos de GL.iNet, se disfraza con el nombre del proceso del aviso y reemplaza una herramienta de red para ocultar sus conexiones.

El script incluye comentarios escritos en chino por su programador, según el medio citado. La nota no atribuye el ataque a ningún grupo ni país.

La consultora RemoteToHome Consulting, que administra routers GL.iNet, analizó 183 equipos y halló actividad sospechosa en 152. Entre ellos, 24 tenían accesos remotos de administrador, 47 una puerta trasera más antigua y 81 mostraban comandos ejecutados por los atacantes. Los investigadores aclararon que esos hallazgos pueden no coincidir con los de otros clientes.

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Los mismos investigadores identificaron una posible falla en el cliente de GoodCloud, la plataforma de gestión remota de GL.iNet: un componente pasaría valores enviados desde la nube a comandos del sistema sin validarlos. GL.iNet no confirmó que esa falla se usara en los ataques.

Privacy Affairs reportó que algunos archivos de esa puerta trasera antigua tienen fechas de septiembre de 2025 y que la revisión de GL.iNet no la detecta. Un integrante de GL.iNet la mencionó en el foro entre los casos que la empresa examina.

Los desarrolladores de una herramienta comunitaria de limpieza advierten, según el medio citado, que puede ser necesario reinstalar el firmware sin conservar la configuración, porque los archivos maliciosos pueden sobrevivir a una actualización común. GL.iNet avisará por correo a los clientes que identifique como afectados.

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El incidente confirma que cerrar una vulnerabilidad no elimina por sí solo las consecuencias de un acceso previo. Los usuarios deben comprobar sus equipos, actualizar el firmware y, ante señales de infección, restablecer la configuración o reinstalar el sistema para recuperar condiciones seguras.