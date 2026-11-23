Imagen: Infobae

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El BCP abrió una convocatoria para otorgar hasta 100 becas integrales de educación superior a jóvenes con alto potencial académico y recursos económicos limitados. El beneficio cubre el 100 % de los costos académicos, de graduación y titulación, y las postulaciones estarán abiertas en todo el país hasta el 10 de enero de 2027.

La convocatoria del programa Becas BCP comprende 86 carreras financiadas en 11 instituciones educativas aliadas con presencia en distintas regiones del país: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), ESAN, Universidad Privada del Norte (UPN), Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Universidad Continental, Universidad de Piura y el instituto TECSUP.

Además del financiamiento integral, los beneficiarios reciben durante su formación tutorías psicopedagógicas, mentorías laborales, talleres de habilidades blandas y un programa de empleabilidad, orientados a fortalecer su desarrollo personal y profesional.

“Con esta nueva convocatoria queremos seguir eliminando las barreras que limitan que más estudiantes con alto potencial accedan a educación superior de calidad”, señaló Wendy Middlebrook, líder del programa Becas BCP.

¿Quiénes pueden postular?

El programa está dirigido a estudiantes procedentes de colegios públicos y privados. Entre los requisitos generales figuran tener nacionalidad o residencia permanente peruana, acreditar necesidad económica e iniciar estudios superiores por primera vez.

Los postulantes deben haber cursado tercero, cuarto y quinto de secundaria en un colegio público o privado del Perú. En el caso de los mayores de edad, tampoco deben contar con antecedentes policiales o penales.

Asimismo, deben haber aprobado una modalidad de admisión permitida por Becas BCP en alguna de las universidades o institutos aliados y para una de las carreras financiadas por el programa.

Para acceder a una beca universitaria, el interesado debe haber terminado el colegio en 2024, 2025 o 2026 y acreditar excelencia académica de tercio superior o un rendimiento destacado comprobable durante tercero, cuarto y quinto de secundaria. Para estudiantes procedentes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), se exige como mínimo pertenecer al medio superior.

En el caso de las becas técnicas, pueden participar quienes hayan terminado el colegio entre 2020 y 2026. Los postulantes a esta modalidad deben elegir una sede del instituto ubicada en su lugar de residencia.

¿Cómo postular a una Beca BCP?

El proceso comienza con el registro en la plataforma de Becas BCP, donde los interesados deben completar los datos solicitados y seleccionar la institución educativa y la carrera de su interés.

Luego deberán postular a la universidad o instituto elegido mediante una modalidad de admisión permitida por el programa y rendir el examen correspondiente. Una vez obtenida la constancia de ingreso o el resultado de admisión, deberán cargar el documento en la plataforma para completar la postulación y pasar al proceso de evaluación.

Más de 1.200 becas desde 2012

Becas BCP fue creado en 2012 y, desde entonces, ha otorgado más de 1.200 becas universitarias y técnicas, con una inversión acumulada superior a S/65 millones, según cifras proporcionadas por el BCP.

La entidad señala que más de 600 becarios ya concluyeron sus estudios, que los graduados se desempeñan en empresas reconocidas y que muchos cursan posgrados en el extranjero.

De acuerdo con el balance del programa, el 40 % de los becarios proviene de provincias.