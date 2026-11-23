La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Chaco una cumbre para coordinar esfuerzos ante el fenómeno de El Niño

Guardar

“Lo que nadie piensa es que eliminar las PASO puede generar un efecto contrario”, alertó una fuente libertaria a Infobae que participó del equipo ampliado que negoció con los aliados para alcanzar la firma del dictamen de la reforma electoral para avanzar con su tratamiento en la Cámara de Senadores. Se trata de una iniciativa clave para la estrategia electoral del Gobierno de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Luego de semanas de letargo, el presidente Javier Milei instruyó al ala política a acelerar la agenda legislativa en el tramo final del año, con especial énfasis en la reforma y en los proyectos que todavía esperan tratamiento en el Congreso. Debates y cambios mediante, los libertarios consiguieron el dictamen que dejó el proyecto en condiciones de ser debatido esta semana en la Cámara Alta, aunque no descartan introducir nuevas modificaciones en el recinto.

PUBLICIDAD

“Todavía no sacamos nada. Una la ganamos, pero nos quedan tres finales: la sesión en el Senado, el dictamen y después el tratamiento en Diputados”, sintetizó un integrante de la mesa política que este martes volverá a reunirse en Casa Rosada a las 13.

En el oficialismo alertan que la primera parada, la que consideran más compleja, es la de este jueves en el Senado. Si bien en Balcarce 50 aseguran que cuentan con los respaldos necesarios de los aliados, entienden que el resultado dependerá de las negociaciones con los gobernadores aliados.

“Si sale en el Senado, sale en Diputados. Están los acuerdos para que eso suceda”, prometieron desde el reducido círculo que designó el mandatario. Para cumplir con el objetivo, desde el Poder Ejecutivo convocarán a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre para darle continuidad a las iniciativas.

PUBLICIDAD

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Las diferencias en torno a la suspensión de las PASO

Desde el diseño del ambicioso proyecto, que originalmente contemplaba 76 artículos y quedó reducido a 25, la administración libertaria tuvo como principal objetivo eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, las negociaciones con los aliados derivaron en una propuesta de suspensión. “Lo que más nos importa son las PASO. El resto son cuestiones menores”, admitió un funcionario para justificar los cambios de última hora en la normativa.

El argumento que respalda la decisión de suspender las primarias no es solo económico, sino también político. La plana libertaria cree que, sin ese mecanismo ordenador, la oposición peronista tendrá mayores dificultades para resolver sus disputas internas. En Balcarce 50 apuestan a capitalizar ese escenario, polarizar con el kirchnerismo y contraponer modelos rumbo a los comicios de 2027.

PUBLICIDAD

No obstante, algunas voces violetas advierten que la suspensión podría tener un efecto adverso sobre el plan reeleccionista de Milei: la postergación de las primarias reduciría los tiempos de definición electoral y le daría margen al peronismo para reorganizarse.

“Si lográs patear las PASO, achicás el calendario y le das 3 meses más de aire al peronismo. Si bien te permite patear los acuerdos, también le das tiempo para que se acomoden”, expresó una fuente libertaria.

Más allá de las diferencias sobre el impacto de los cambios en las reglas electorales, en el oficialismo también conviven distintas lecturas sobre el escenario presidencial de 2027. Las discusiones pasan por los potenciales candidatos opositores y las posibilidades de Milei ante un eventual balotaje.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei durante la inauguración de la iglesia evangélica

Algunos sostienen que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es el rival contra el que prefieren competir, por considerarlo la expresión más radicalizada del peronismo. Otros, en cambio, advierten sobre la imagen que cosecha y prefieren evitar que gane centralidad en la disputa.

“Con los indicadores y la gente caliente como lo está, si llegamos a una segunda vuelta, la perdemos contra cualquiera en cualquier escenario”, sostuvieron desde una de las tribus violetas. “Contra Kicillof, en el balotaje, gana Milei. No hay ningún tipo de dudas”, contrapuso otro integrante del mismo espacio. A un año de los comicios, La Libertad Avanza todavía debe resolver sus diferencias internas y definir la estrategia con la que buscará otros cuatro años de gestión.

PUBLICIDAD