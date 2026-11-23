Manuel Neuer Fue Visto En Buzios, Brasil

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El arquero alemán Manuel Neuer fue visto en Búzios, en la región de los lagos de Río de Janeiro, durante una pausa en la rehabilitación por el desgarro parcial de un tendón del pie derecho que sufrió el 7 de noviembre. Las imágenes, difundidas en redes sociales entre el jueves y el viernes, mostraron al futbolista del Bayern de Múnich en una casa de comidas rápidas y luego a bordo de una motocicleta eléctrica junto a una mujer cuya identidad no fue confirmada.

Neuer, de 40 años, llegó a la ciudad brasileña a comienzos de la semana, según informó Ge. El arquero se hospeda en el Zendaya Resort Beach Sport & Spa, situado en la playa de Manguinhos. El establecimiento ofrece espacios para actividad física y tratamientos, de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial.

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En sus redes sociales, el jugador compartió imágenes de sus entrenamientos en el gimnasio del complejo y del tratamiento en su pie derecho. La lesión lo apartó de la competencia luego de la victoria por 2-1 ante Mainz en la Bundesliga.

Según informó el medio alemán Bild, el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, explicó que el club aprobó el viaje de Neuer como parte de su recuperación. “Ahora puede relajarse un poco durante una semana. Porque cuando tengamos vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, tendrá que trabajar a tiempo completo, ya que es entonces cuando le toca regresar”, afirmó.

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Eberl también se refirió a las limitaciones físicas del arquero durante esta etapa. “Por eso se decidió de común acuerdo que estará de baja una semana; hará su rehabilitación allí. De todas formas, no puede hacer mucho, solo puede movilizar un poco el pie”, señaló.

Neuer se lesionó el pasado 7 de noviembre (Efe)

Uno de los videos que circuló en redes sociales mostró a Manuel Neuer con gorra negra y teléfono celular mientras almorzaba en una reconocida casa de comidas rápidas en Búzios. En otra grabación, el arquero salió del lugar en una motocicleta eléctrica acompañado por una mujer.

La identidad de la acompañante no fue comunicada de forma oficial. Bild y Sport Bild indicaron que podría tratarse de una fisioterapeuta que lo asiste durante la recuperación, aunque esa versión no contó con confirmación pública. Según Bild, la mujer también habría estado con Neuer durante un viaje a Sicilia, entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El medio no difundió su nombre ni precisó desde cuándo tendría una relación profesional con el arquero.

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Este viaje ocurrió después de que se conociera la separación del jugador de Anika Neuer, con quien tiene dos hijos pequeños. El arquero y la jugadora de handball pusieron fin a su matrimonio en octubre de 2026, apenas dos meses después de haber recibido a su segundo hijo a finales de agosto. Según informaron medios alemanes, el futbolista abandonó la residencia familiar ubicada junto al lago Tegernsee —donde permanecen Anika y los dos menores, incluido el primogénito Luca, de dos años—, y le puso un cierre a una historia que comenzó en 2020 y que incluyó una boda civil en noviembre de 2023 y una celebración religiosa en julio de 2025. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha realizado declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura, manteniendo un estricto hermetismo bajo el pedido de privacidad realizado por el entorno del jugador.

Neuer se separó en octubre de su esposa Anika Bissel (Reuters)

En lo que respecta a la estadía, el arquero se encuentra en el Zendaya Resort Beach Sport & Spa, en la playa de Manguinhos. Según la información difundida, las tarifas diarias pueden llegar a 2600 dólares. La propiedad fue adquirida recientemente por el grupo alemán HGHI, vinculado al empresario Harald Huth. Huth sería amigo personal de Neuer y de otros futbolistas alemanes.

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El complejo fue elegido como el mejor de Brasil en 2026. Durante su permanencia en Búzios, Neuer combinó el descanso con ejercicios y cuidados médicos orientados a la recuperación de la lesión que sufrió en el pie derecho.

El Bayern prevé que Neuer permanezca cerca de dos meses fuera de actividad. El objetivo del club es que llegue en condiciones al primer partido de liga de 2027, previsto para el 9 de enero como visitante ante Borussia Mönchengladbach. Durante el receso de Navidad y Año Nuevo, el futbolista deberá concentrarse en la fase final de su rehabilitación, mientras el resto del plantel tendrá vacaciones.

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