Investigadores de PCA Cyber Security intervinieron un Volkswagen ID.4 a través de la conexión Bluetooth en una demostración en Budapest. (REUTERS/Matthias Rietschel/Foto de archivo)

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Investigadores de la empresa húngara de ciberseguridad PCA Cyber Security demostraron que un Volkswagen ID.4 puede ser intervenido por Bluetooth para escuchar a sus ocupantes y seguir su ubicación por GPS. Ante esta situación, Volkswagen afirmó que ya distribuye una actualización y que no habrá retiro de vehículos.

La demostración se realizó en Budapest, capital de Hungría, ante periodistas del diario británico The Times. Desde una computadora fuera del auto, los expertos activaron el micrófono del sistema de manos libres, rastrearon el auto y accionaron la calefacción, los limpiaparabrisas y el techo corredizo.

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Los investigadores leyeron mensajes de texto y contactos del celular conectado, grabaron una charla entre conductor y acompañante con el micrófono pensado para llamadas a emergencias, y mostraron en la pantalla un mensaje que decía “hackeado por PCA”.

La prueba técnica permitió activar micrófonos, rastrear la ubicación satelital y extraer mensajes del teléfono vinculado al vehículo. (Volkswagen Argentina)

Una cadena de cuatro fallas conocida desde 2025

El ataque usado durante la investigación usa cuatro vulnerabilidades, bautizadas PerfektBlue, en BlueSDK, un programa de Bluetooth de la empresa OpenSynergy que varios fabricantes integran en el sistema de información y entretenimiento de sus autos. PCA publicó el aviso técnico el 7 de julio de 2025. Según ese documento, encadenadas permiten ejecutar código ajeno con un solo clic del usuario.

El aviso detalla que PCA comprobó el ataque en el sistema de un ID.4 y en el de un Skoda Superb, sumado a un banco de pruebas de Mercedes-Benz. También detectó parte de las fallas en varios BMW, aunque no completó un ataque en esos autos.

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El aviso técnico confirmó la presencia de fallas en sistemas de infoentretenimiento de Skoda, Mercedes-Benz y BMW. (REUTERS/Lukas Barth)

PCA afirma que OpenSynergy confirmó los errores y distribuyó parches en septiembre de 2024, pero que no todos los fabricantes los recibieron hasta junio de 2025.

Según el mismo documento, PCA comunicó al grupo de respuesta a incidentes de Volkswagen el 19 de junio de 2024, el día en que confirmó las fallas en el ID.4.

Qué dice Volkswagen y qué debe hacer el dueño de cada vehículo

Un vocero de Volkswagen dijo a heise online que la empresa investigó las vulnerabilidades y que el problema afecta a una generación anterior del sistema, que aparentemente ya no se instala en modelos eléctricos actuales como el ID. Polo. Aseguró que los atacantes no pueden acceder dirección, frenos ni acelerador: “En ningún momento hubo ni hay peligro” para clientes o vehículos.

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Volkswagen aseguró que la vulnerabilidad no otorga acceso a los frenos, la dirección ni la aceleración del automóvil. (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo/File Photo)

La empresa explicó que corrigió la falla rápido en los modelos ID. con software posterior a la versión 5.0. En las versiones anteriores tardó más porque debió modificar un sistema de gestión ya planificado y completar nuevos procesos de seguridad.

La actualización 3.9.1 llega desde hace unas tres semanas a autos con software anterior a la versión 4.0 y se instala de forma inalámbrica, por red de datos o WiFi, con el auto estacionado. Los autos con versiones posteriores a la 4.0 deben pasar por un taller. Según Volkswagen, los que tienen la versión 5.6 o una más reciente no están afectados.

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Los especialistas aconsejan rechazar solicitudes de emparejamiento con aparatos desconocidos para proteger los datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque exige condiciones concretas: el conductor debe aceptar una solicitud de emparejamiento Bluetooth. Volkswagen aconseja no aceptar nunca solicitudes desconocidas ni conectar dispositivos USB ajenos. PCA advierte que, según cómo cada fabricante configure el sistema, en algunos dispositivos las fallas podrían alcanzarse antes del emparejamiento.

Cuál información queda expuesta cuando falla el sistema Bluetooth

El riesgo principal de una intrusión en el sistema de información y entretenimiento no se limita a funciones del vehículo. Estos sistemas suelen concentrar la libreta de contactos, registros de llamadas, mensajes, ubicaciones recientes y datos de los teléfonos que se conectaron al auto. Esa información puede revelar rutinas, vínculos personales y trayectos frecuentes de los ocupantes.

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Asimismo, la separación entre los sistemas de confort y conectividad, por un lado, y los controles de conducción, por otro, reduce la posibilidad de que una falla afecte el manejo del vehículo. Sin embargo, no elimina el impacto sobre la privacidad. Por eso, las actualizaciones de software y una gestión cuidadosa de los dispositivos vinculados son parte de la seguridad cotidiana de un auto conectado.