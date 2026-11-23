Homenaje a Fidel Castro en el Parlamento de Uruguay (Embajada de Cuba)

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Aunque la oposición uruguaya pidió cancelar el evento, finalmente se realizó en el Parlamento de Uruguay el conversatorio 100 años de Fidel en Solidaridad con Cuba. Su realización volvió a ser criticada, particularmente por una decisión que no llegó a concretarse: el rechazo inicial a que los medios cubrieran la actividad.

El encuentro se realizó el pasado 19 de noviembre y comenzó con la proyección del documental El sueño de Fidel, realizado por el diputado Agustín Mazzini, de la coalición de izquierda Frente Amplio.

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Cuando los periodistas llegaron al lugar, recibieron la información de que, una vez que comenzara la parte oratoria, los medios tendrían que retirarse. Además, les comunicaron que la embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Pérez, no haría declaraciones. Sin embargo, luego de algunas conversaciones en el Palacio Legislativo, se definió que los medios sí pudieran estar presentes.

Homenaje a Fidel Castro en Uruguay generó polémica (REUTERS/Norlys Perez)

La sola disposición inicial volvió a generar críticas de la oposición.

“Igual que en Cuba, en el homenaje al dictador Fidel Castro en el Palacio Legislativo, le pidieron a los medios que cuando empiece la parte oratoria se tenían que retirar”, escribió en la red social X el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani.

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“Se tomaron literal el homenaje a Fidel Castro: prohibieron la libertad de prensa. Para hacerlo completo faltaban presos políticos, torturas, trabajo forzoso y dejarlos unos días sin comer a los asistentes…. Se quedaron a medias… ¿o no? Nunca lo sabremos. La prensa no pudo mostrarlo todo”, comentó Elianne Castro, del mismo partido de la oposición.

“No esperaba menos. En un homenaje a un dictador, coartar la libertad de prensa y echar a los medios parece estar a tono. Lo triste es que no pasó en Cuba: pasó en el Palacio Legislativo, la casa de nuestra democracia”, expresó el diputado colorado Sebastián Sanguinetti.

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El diputado Felipe Schipani es otro de los impulsores del proyecto de ley de eutanasia en Uruguay (@FelipeSchipani)

Durante el homenaje, el diputado frenteamplista Eduardo Antonini dijo que Castro fue un dirigente que creyó que “era posible cambiar la historia” y que “ningún pueblo debe renunciar a la posibilidad de construir su propio destino”. Su colega Magela Rinaldi, por su parte, expresó: “Hablar de Fidel es hablar de revolución”.

La embajadora de Cuba en Uruguay, mientras tanto, destacó el “acto de resistencia”. “Estamos totalmente asfixiados, nos tratan de borrar como pueblo, como nación”. “En este momento que es sin duda el más difícil y complejo de la revolución cubana, producto de la guerra económica que nos impone Estados Unidos, saber que contamos con este acompañamiento invariable nos reconforta y fortalece”, señaló Pérez.

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La polémica en la previa

No hubo dirigentes de la oposición en la convocatoria y, antes de su realización, se generó una polémica porque algunos legisladores pidieron que el evento no se llevara a cabo.

Las bancadas del bloque opositor —la Coalición Republicana, integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente— acordaron que el tema se tratara como asunto político en una sesión de la Cámara de Representantes. El objetivo era habilitar un debate al respecto para que luego la cámara baja se expresara en contra del homenaje.

Sin embargo, la moción no alcanzó los votos necesarios para que el tema se tratara como asunto político. Esto fue cuestionado por el diputado de Cabildo Abierto, uno de los partidos de la oposición que en algunos proyectos clave ha votado junto con el oficialismo.

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“En el Parlamento del Uruguay, que se supone es la Casa de la Democracia, la Embajadora del régimen cubano y sus cómplices del Frente Amplio, rinden homenaje al DICTADOR Fidel Castro…”, escribió en la red social X el diputado del opositor Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. “Que podemos esperar de aquellos que invitan y se regodean con terroristas de Medio Oriente y Latinoamérica!”, agregó.