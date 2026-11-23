Las pruebas psicométricas laborales diseñadas para otros países comparan candidatos con parámetros ajenos a su realidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una persona puede tener las competencias que una empresa necesita para ocupar un puesto y, aún así, obtener un resultado desfavorable en una evaluación psicométrica. La razón no necesariamente está en sus capacidades. Puede estar en la propia prueba: en las referencias con las que fue construida y en si estas corresponden a la población que la responde.

Cuando una compañía utiliza pruebas psicométricas laborales desarrolladas para otro contexto sin comprobar si funcionan para su población, corre el riesgo de comparar candidatos con parámetros que no reflejan sus capacidades ni su posible desempeño en el puesto.

Esta situación pone sobre la mesa un concepto fundamental de la psicometría: la validez no es una propiedad absoluta de una prueba. Depende de la población a la que se aplica y del propósito para el que se utiliza. Ignorar esa condición puede generar sesgos que afectan tanto las oportunidades de los candidatos como la calidad de las decisiones de contratación.

La validez psicométrica depende de la población específica evaluada y del objetivo particular de cada proceso de selección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de considerar estas diferencias está detrás del trabajo de empresas especializadas en evaluación laboral, como Psicotest, que desarrolla y estandariza sus instrumentos para el contexto cultural latinoamericano. Esta metodología forma parte de los principios que la compañía reúne en su Centro de Confianza, donde aborda también la responsabilidad que implica evaluar a una persona y utilizar la información obtenida.

¿Qué es la validez psicométrica y por qué depende de la población evaluada?

La validez psicométrica es la evidencia que respalda qué tan bien mide una prueba aquello que declara medir, para una población y un propósito específicos. No es un sello permanente ni una cualidad universal del instrumento.

De acuerdo con expertos, una evaluación puede contar con evidencia de validez para seleccionar personal operativo en un país, pero eso no significa que tenga las mismas condiciones para evaluar mandos medios en países como México. Tampoco implica que pueda utilizarse indistintamente para selección, promoción o cualquier otra decisión laboral.

El sesgo laboral ocurre cuando un mismo puntaje refleja diferencias culturales o lingüísticas en lugar de competencias para el puesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de una evaluación “válida” sin aclarar para quién y para qué se utiliza deja incompleta la información principal. La pregunta necesaria es: ¿esta prueba cuenta con evidencia de validez para la población que se evaluará y para la decisión que la empresa busca apoyar?

La respuesta depende, entre otros factores, de la población de referencia. Toda prueba se construye a partir de una muestra de personas cuyas respuestas permiten interpretar un puntaje individual: esa muestra define qué suele representar un resultado alto, medio o bajo dentro de un grupo concreto.

Si esas referencias pertenecen a otro país, otra época o un entorno cultural distinto, el significado de un resultado puede desplazarse. La persona responde el mismo instrumento, pero su puntuación se compara con parámetros que no reflejan necesariamente su realidad laboral, lingüística o cultural.

La estandarización de pruebas exige condiciones uniformes de tiempo, instrucciones y criterios de interpretación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el sesgo en una evaluación laboral?

El sesgo en las evaluaciones puede entenderse a partir de sus efectos. Ocurre cuando el mismo puntaje significa cosas diferentes según quién responde, por razones ajenas a aquello que el puesto requiere.

Un instrumento calibrado para otra población puede incorporar referencias relacionadas con formas de comunicación, experiencias de trabajo, normas culturales o maneras de interpretar preguntas. La prueba puede estar bien construida en su contexto de origen, aunque no necesariamente produzca una lectura equivalente al trasladarse a México o a otros países de Latinoamérica.

El problema afecta tanto al candidato como a la empresa. Para quien busca empleo, puede significar quedar fuera de un proceso por razones que no tienen que ver con sus capacidades o experiencia. Para la empresa, implica tomar decisiones con información que no refleja necesariamente lo que cada persona puede aportar al puesto.

Los procesos de contratación requieren combinar evaluaciones psicométricas con entrevistas estructuradas y revisión de experiencia técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de ayudar a encontrar al candidato adecuado, una prueba mal calibrada puede llevar a descartar a alguien que sí cumple con el perfil o a elegir a otra persona con base en resultados que no cuentan toda la historia.

“Una prueba puede ser impecable en el papel y seguir siendo injusta con quien la responde. Si se calibró para otra población, el mismo resultado puede significar cosas distintas según quién la conteste, por razones que nada tienen que ver con el puesto. Estandarizar los instrumentos para el contexto latinoamericano no es un detalle técnico: es la diferencia entre una evaluación que ayuda a decidir y una que reparte desventajas sin que nadie lo note”, afirmó Aurora Mtz, experta en psicometría de Psicotest.

¿Por qué es importante la estandarización de pruebas en México?

La estandarización de pruebas consiste en aplicar un instrumento bajo condiciones uniformes y construir referencias sobre una población concreta. Las instrucciones, el tiempo de respuesta, la forma de aplicación y los criterios de interpretación deben mantenerse consistentes para que los resultados sean comparables entre candidatos.

Psicotest desarrolla y estandariza sus instrumentos para el contexto cultural latinoamericano. Esa decisión metodológica reduce el riesgo de trasladar parámetros ajenos a la población evaluada y aporta una base más adecuada para interpretar los resultados. No obstante, de acuerdo con los expertos, la estandarización local no elimina el sesgo ni garantiza decisiones justas: ninguna prueba puede hacerlo por sí sola.

Una evaluación aporta un criterio comparable, pero la contratación requiere considerar otras fuentes, como entrevistas estructuradas, experiencia, referencias y requisitos técnicos del puesto.

La confiabilidad asegura la estabilidad de una medición, mientras que la validez determina qué mide el instrumento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene distinguir también la validez de la confiabilidad. La confiabilidad se relaciona con la estabilidad de un resultado: busca que la medición no dependa del azar de una ocasión particular. La validez responde a otra pregunta: si la prueba mide lo que pretende medir, para la población y el propósito de uso definidos. El poder predictivo suma una tercera capa: se refiere a qué tanto los resultados de una evaluación pueden anticipar aspectos vinculados con el desempeño en un puesto, siempre junto a otras evidencias y nunca como un veredicto automático sobre una persona.

¿Qué revisar antes de aplicar una prueba en un proceso de contratación?

Antes de incorporar una evaluación o renovar un proveedor, una empresa puede revisar varios aspectos que definen la calidad del proceso:

¿Para qué población fue diseñada? Conocer de dónde provienen las referencias permite saber si corresponden a los candidatos que serán evaluados.

¿Para qué propósito es válida? Una prueba puede servir para selección, pero no necesariamente para otro tipo de decisiones laborales.

¿Todos responden bajo las mismas condiciones? Las instrucciones, el instrumento y los tiempos de aplicación deben ser equivalentes.

¿El reporte se entiende? Quienes contratan deben saber qué significa cada indicador y cuáles son sus límites.

¿Una persona toma la decisión final? Los resultados deben apoyar la contratación, no decidir por sí solos quién obtiene el puesto.

Los reportes de Psicotest incluyen una sección educativa para explicar qué representa cada indicador. La compañía también mantiene un Glosario público de psicometría, abierto a cualquier persona que quiera consultar conceptos como validez, confiabilidad, estandarización y sesgo.