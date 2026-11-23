Influencer, gordofobia y chepibe, entre las nuevas palabras del diccionario de la RAE

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La Real Academia Española presentó la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española, con 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. La obra constituyó la primera renovación completa trasladada al papel desde 2014 y Espasa editará sus dos volúmenes en tapa dura.

Desde entonces, el diccionario acumuló nueve actualizaciones que no habían llegado a la versión impresa, que ahora tendrá 3.606 páginas.

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Las más de 6.000 incorporaciones incluyeron influencer, pódcast, hantavirus, gordofobia, antiedad, basuraleza, docuserie, cardiosaludable y ecoansiedad. También ingresaron acrónimos como AOVE y ceo, tomado del inglés CEO; adjetivos como edadista, trans y performativo; verbos como atrezar, esferificar y racializar, y sustantivos como metaverso, macrogranja y narcolancha.

La actualización sumó términos de medicina, biología, economía, derecho, Internet, redes sociales, nuevas tecnologías, política, medioambiente, gastronomía y deporte. Entre las adiciones complejas figuraron inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, mientras que zoología y botánica concentraron una revisión sistemática con la participación de especialistas.

La dimensión geográfica incorporó 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en países hispanohablantes, a propuesta de las academias. Las acepciones con marcas de países americanos ascendieron a 20.672, con entradas como acitronar en México, bicisenda en Argentina, Paraguay y Uruguay, cocotaxi en Cuba, corillo en Puerto Rico, motoconcho en República Dominicana y puntabola en Bolivia.

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La Real Academia Española presentó la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española, con 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, definió la publicación como el primer diccionario “nativo digital”, ya que la edición en papel se confeccionó a partir de la plataforma digital y no a la inversa.

Muñoz Machado sostuvo que la tecnología permitirá vincular el diccionario con otras obras de la Academia e incorporar información visual. También lo calificó como “el cenit” de una generación iniciada en 1780 y “el acta de nacimiento de los diccionarios del futuro”.

La presentación reunió a los directores de las 23 academias del ámbito hispanohablante. El acto comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y los reyes, que tenían prevista su asistencia, modificaron su agenda a causa del siniestro.

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La directora de esta edición, Paz Battaner, informó que la revisión etimológica alcanzó 54.829 artículos, incluidos muchos que hasta ahora no incluían ese apartado. El diccionario añadió 85.201 ejemplos para ilustrar el sentido y el uso de las voces definidas.

Por primera vez, las acepciones quedaron agrupadas y ordenadas de manera jerárquica según su frecuencia de uso y la relación de significado entre ellas. La organización dejó de priorizar la categoría gramatical o el origen geográfico, que habían regido el orden hasta ahora.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, durante la presentación de la nueva edición del Diccionario de la lengua española (EFE/ Fernando Villar)

Las palabras con moción de género pasaron a presentar desarrollada la forma femenina, en lugar de limitarse a indicar su terminación. La versión digital también ofrece apartados de sinónimos y afines, además de antónimos y opuestos, una función que ya había aparecido en la séptima actualización de la edición anterior y que ahora se amplió.

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Durante la ceremonia, cada director o presidente de las academias que integran la Asale subió al estrado para escoger una palabra del diccionario. Muñoz Machado abrió la ronda con tolerancia, que vinculó con “los valores de convivencia y democracia”.

La academia colombiana eligió guámbito o guámbita; la ecuatoriana, yamor; la mexicana, representada por Gonzalo Celorio, asegunes; la salvadoreña, morro o morra; la venezolana, yisero; la chilena, merkén; la peruana, senderista en su acepción relacionada con Sendero Luminoso; la guatemalteca, mengala; la costarricense, pochotón o pochotona; la filipina, ilocano e ilocana, y la panameña, sopotocientos y sopotocientas.

La academia cubana seleccionó asere; la paraguaya, bolaterapia; la boliviana, amartelo; la dominicana, medalaganario; la argentina, chepibe; la uruguaya, chivito; la hondureña, nenequear; la puertorriqueña, cangrimán; la norteamericana, hispanounidense, y la ecuatoguineana, pelucar.

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