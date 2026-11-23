Fotografía de archivo del ex consejero delegado de Nvidia Jensen Huang (d), junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i). EFE/Ken Cedeno/Pool

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El presidente Donald Trump aseguró este lunes que habló con la junta directiva de Nvidia para convencerla de reincorporar a Jensen Huang y que, una vez cerrado el acuerdo, llamó al empresario para pedirle algo: que trabaje duro. “Los convencí. Cerré el trato”, dijo en una entrevista telefónica con la cadena CNBC, poco después de que la compañía anunciara el regreso de su fundador como director general y presidente.

La llamada del domingo por la noche

Según el relato del propio Trump, la conversación con Huang tuvo lugar el domingo por la noche. “Le dije: ‘Me tienes que prometer algo. Tienes el cerebro, tienes todo en marcha. Vas a trabajar duro. Y si trabajas duro, nadie puede vencerte’”, contó.

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El mandatario agregó que Huang le respondió que trabajaría más que nunca. En otro tramo de la entrevista describió la llamada de forma más escueta: dijo que le pidió “una cosa, Jensen: trabajar duro” y que no habló de otros temas porque “él lo entiende mejor que nosotros”.

Trump sostuvo además que la junta, a la que dijo haber hablado “directa e indirectamente”, pidió garantías sobre la amenaza para la seguridad nacional que planteaba el caso. “Les dimos garantías, al menos con todo lo que sabemos, y sabemos mucho”, afirmó, sin precisar en qué consistieron. Consultado sobre si mantener a Huang en la empresa es un riesgo, respondió: “No, el riesgo es perderlo”. También dijo que el empresario “no hizo nada malo”.

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Una renuncia con sospechas de espionaje

Jensen Huang junto a una mujer que, según una fuente de Reuters, es Alice Huang, en un evento del Computex en Taipéi, en junio de 2024. (Obtenida por Reuters)

El regreso se produce menos de dos semanas después de la renuncia. Huang dejó el cargo el 12 de noviembre, tras reportes de prensa sobre su relación con Alice Huang, una ejecutiva que había trabajado en Megaspeed, una empresa con sede en Singapur.Esas versiones despertaron preocupación por la posibilidad de que ella facilitara el desvío de los chips más avanzados de Nvidia hacia China. El diario The New York Times informó que la mujer habría mantenido contacto con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado chino entre la primavera de 2025 y el otoño de 2026, y atribuyó los datos a fuentes con conocimiento de informes de inteligencia estadounidenses. Washington no ha concluido que sea una espía y Beijing lo rechaza. Huang había admitido además una infidelidad. La directora financiera, Colette Kress, asumió entonces como directora ejecutiva interina.

La postura de la junta parecía entonces firme. La semana pasada, durante la presentación de resultados trimestrales, el presidente del directorio, Harvey Jones, dijo que los directores aceptaron por unanimidad la renuncia y que no planeaban reincorporar a Huang, y que habían contratado a la consultora Heidrick & Struggles para buscar un reemplazo permanente. Huang, por su parte, escribió en la red social X que sería un “honor” volver si la junta lo consideraba lo mejor para los accionistas, los empleados, la compañía y Estados Unidos.

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En ese lapso, Trump fue elevando la presión. Este domingo escribió en su red Truth Social que esperaba que la junta volviera a contratar a Huang, en lo que fue su primer pedido público en ese sentido, y dijo que le encantaría que le dieran “una segunda oportunidad”. En declaraciones previas lo había calificado como un buen hombre que “tomó algunas malas decisiones” y que “aprendió una gran lección”. Trump contó también que el presidente chino, Xi Jinping, le habló de Huang como alguien “brillante” durante su reunión en Shenzhen, aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había dicho el viernes que el empresario no surgió en esas conversaciones.

El golpe en Wall Street

La crisis golpeó a la compañía en Wall Street. Según datos de mercado citados por Yahoo Finance, entre el 11 y el 20 de noviembre Nvidia perdió cerca de 1,04 billones de dólares en valor bursátil, aun después de reportar ingresos por 115.800 millones en el tercer trimestre. Tras el anuncio de este lunes, las acciones se disparaban. Con la vuelta de Huang, Kress deja de ser directora ejecutiva interina y continúa como directora financiera.

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