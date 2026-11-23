Edwin Lopez-Cornejo, un migrante salvadoreño de 41 años, murió bajo custodia de ICE tras una emergencia médica en el centro de detención Delaney Hall de Nueva Jersey. (Blake Fagan / AFP)

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ICE detuvo a 22,728 salvadoreños entre enero de 2025 y julio de 2026, una cifra que casi triplica los arrestos de connacionales registrados en los dos años previos. El aumento no es un caso aislado: guatemaltecos y hondureños también multiplicaron sus detenciones dentro de Estados Unidos en el mismo período.

Los datos provienen de registros internos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, obtenidos por las universidades de UC Berkeley y UCLA y publicados en el portal Deportation Data Project, que recopila estadísticas migratorias desde octubre de 2022 hasta julio de 2026.

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El interior del país concentra el mayor aumento de arrestos

Según La Prensa Gráfica, que accedió a los registros del Deportation Data Project, ICE detuvo a 4,017 salvadoreños en 2023 y a 4,263 en 2024. La cifra se disparó en 2025, con 13,395 arrestos, y en los primeros siete meses de 2026 ya sumaba 9,333, frente a los 6.340 del mismo período del año anterior.

Cuando comenzó ese período, la cifra mensual de salvadoreños detenidos rondaba entre 300 y 400. En enero de 2025 fueron 484. Desde mayo de ese año, el conteo mensual no volvió a bajar de 1,000.

Ese endurecimiento interno contrasta con lo que ocurre en la frontera. La Patrulla Fronteriza detuvo a 2,090 salvadoreños en el año fiscal 2026, una reducción del 83% frente a los 12,282 del año anterior, según expuso el consultor migratorio Óscar Díaz en el programa Punto de Vista de YSKL, de acuerdo con Infobae.

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Ciudadanos guatemaltecos deportados desde la ciudad de Harlingen, Texas (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Díaz añadió que la caída llega a 96.1% al comparar con el año fiscal 2023, cuando se habían registrado 61,515 detenciones en la línea fronteriza.

El patrón se repite en Guatemala y Honduras

El fenómeno no es exclusivo de El Salvador. En 2025, ICE detuvo también a 41,557 guatemaltecos y 32,144 hondureños, frente a 10,743 y 10,598, respectivamente, en 2024, de acuerdo con el mismo registro del Deportation Data Project citado por el diario salvadoreño.

Hasta julio de 2026, la cifra conjunta del Triángulo Norte ya llegaba a 67,688 detenidos, por encima de los 39.532 contabilizados en el mismo período de 2025. Con esa tendencia, el año podría cerrar por encima de los 87,096 arrestos totales registrados en la región durante 2025.

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Un análisis de La Nación, diario costarricense, sobre el mismo portal amplía el panorama regional: entre octubre de 2022 y agosto de 2026, Estados Unidos registró 554,007 salidas de personas de Latinoamérica y el Caribe, de las cuales México, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Nicaragua concentraron 486,472, el 87.8% del total.

El diario detalló que, de esas salidas regionales, el 76% —casi 370 mil casos— ocurrió a partir de enero de 2025. Los arrestos mensuales de esas seis nacionalidades pasaron de 10,705 a 28,494 en promedio, 2,66 veces más, y junio y julio de 2026 fueron los meses con más arrestos de toda la serie, con 39,946 y 45,243 registros.

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Fotografía de archivo de varios grupos de migrantes centroamericanos que fueron deportados de México. EFE/ Luis Torres

Las deportaciones hacia Centroamérica marcan récord

El Departamento de Seguridad Nacional informó, en un comunicado del 12 de noviembre de 2026, que ICE ejecutó 483,200 deportaciones y más de 491 mil arrestos migratorios durante el año fiscal 2026, con lo que superó la marca anterior de 442,640 deportaciones del año fiscal 2025, según recogió El Diario de Hoy.

Ese récord se refleja en los vuelos de retorno hacia la región. Entre enero y septiembre de 2026 aterrizaron 133 vuelos con deportados en El Salvador, el 76% del total registrado durante todo 2025, de acuerdo con los registros de Human Rights First, organización de defensa de derechos humanos, a través de su plataforma ICE Flight Monitor, citados por el mismo diario.

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En el mismo lapso, Guatemala recibió 454 vuelos de deportación y Honduras, 376, ambas cifras superiores a las del período equivalente de 2025. El monitoreo detalla que Guatemala sumó 48,904 personas deportadas hasta septiembre, con picos de 7,035 en julio y 6,684 en septiembre, mientras que Honduras registró de forma parcial 22,280 retornados.

Las proyecciones apuntan a un cierre de año al alza

Diálogo Interamericano, organización de análisis de políticas hemisféricas, estima que las deportaciones hacia El Salvador cerrarán 2026 en alrededor de 17 mil personas, por encima de las 16,051 de 2025, según el reporte difundido por El Diario de Hoy. Para Guatemala la proyección es de 73 mil deportados y para Honduras, de 51,150.

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Migrantes centroamericanos en busca de asilo, que fueron transportados en avión desde McAllen a El Paso, Texas, y deportados de los Estados Unidos, se encuentran cerca del puente fronterizo internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, México 18 de marzo de 2021. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El mismo estudio señala que las personas retornadas habían residido, en promedio, cinco años en Estados Unidos antes de su deportación. El organismo vincula el aumento de retornos con una desaceleración de al menos 500 mil transacciones de remesas hacia la región desde 2025.

Un informe de Mixed Migration Centre sobre movilidad en las Américas durante 2026 aporta otro ángulo: Honduras recibió a 55 mil nacionales deportados desde Estados Unidos, muchos de ellos residentes allí durante años, y el movimiento transfronterizo hondureño cayó 75% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2025.

Guatemala, según el mismo informe, recibió una cifra similar de retornados en 2025, la mayoría también procedentes de territorio estadounidense.