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14 juegos que llegan a Xbox Game Pass: cómo reclamarlos gratis

La suscripción de Microsoft incorpora ocho clásicos y nuevas propuestas de acción, estrategia, fútbol y aventuras, con acceso según los planes Ultimate, PC, Premium y Essential sin costo adicional

Xbox tiene un plan pago para acceder a diferentes títulos durante el mes. (Foto: Europa Press)
Xbox tiene un plan pago para acceder a diferentes títulos durante el mes. (Foto: Europa Press)
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Xbox Game Pass incorpora 14 juegos esta semana con estrenos desde el primer 10 de noviembre de 2026 y una selección de clásicos que llegará el domingo 15 de noviembre, fecha en la que Microsoft celebra el 25.º aniversario del lanzamiento de la primera consola.

La programación reúne gestión deportiva, acción cooperativa, aventuras narrativas, estrategia y títulos asociados a Rare, Halo y Gears of War. Los juegos no exigen un pago adicional para quienes ya tengan el plan compatible, aunque cada lanzamiento estará limitado a modalidades concretas de Xbox Game Pass.

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Ultimate y PC Game Pass concentrarán los estrenos de día 1, Premium sumará dos de ellos y Essential recibirá los ocho títulos retro. La clave será comprobar el plan activo antes de iniciar la descarga.

Football Manager 27 estará disponible de manera gratuita para PC durante cinco días.
Football Manager 27 Console llegará a Ultimate y PC Game Pass para Xbox Series, PC y Cloud. (Foto: Xbox)

Qué juegos llegan a Xbox Game Pass este martes 10 de noviembre

La primera tanda incluye tres incorporaciones. Football Manager 27 Console estará disponible en Ultimate y PC Game Pass para Xbox Series, PC y Cloud. El simulador permite dirigir un club, definir tácticas, organizar fichajes y administrar una plantilla con controles adaptados al mando.

Además, se encuentran Tanuki: Pon’s Summer y Warhammer Survivors. El primero propone repartir paquetes en bicicleta BMX, recorrer un pueblo japonés y colaborar con los habitantes para preparar un festival.

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El segundo traslada la fórmula de supervivencia frente a oleadas al universo de Warhammer 40.000 y Age of Sigmar, con participación de poncle. Ambos serán estrenos en Ultimate y PC Game Pass; Warhammer Survivors tendrá compatibilidad con dispositivos portátiles.

Cuatro personajes armados con fusiles sobre un vehículo militar todoterreno frente a siluetas humanas sobre un fondo negro y rojo
John Carpenter’s Toxic Commando permitirá partidas cooperativas de hasta cuatro jugadores contra hordas de zombis. (Foto: Xbox)

Cuáles son los estrenos del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre

El miércoles llegarán Hope in the City y Thronefall. En el primer juego, una joven intenta descubrir qué ocurrió con sus padres a partir de dibujos que funcionan como pistas. Estará disponible desde el lanzamiento en Ultimate y PC Game Pass, con versiones para Xbox Series, PC y Cloud.

Thronefall mezcla construcción y defensa. Durante el día, el jugador debe levantar y organizar su reino; por la noche, deberá resistir ataques enemigos. A diferencia de otros estrenos de la semana, estará incluido en Ultimate, Premium y PC Game Pass. Podrá jugarse en Xbox Series, PC, Cloud y dispositivos portátiles compatibles.

El jueves 12 de noviembre se sumará John Carpenter’s Toxic Commando, un juego de disparos cooperativo para hasta cuatro participantes. La misión consiste en enfrentar hordas de zombis en escenarios semiabiertos, con un enfoque centrado en el trabajo conjunto y la supervivencia ante grandes grupos de enemigos.

Cuatro soldados con armaduras y armas de fuego avanzan entre fuego y humo con una bandera al fondo
Gears of War: Judgment ampliará la selección retro con una historia anterior al primer juego de la saga. (Foto: Gears of War)

El título estará disponible en Ultimate, Premium y PC Game Pass para Xbox Series, PC y Cloud. Quienes jueguen en consola necesitarán contar con Ultimate o Premium, mientras que el acceso desde computadora estará incluido en PC Game Pass.

Qué clásicos se suman a Xbox Game Pass Essential en su aniversario

La segunda parte del calendario estará dedicada a ocho juegos clásicos que se incorporarán a Xbox Game Pass Essential el domingo 15 de noviembre. La fecha coincide con el aniversario del lanzamiento de la primera consola Xbox, que llegó al mercado el 15 de noviembre de 2001.

La lista incluye Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie y Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. Los dos primeros ofrecen plataformas y exploración con el dúo de Rare, mientras que el tercero reemplaza parte de esa fórmula por la construcción de vehículos para resolver desafíos.

Asimismo, llegarán Viva Piñata y Viva Piñata: Trouble in Paradise, centrados en la creación de jardines y la atracción de distintas criaturas.

Un soldado con armadura blanca y casco sostiene una pistola en un terreno rocoso frente a vehículos, figuras armadas, un planeta y un logotipo
Halo: Spartan Assault se incorporará a consola, Cloud y PC con combates desde una perspectiva cenital. (Foto: Xbox)

La selección se completa con Gears of War: Judgment, una entrega situada antes del primer juego de la saga y protagonizada por Baird y Cole; Halo: Spartan Assault, con combates desde una perspectiva cenital; y Perfect Dark, la aventura de espionaje y ciencia ficción protagonizada por Joanna Dark.

Cómo reclamar los 14 juegos sin pagar dinero

Para acceder a los juegos, solo hay que tener una suscripción activa al plan indicado en cada caso. Desde una consola Xbox, el procedimiento consiste en abrir la aplicación o la sección de Game Pass, buscar el título y elegir la opción de instalar.

En PC, el acceso se realiza desde la aplicación Xbox. Los juegos con versión Cloud pueden iniciarse sin descarga desde los dispositivos compatibles. No hará falta pasar de Essential a Ultimate para jugar los ocho clásicos del domingo 15 de noviembre.

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