La herramienta requiere la verificación en dos pasos de la cuenta, un código de desbloqueo y la activación previa de Ubicaciones importantes y Buscar (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

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Si alguien roba un iPhone y conoce su código de desbloqueo, puede cambiar la clave de la cuenta de Apple y dejar al dueño sin acceso. La Protección de dispositivo robado lo impide: exige Face ID o Touch ID y una espera de una hora. Apple aclara que debe activarse antes del robo.

La función está disponible desde iOS 17.3, según la página de soporte de la empresa, actualizada el 22 de octubre de 2026. Apple indica que puede venir encendida de fábrica, pero conviene comprobarlo en los ajustes, porque si el teléfono ya fue robado no se puede activar.

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Cómo activarla paso a paso

Para encenderla hace falta usar la verificación en dos pasos de la cuenta de Apple y tener configurados un código de desbloqueo, Face ID o Touch ID, y la opción Ubicaciones importantes dentro de los servicios de localización. También debe estar activo Buscar (Find My), que no se puede apagar mientras la protección funcione.

Los pasos, según la guía del usuario del iPhone:

Entrar en Ajustes y tocar Face ID y código (en un iPhone SE, Touch ID y código).

Escribir el código del teléfono .

Bajar hasta Protección de dispositivo robado .

Encender el interruptor.

La demora de seguridad de una hora otorga tiempo al usuario para marcar el dispositivo como perdido antes de modificaciones sensibles (Apple composición)

Si el menú no aparece, Apple recomienda configurar antes Face ID o Touch ID. Al encender la función, el sistema pide elegir entre dos modos: usarla solo lejos de casa o del trabajo, o en todo lugar con la opción Siempre. Los nombres de los menús corresponden a la guía oficial en inglés (Settings, Face ID & Passcode, Stolen Device Protection) y pueden variar levemente según el idioma del sistema.

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Qué bloquea y qué exige la protección

Cuando el teléfono está fuera de un lugar habitual, como la casa o el trabajo, ciertas acciones piden Face ID o Touch ID sin posibilidad de usar el código. Entre ellas figuran usar contraseñas guardadas en el llavero, usar métodos de pago guardados en Safari, desactivar el Modo Perdido, borrar todo el contenido y configurar una tarjeta SIM electrónica (eSIM).

Otras acciones, más sensibles, tienen además una demora de seguridad. Hay que autenticarse con el rostro o la huella, esperar una hora y volver a autenticarse. Esto vale para cambiar la contraseña de la cuenta de Apple, cerrar la sesión, cambiar el código del teléfono, agregar o quitar Face ID, restablecer los ajustes o apagar la propia protección.

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Según la compañía, esa hora le da tiempo al dueño para marcar el dispositivo como perdido y proteger su cuenta. Además, ciertos cambios de seguridad no se pueden hacer en la web de la cuenta de Apple, y en un dispositivo nuevo puede haber que esperar. La demora puede terminar antes si el iPhone detecta que llegó a un lugar habitual.

Los propietarios deben desactivar la función de protección antes de vender, regalar o entregar el teléfono como parte de pago (APPLE)

Cuándo conviene el modo Siempre y cuándo apagarla

Con la opción Siempre, los requisitos rigen también en casa o en el trabajo. Apple la ofrece para quien quiera la máxima restricción sin depender de que el teléfono reconozca los lugares habituales.

Quien venda, regale o entregue su iPhone como parte de pago debe apagar la protección antes. Si el teléfono está en un lugar no habitual, o en modo Siempre, apagarla también exige la demora de una hora: se toca Iniciar demora de seguridad y se siguen las instrucciones en pantalla.

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Al restaurar una copia de iCloud o pasar los datos a un iPhone nuevo, la configuración se restablece junto con la protección. Apple advierte que el nuevo teléfono puede tardar en reconocer los lugares habituales.