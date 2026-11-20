Vóxeles modulares ensamblados por robots simples: la apuesta del MIT para construir a gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollaron vóxeles, pequeños bloques reticulares —estructuras formadas por una red de barras interconectadas— que corrigen los errores de ensamblaje, y que robots simples pueden usar para levantar estructuras de gran escala, con una reducción estimada de 80 % en las emisiones de carbono incorporado frente a la construcción convencional de hormigón. El trabajo busca reducir el uso excesivo de materiales en un sector que aporta más de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, informó MIT News, el portal de noticias del instituto.

Los edificios podrían requerir mucho menos material sin perder resistencia. En las construcciones con estructura de acero, por ejemplo, se estima que entre 30 % y 40 % del metal podría eliminarse mediante secciones de vigas diseñadas a medida, pero fabricar cada pieza y montarla en obra implica costos altos y mano de obra especializada.

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La alternativa habitual es emplear componentes uniformes y sobredimensionados, más baratos de producir e instalar a gran escala. Otra vía explorada ha sido la de los métodos de fabricación digital, como la impresión 3D y el ensamblaje robótico, que permiten adaptar el diseño sin que aumente proporcionalmente el costo, aunque exigen máquinas capaces de trabajar con precisión de pocos milímetros en tramos de 10 metros.

El sector de la edificación aporta más de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido al uso intensivo de materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica del bloque inteligente

El sistema invierte esa exigencia: en lugar de usar una máquina extremadamente precisa para manipular materiales simples, propone un material complejo que absorbe los errores de un robot básico. Los bloques encajan entre sí al superponerse y evitan que las pequeñas desviaciones se acumulen a medida que crece la construcción.

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Miana Smith, egresada reciente e investigadora visitante del Centro de Bits y Átomos del MIT, compara el principio con las piezas de un popular juego de ladrillos: “Se puede tomar un ensamblador muy impreciso, en este caso un niño, y hacer que construya algo muy preciso, no porque un niño tenga una capacidad singular para construir con bloques Lego y con nada más, sino porque los bloques tienen un diseño mecánico inteligente que evita la acumulación de errores a medida que la estructura crece”.

Los robots utilizados por el equipo tienen un margen de error de 10 milímetros, muy superior a las tolerancias cercanas a 100 micrones de la mayoría de los robots industriales. Esa menor exigencia permite emplear equipos que cuestan unos pocos cientos de dólares, en vez de decenas de miles, y desplegar varios en paralelo.

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La investigadora Miana Smith junto a estructuras reticulares de vóxeles desarrolladas (Imagen: Gretchen Ertl / MIT News)

El desarrollo del vóxel

Los vóxeles pueden fabricarse con materiales, procesos y densidades reticulares diferentes para modificar sus propiedades. Entre las opciones exploradas, la madera contrachapada destaca por ser un material común en la construcción y, al mismo tiempo, uno de los menos contaminantes en su producción. En palabras de Smith: “Los vóxeles de madera contrachapada representan un método de bajo carbono para fabricar unidades estructurales”.

La geometría reticular de base no era nueva, pero faltaba un sistema que automatizara la fabricación y el montaje de los bloques a gran escala. Durante un período, el grupo trabajó con unidades pequeñas que requerían hasta 24 conectores cada una, una cantidad que multiplicaba los puntos de posible debilidad estructural y las fallas durante el ensamblaje.

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La solución fue aumentar el tamaño de los bloques y unir previamente la mayor cantidad posible de conexiones internas antes de que intervenga el robot. Así, el bloque llega a la obra con parte del trabajo ya hecho y con menos puntos débiles que un robot impreciso pueda comprometer. “Eso es lo principal que permite a los robots construir algo grande que siga soportando carga”, resumió Smith.

El equipo también rediseñó la estructura interna del bloque. Una retícula con más conexiones internas —donde las fuerzas se distribuyen principalmente por tracción en lugar de flexión— ofrece mejor relación entre peso y resistencia, del mismo modo en que una cuerda tensa soporta más carga que una vara que se dobla.

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El equipo del MIT rediseñó la retícula interna de los bloques para distribuir las cargas por tracción y aumentar la resistencia mecánica (Imagen: Gretchen Ertl / MIT News)

Aplicaciones y proyectos en curso

La tecnología ya se prueba fuera del laboratorio mediante una colaboración con Druk Holding and Investments, una gran empresa de Bután dedicada a impulsar una economía sostenible. El proyecto se integra en Gelephu Mindfulness City, un desarrollo habitacional cuyos responsables buscaban métodos constructivos con materiales locales y posibilidad de reconfiguración con el tiempo.

Con bloques de madera contrachapada, el equipo construyó demostraciones a escala de habitación capaces de soportar carga, incluida una pequeña vivienda. El próximo paso es probar el sistema al aire libre en una escala similar.

Smith también busca aplicar la lógica de bloques reconfigurables al encofrado de hormigón, para dar forma al material con menor costo. La fabricación de moldes complejos para ese proceso es costosa, mientras que un sistema flexible y reutilizable podría reducir ese gasto.

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Además de continuar su trabajo en MIT, la investigadora impulsa una empresa emergente dedicada a una construcción de hormigón más sostenible mediante una beca Activate Fellowship, orientada a comercializar investigaciones científicas.

Un nuevo grupo de estudiantes ya explora comportamientos robóticos más diversos, con máquinas de distintas formas que trabajen en conjunto para construir estructuras de mayor tamaño.