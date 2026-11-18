Apple lanzó el HomeView con pantalla de siete pulgadas y parlante inteligente en siete mercados seleccionados (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El HomeView, el nuevo aparato de Apple para el hogar, resultó casi imposible de reparar en el desarme que publicó iFixit el 17 de noviembre. Los técnicos de esta firma de reparaciones rompieron un parlante, arrancaron conectores y forzaron la placa principal para abrir el dispositivo, que cuesta USD 299.

iFixit, que desarma productos electrónicos y publica cómo repararlos, comparó el dispositivo con los iPad y los HomePod recientes de Apple. Según el informe, esos equipos habían mejorado: el HomePod de segunda generación se abre sin destruirlo y el iPad suma manuales oficiales de reparación. El HomeView, en cambio, fue un retroceso.

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Combina una pantalla de 7 pulgadas con un parlante inteligente. Apple lo presentó el 13 de octubre y lo vende desde el 13 de noviembre en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y Singapur. No llegó a la Unión Europea, donde la nueva Siri con IA aún no está disponible.

Pegamento en la pantalla, los parlantes y la placa

El adhesivo de la pantalla resistió más que en cualquier producto de Apple abierto por iFixit en los últimos tiempos. La carcasa de aluminio disipaba el calor de la plancha que los técnicos usan para ablandar el pegamento, y eso alargó la espera.

El desarme de iFixit determinó que el dispositivo HomeView de Apple presenta una reparación casi imposible (REUTERS/Shannon Stapleton)

Con la pantalla fuera, los conectores de los parlantes se rompieron al tirar de ellos. Según iFixit, la pieza de plástico que los sujeta quedó pegada a la placa y los cables se arrancaron. Un parlante se partió en dos aunque lo empaparon en alcohol isopropílico, y la placa principal quedó adherida a la carcasa.

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Esa unión tiene una explicación de diseño: Apple convirtió la carcasa de aluminio en un disipador de calor para enfriar el chip. iFixit reconoció que la idea es acertada, pero escribió que el vínculo térmico vuelve la extracción de la placa una operación muy riesgosa.

Los técnicos encontraron además tornillos Phillips y Torx en un mismo soporte, lo que obligó a cambiar de herramienta durante todo el desmontaje. Debajo de la placa había un chip A18, 8 GB de memoria y lo que parecía un almacenamiento de 64 GB.

La base se abre mejor que la pantalla

La base del modelo de mesa se parece a la de un HomePod y salió más fácil. Un puerto USB-C modular se puede reemplazar, igual que los dos radiadores pasivos, que refuerzan los graves sin necesitar más parlantes con electricidad. El cable del altavoz de graves, en cambio, es tan corto que los técnicos dudaron de poder volver a conectarlo.

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Separar la pantalla de la base es el punto más complicado. Los tornillos del pivote llevan fijador de rosca y quedan en un ángulo incómodo, y los cables pasan por dentro antes de ajustarlos en la fábrica. Para dividir las dos mitades hace falta una herramienta específica o desarmar la pantalla de forma destructiva.

Las piezas de la versión para pared presentan diferencias técnicas y no son intercambiables con el modelo de mesa (REUTERS/Shannon Stapleton)

iFixit también abrió la versión para pared, que Apple vende por el mismo precio. Sus piezas no son intercambiables con las del modelo de mesa: tiene una placa más grande y altavoces menores, una diferencia que Apple ya había reconocido en el lanzamiento.

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El informe concluye que Apple tomó decisiones que hicieron las reparaciones “innecesaria e irrazonablemente difíciles”, y que muchas tienen sentido solo para armar el producto en la fábrica. “Nadie en Apple peleó por el día en que un HomeView se rompa”, escribió la firma especializada en reparaciones. Shahram Mokhtari, de iFixit, dijo que la empresa no tiene una escala oficial de reparabilidad para esta categoría de aparatos.