La salida a cotización de Anthropic revolucionó a las bolsas internacionales.

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El certificado de depósito argentino (Cedear) de Anthropic debutó en la Bolsa de Buenos Aires. Desde el jueves, los inversores locales tienen la posibilidad de negociar una versión doméstica de las acciones de la compañía responsable del desarrollo de Claude sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) anunció la incorporación del Cedear de la compañía estadounidense especializada en inteligencia artificial, que ayer comenzó a cotizar en el panel tecnológico Nasdaq de Wall Street.

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“De esta manera, los inversores argentinos podrán acceder al Cedear de Anthropic a través del mercado de capitales local desde la misma jornada en que sus acciones comienzan a negociarse en Estados Unidos. Se trata de una nueva oportunidad de acceso a compañías internacionales que protagonizan las principales transformaciones tecnológicas”, indicó ByMA a través de un comunicado.

Se trata de una compañía norteamericana especializada en investigación y desarrollo de inteligencia artificial, con foco en la seguridad y confiabilidad de sus sistemas. Es creadora de Claude, una familia de modelos de inteligencia artificial utilizada por personas, desarrolladores y empresas.

Anthropic comenzó su cotización en el Nasdaq bajo el símbolo ANT con una recaudación de USD 81.340 millones. (Foto: Reuters)

La firma tecnológica registró un incremento acelerado de sus ingresos antes de su salida a Bolsa. En el tercer trimestre de 2026, la empresa reportó una facturación de USD 17.000 millones, 1.127% superior a la del mismo período del año anterior. Además, señaló que el gasto promedio de sus clientes existentes se multiplicó por nueve frente a un año atrás.

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Las cifras ayudan a entender el interés que generó la operación, aunque no reducen la exposición a los riesgos habituales de una empresa tecnológica que recién comienza a cotizar en el mercado público. La valuación, estimada en USD 1,5 billones, contempla expectativas de crecimiento a futuro. A la vez, el precio puede atravesar variaciones marcadas durante las primeras jornadas y ante la competencia cada vez mayor dentro del sector de inteligencia artificial.

Cómo operar desde la Argentina

Con su incorporación al mercado local, el Cedear de Anthropic puede comprarse y venderse en pesos o en dólares con una cuenta local en una sociedad de bolsa. Banco Comafi emitió el instrumento, cuya proporción es de 15 certificados por cada acción de la empresa negociada en Estados Unidos. De este modo, los inversores argentinos pueden posicionarse en la compañía sin necesidad de abrir una cuenta fuera del país ni de adquirir un título completo en Nueva York.

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El activo ofrece una alternativa para seguir, desde la plaza argentina, el desempeño de una firma de inteligencia artificial que ha despertado interés entre fondos de inversión y compañías tecnológicas. Su cotización local dependerá de la evolución de ANT en Wall Street, del tipo de cambio implícito en los CEDEAR y de las órdenes de compra y venta que ingresen en BYMA.

El Cedear ANT opera en pesos y en dólares con una equivalencia de quince certificados por cada título de origen.

A partir de su listado, los operadores locales pueden realizar transacciones con ANT durante la jornada bursátil porteña. La habilitación concreta del instrumento dejó sin efecto la etapa previa de autorización condicionada por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y vinculó su valor local con la referencia de la acción en Estados Unidos.

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¿Qué es un Cedear?

Los Cedear son instrumentos financieros de renta variable que cotizan en el mercado local argentino -como ByMA- y representan acciones o ETFs de empresas que cotizan en el exterior (por ejemplo, Apple, Amazon, Google, Microsoft o Coca-Cola).

Permiten invertir en compañías internacionales desde Argentina, en pesos o en dólares, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Estas son sus características principales:

Ratio de conversión. Indica cuántos Cedear equivalen a una acción original del exterior. Esto permite invertir con montos menores que comprando la acción entera afuera.

Doble factor de precio. Su valor en pesos varía según la cotización del activo en su mercado de origen y el movimiento del dólar contado con liquidación (CCL).

Cobertura y diversificación. Ayudan a diversificar la cartera fuera del riesgo local y ofrecen cobertura ante subas del tipo de cambio.

Dividendos. Si la empresa paga dividendos, el inversor los cobra en proporción a su tenencia y en dólares, tras aplicarse las retenciones y comisiones correspondientes.

Sin voto en asambleas. A diferencia de una acción tradicional directa, el tenedor de Cedear no participa con voto en las asambleas de la empresa.

Información del instrumento:

•Compañía: Anthropic, PBC

•Ticker: ANT

•Ratio de conversión: 15:1

•Emisor: Banco Comafi

•Mercado de origen: Nasdaq, Estados Unidos