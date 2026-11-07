Apple ya tiene 100.000 apps adaptadas al iPhone Duo, pero el teléfono sigue agotado hasta enero

Apple superó las 100.000 aplicaciones adaptadas para la pantalla del iPhone Duo tras su lanzamiento al mercado. (REUTERS/Jan Sonnenmair/File Photo)

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Apple informó que ya hay más de 100.000 aplicaciones adaptadas a la pantalla del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, que salió a la venta el 23 de octubre. El teléfono, en cambio, sigue agotado: quien lo pida ahora tiene como fecha de entrega más cercana el 25 de enero, según el medio heise online.

El anuncio del viernes 6 de noviembre llegó con más de una docena de apps nuevas ya adaptadas, entre ellas Microsoft Word y Outlook, Zoom, Etsy y la cámara Halide Mark III, informó TechCrunch. Netflix, YouTube, Instagram y WhatsApp ya estaban listas. Apple dijo que suma miles de apps adaptadas cada día.

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La carencia de apps adaptadas fue una de las críticas de las primeras reseñas, según TechCrunch. Una aplicación no adaptada se ve con una barra negra a un costado, que le quita espacio útil a la pantalla, y a veces esconde funciones en un menú desplegable.

Un teléfono de USD 1.999 que nadie encuentra

El iPhone Duo cuesta desde USD 1.999 y tiene una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una interior de 7,6, según The Verge. Los pedidos anticipados empezaron el 16 de octubre y se agotaron en horas, de acuerdo con Business Insider. En Europa, el precio parte de 2.299 euros, según heise online.

Apple no dijo cuántos Duo vendió. En la presentación de resultados del 2 de noviembre, el director de operaciones, Sabih Khan, afirmó que el producto está “limitado” y que es “muy difícil predecir” cuándo la oferta y la demanda estarán en equilibrio.

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FOTO DE ARCHIVO: John Ternus, CEO de Apple, saluda y se toma fotos con los clientes que acudieron a comprar el nuevo iPhone Duo plegable el día de su lanzamiento en la tienda Apple de Austin, Texas, EE. UU., el 23 de octubre de 2026. REUTERS/Jan Sonnenmair/File Photo

El director ejecutivo, John Ternus, dijo a Reuters que Apple tampoco puede fijar un plazo. Según heise online, las pocas unidades que se reponen se agotan temprano, y el 25 de enero aparece como fecha más próxima para todos los modelos y colores.

Khan explicó que la mayoría de los productos de Apple tienen restricciones de suministro, en parte por la dificultad para conseguir procesadores fabricados con tecnologías de producción avanzadas, según la BBC. Añadió que el problema se extendería hasta el año próximo, sobre todo en iPad y Mac.

Pantallas rotas y memorias más caras

Los Duo también tuvieron fallas. Apple dijo antes de la presentación de resultados que reemplazaría los teléfonos que se agrietaron por el pliegue interior. Ternus afirmó que lo sufrió “un porcentaje muy pequeño” de los equipos, y que Apple los cambia.

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Los costos presionan a la empresa. Ternus calificó de “sin precedentes” el aumento del precio de las memorias, empujado por la demanda de la IA, y dijo que esperaba costos aún mayores en el trimestre de diciembre, según The Verge. Además, según la BBC, Apple subió cerca de un 20% el precio de casi todos sus productos.

Entre los desarrolladores, Apple organizó más de 50 talleres presenciales en 19 ciudades, a los que asistieron más de 2.000 personas. Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores, dijo que “el entusiasmo ha sido increíble” ante la velocidad de adopción.

No todas las actualizaciones están disponibles todavía. TechCrunch comprobó que Spotify, una de las apps que Apple incluyó en su lista, aún mostraba la barra negra en su equipo de prueba y que la App Store no ofrecía una actualización. La publicación esperaba que llegara pronto, porque la lista la proporcionó la propia Apple.

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Entre las apps que Apple dice tener listas figuran ChatGPT, Microsoft Copilot, Excel, PowerPoint, Canva, Strava, Tinder, Google Translate y Domino’s. Quienes pidan el teléfono ahora recién podrán usarlas cuando lo reciban, con entrega a partir del 25 de enero, según heise online.