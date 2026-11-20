Córdoba reúne destinos de sierras, ríos, pueblos históricos y áreas naturales para visitar durante las vacaciones de verano

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Córdoba es una de las provincias más completas del país para hacer turismo: combina sierras, ríos de aguas cristalinas, pueblos con arquitectura centroeuropea, estancias jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad y una gastronomía propia, todo a pocas horas de Buenos Aires. Con la temporada de verano 2027 en el horizonte, estos son los 10 destinos imperdibles para descubrir todo lo que ofrece.

Cuánto cuesta el pasaje a Córdoba desde CABA

El pasaje de micro de ida y vuelta desde Buenos Aires a Córdoba es el más barato entre todos los destinos nacionales relevados para la primera quincena de enero: $112.480 por persona, según los datos publicados por las empresas de transporte para salida el 1° de enero y regreso el 15.

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En avión, la tarifa más económica asciende a $135.099, una diferencia de apenas $22.619 respecto del micro, lo que convierte al transporte aéreo en una alternativa accesible si se consideran los tiempos de viaje.

Los valores corresponden a la opción más barata disponible en cada medio de transporte y aplican para una sola persona. Un grupo familiar de cuatro integrantes debe cuadruplicar el presupuesto de traslado. Además, otras fechas distintas a la primera quincena de enero pueden resultar más costosas o más económicas según la disponibilidad.

10 lugares para visitar en Córdoba

1. Córdoba Capital

Entre iglesias coloniales, museos y vida universitaria, Córdoba Capital concentra buena parte de la historia y la actividad cultural de la provincia (Turismo Córdoba)

La ciudad más poblada del interior del país combina historia colonial, vida universitaria y gastronomía propia. El casco histórico concentra algunos de sus atractivos más destacados: la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000, incluye la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio Nacional de Monserrat.

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A pocas cuadras, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y el Cabildo Histórico enmarcan la Plaza San Martín. Para quienes prefieren el arte, el Palacio Ferreyra y el Museo Caraffa ofrecen colecciones permanentes de obras argentinas.

El recorrido por el Barrio Güemes los fines de semana, con su feria de artesanías y la Feria Paseo de las Artes, es otra parada obligada.

2. Alta Gracia

La Estancia Jesuítica de Alta Gracia integra el circuito de construcciones coloniales reconocido por la UNESCO (altagracia.gob.ar)

A 36 kilómetros al suroeste de la capital provincial, Alta Gracia es uno de los destinos más completos de la provincia. Su centro histórico alberga la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, construida en 1643 e integrada al circuito de estancias declaradas Patrimonio de la Humanidad.

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A menos de 500 metros, el Museo Casa del Che Guevara ocupa la casa de Alta Gracia donde la familia Guevara vivió parte de su infancia; el lugar conserva habitaciones originales, fotografías y objetos personales. La ciudad también cuenta con un lago, el cercano Embalse Los Molinos, y una red de paseos que conecta el centro con las sierras circundantes.

3. Villa Carlos Paz

El Reloj Cucú, uno de los símbolos de Villa Carlos Paz, recibe a los visitantes junto a la avenida principal de la ciudad (villacarlospaz.tur.ar)

Con capacidad para alojar a más turistas que cualquier otra localidad serrana de la provincia, Villa Carlos Paz es el principal centro turístico del Valle de Punilla. El Lago San Roque es su eje natural: ofrece paseos en lancha, kayak y áreas de playa sobre la costa.

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El Reloj Cucú, símbolo de la ciudad, es el punto de partida habitual de los recorridos. Las aerosillas permiten subir a las alturas para obtener vistas panorámicas del valle y el lago. Durante el verano, la ciudad suma una programación intensa de teatro y espectáculos en vivo. Los ríos Cosquín y San Antonio, en las inmediaciones, ofrecen opciones más tranquilas para pasar el día en familia.

4. La Cumbrecita

Sin circulación de autos en su casco urbano, La Cumbrecita invita a recorrer a pie sus senderos, arroyos y construcciones de estilo alpino (lacumbrecita.gob.ar)

Fundada en 1934 por inmigrantes alemanes, La Cumbrecita es un pueblo peatonal ubicado a 1.450 metros sobre el nivel del mar en el Valle de Calamuchita. No hay autos dentro del casco urbano: los visitantes dejan el vehículo en la entrada y recorren a pie los senderos entre pinos, cascadas y pozones de río.

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La arquitectura de estilo alpino, las cervecerías artesanales y las panaderías de estilo alemán completan la experiencia. Los senderos hacia el Cerro La Cumbrecita permiten trekkings de media dificultad con vistas a las Sierras Grandes. El camino de acceso desde la ruta principal es en sí mismo un atractivo escénico.

5. Villa General Belgrano

La localidad del Valle de Calamuchita conserva una impronta centroeuropea en su arquitectura, gastronomía y celebraciones (villageneralbelgrano.gob.ar)

A pocos kilómetros de La Cumbrecita, en el mismo Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano ofrece una identidad propia marcada por la arquitectura centroeuropea y la tradición cervecera. Fundado en 1932 por inmigrantes alemanes, mantiene ese estilo en sus fachadas, cervecerías y gastronomía.

En octubre celebra la Fiesta Nacional de la Cerveza (Oktoberfest), que convoca a turistas de todo el país. Durante el verano, el río Los Reartes y el arroyo El Sauce son los puntos de reunión para quienes buscan agua y sombra. El Cerro Champaquí, el más alto de la provincia con 2.790 metros, es accesible desde este punto para los excursionistas experimentados.

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6. Mina Clavero

Los balnearios y piletones naturales del río Mina Clavero atraen a miles de visitantes durante la temporada de verano (cordobaturismo.gov.ar)

Mina Clavero es el destino de referencia del Valle de Traslasierra para los amantes del río. Sus piletones naturales de agua cristalina, tallados en la roca por el paso del tiempo, se llenan de familias en verano. El Camino de las Altas Cumbres, que conecta esta localidad con la capital cordobesa a través de la Pampa de Achala, es una de las rutas escénicas más reconocidas del país: asciende hasta los 2.000 metros y ofrece vistas a las Sierras Grandes y avistajes de cóndores.

La localidad de Nono, a pocos kilómetros, suma el atractivo del Museo Rocsen, uno de los museos privados más extensos de Sudamérica, con colecciones de distintas culturas y épocas.

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7. Parque Nacional Quebrada del Condorito

El Balcón Norte permite observar el vuelo de los cóndores sobre la quebrada, en plena Pampa de Achala (cordobaturismo.gov.ar)

Ubicado en el corazón de las Sierras Grandes, el Parque Nacional Quebrada del Condorito es una de las reservas naturales más importantes del país para la protección del cóndor andino y los ecosistemas de altura de la Pampa de Achala. El acceso principal se hace desde la Pampa de Achala, en el trayecto del Camino de las Altas Cumbres.

La caminata hasta el Balcón Norte, el mirador principal sobre la quebrada, demanda aproximadamente cuatro horas de ida y vuelta y es de dificultad moderada. Desde allí, los visitantes pueden observar el vuelo de los cóndores a nivel de los ojos, una experiencia que distingue a este parque de cualquier otro destino natural de la región.

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8. Capilla del Monte

El ascenso al cerro Uritorco ofrece panorámicas de las sierras y forma parte de los recorridos clásicos de Capilla del Monte

En el norte del Valle de Punilla, Capilla del Monte combina naturaleza serrana con una identidad cultural particular: el Cerro Uritorco, de 1.979 metros, es foco de historias y leyendas sobre avistamientos de ovnis y fenómenos energéticos que convocaron durante décadas a turistas con intereses alternativos.

Más allá de esa particularidad, el cerro ofrece un ascenso accesible con vistas panorámicas que justifican la excursión. El paraje de Ongamira, cercano a la ciudad, suma grutas con vestigios de poblaciones originarias y un paisaje de formaciones rocosas de color rojizo que contrasta con el verde serrano.

9. Cosquín

Además de su tradicional festival de enero, Cosquín cuenta con balnearios sobre el río y accesos a los paisajes del Valle de Punilla (cosquinturismo.gob.ar)

Cosquín es conocida en todo el país por el Festival Nacional de Folklore, que se celebra cada enero durante nueve noches en el Anfiteatro Próspero Molina. Para el verano 2027, el festival vuelve a ser uno de los eventos culturales más convocantes de la temporada.

La ciudad, ubicada en el Valle de Punilla a unos 70 kilómetros de la capital provincial, también ofrece balnearios sobre el río Cosquín y una plaza central con movimiento comercial y gastronómico. El Cerro Pan de Azúcar, que domina el paisaje urbano, es otro punto de acceso a las sierras desde esta localidad.

10. Laguna Mar Chiquita

La laguna Mar Chiquita reúne playas de agua salada, avistaje de aves y uno de los humedales más grandes de América del Sur

La Laguna Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ansenuza, es el lago salado más grande de América del Sur y uno de los humedales más importantes del continente. Ubicada en el noreste de la provincia, a unos 170 kilómetros de la capital, la laguna alberga más de 250 especies de aves, incluidos flamencos que se concentran en grandes bandadas en la orilla.

La localidad de Miramar de Ansenuza es el punto de acceso principal y ofrece playas de arena sobre el agua salada, donde es posible flotar sin esfuerzo por la alta concentración de sal. En 2022, el Congreso de la Nación la declaró Parque Nacional y Reserva Nacional Ansenuza mediante la Ley 27.673.