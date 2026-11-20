Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 9 cobran este viernes en la última fecha de su calendario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completa este viernes 20 de noviembre con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares. Las acreditaciones corresponden al calendario de noviembre de 2026 e incorporan una actualización del 1,93%, definida a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los pagos se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Quiénes cobran hoy, 20 de noviembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Este viernes cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima y cuyo DNI termina en 9. Es la última fecha prevista para este grupo dentro del calendario de noviembre.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 7 tienen acreditado su pago este viernes 20 de noviembre. El organismo liquida el 80% del monto de forma directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acrediten los controles sanitarios y de escolaridad correspondientes.

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Asignación por Embarazo

La ANSES liquida el 80% de la Asignación Universal por Hijo a documentos con terminación 7 y reserva el porcentaje restante hasta la presentación de certificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Embarazo (AUE) también se paga hoy a las personas con DNI terminado en 7, esta prestación comparte el calendario de acreditación con la AUH. Al igual que en el caso de la AUH, ANSES deposita inicialmente el 80% del importe mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la documentación que certifica los controles médicos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para la Asignación por Prenatal y por Maternidad, no hay pagos programados para hoy. El cronograma para las distintas terminaciones de documento se extendió entre el 12 y el 18 de noviembre.

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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación tienen habilitado el cobro, sin distinción por la terminación del DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

Las prestaciones de ANSES incorporan un aumento del 1,93% en noviembre según el Índice de Precios al Consumidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.

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Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000, con lo que el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.

La asignación familiar por hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.

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Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.864 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.235.699; desciende a $183.839 para ingresos de entre $1.235.699,01 y $1.812.272 y a $116.026 para ingresos superiores a $1.812.272,01.