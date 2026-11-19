Bettina Köpcke tras su detención (X: @AleMonteoliva)

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La Justicia federal indagará hoy jueves a Bettina Köpcke, la pareja de Leonardo Bertulazzi, el ex terrorista italiano condenado a 27 años de prisión en su país que se fugó la semana pasada de su arresto domiciliario en San Telmo para evitar su extradición. La indagatoria estará a cargo de la jueza María Romilda Servini, que investiga el caso junto con la fiscal Alejandra Mangano.

“A Köpcke se le imputa haber facilitado la evasión de Bertulazzi. Además, cuando se le dio la domiciliaria a Bertulazzi tras su arresto en 2024, ella firmó como garante de esa morigeración de la prisión preventiva”, asegura una fuente clave del caso: “Por otra parte, ella estaba en el departamento cuando Bertulazzi escapó”.

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Una versión indicaba que la semana pasada, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Federal había incautado el teléfono de Köpcke. Sin embargo, la prueba clave en contra de la pareja del ex terrorista no es su teléfono, sino material hallado en un teléfono de Bertulazzi mismo, hallado gracias a un descuido del ex terrorista, que planeó meticulosamente su fuga, pero dejó detrás una prueba clave.

Las imágenes de la fuga de Leonardo Bertulazzi

El teléfono fue encontrado en una mochila en el departamento de la calle Defensa, que la pareja compartía, y de donde el ex terrorista se fugó. Una pericia al aparato reveló datos que, supuestamente, comprometían a Köpcke.

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En este aparato, los investigadores encontraron fotos que datan de 2025, en las que aparece la mujer junto al portón de la propiedad ubicada sobre la calle Bolívar, el punto de partida de Bertulazzi en su fuga. También se encontraron fotos de las cuerdas instaladas junto al balcón de donde bajó el prófugo, tomadas meses atrás.

En el allanamiento al departamento de la calle Defensa, por otra parte, se encontraron anotaciones y tres pendrives que también podrán ser peritados.

El material incautado en el allanamiento al departamento de Bertulazzi y su pareja

Su abogado defensor es Rodolfo Yanzón, el mismo que representa al ex Brigate Rosse históricamente en la Argentina.

Yanzón centra su planteo de defensa en el derecho a refugio de Bertulazzi, condenado en ausencia en un tribunal de Génova por el secuestro del poderoso empresario Pietro Costa. El prófugo ya había sido reconocido como refugiado por la CONARE veinte años atrás, pero el gobierno de Javier Milei se lo revocó. Para Yanzón, detener a Köpcke fue una maniobra de presión.

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“Si se cargaron la convención de refugiados como hizo la dictadura, ¿por qué no van a hacer esto, detener a un afectado para presionar al buscado?“, afirma el letrado.

Köpcke y el ex Brigate Rosse en una foto tomada en Argentina más de 20 años atrás (Foto AP / Natacha Pisarenko, archivo)

Köpcke, que llegó al país junto a Bertulazzi a comienzos de este siglo, cuando el ex Brigate Rosse atravesó Sudamérica en un notorio periplo, con un documento a nombre de un hombre de su familia, juega un rol clave en su historia por su reclamo como refugiado.