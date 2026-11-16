“Todos los que importan en el sector tecnológico fuera de los laboratorios admiran a Jensen”: líderes piden regreso a Nvidia

Elon Musk y más de 165.000 personas firmaron una carta abierta para exigir la restitución de Jensen Huang al frente de Nvidia. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Elon Musk y más de 165.000 personas firmaron una carta abierta que exige a la junta directiva de Nvidia la reincorporación de Jensen Huang como consejero delegado, apenas días después de que el cofundador de la compañía renunciara al cargo tras conocerse que mantuvo una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

La presión llega en un momento sensible: este martes Nvidia presentará sus resultados trimestrales, en medio de una investigación interna sobre la conducta de Huang y de un debate abierto sobre quién debería liderar la empresa de chips valuada en 4 billones de dólares.

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Quiénes piden el regreso de Huang y por qué

La campaña para reinstalar a Huang se extendió durante el fin de semana. Además de Musk, firmaron la carta abierta Tim Sweeney, CEO de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator. Entre los firmantes también figura Travis Kalanick, cofundador de Uber, quien escribió que Huang “erró, sí, errar es humano, pero no creo que nada de lo que hizo alcance el umbral para separarlo de su compañía”.

Más de 7.500 firmantes se identificaron como empleados de Nvidia, equivalentes al 18% de la plantilla de la empresa.

Jensen Huang renunció a Nvidia tras revelarse vínculos extramatrimoniales con una subordinada y una presunta espía china.(REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

En paralelo, un aliado de Huang confirmó a Financial Times que un grupo de ejecutivos de Silicon Valley armó un “cuartel de guerra” para presionar por su regreso y buscar apoyo en la Casa Blanca. “Todos los que importan en el sector tecnológico fuera de los laboratorios de vanguardia admiran a Jensen”, afirmó esa persona, que agregó que el propio Huang respalda estos esfuerzos.

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Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, director de Atreides Management, ambos accionistas de Nvidia, publicaron el viernes una carta abierta en la que piden a la junta dejar “todas las opciones sobre la mesa, incluido el posible regreso de Jensen Huang”, y citaron “el éxito extraordinario” de su liderazgo como argumento.

Incluso entre sus aliados persisten las dudas sobre cómo rehabilitar su reputación. Una persona involucrada en los esfuerzos por su reincorporación reconoció que “tener una relación extramatrimonial con una subordinada es motivo de despido”.

Los obstáculos políticos y financieros para un regreso

El camino de regreso de Huang enfrenta resistencia en Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el domingo una “reorganización drástica” en el liderazgo de Nvidia y sostuvo que la empresa debería buscar a su próximo CEO “afuera” de la compañía.

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Más de 7.500 empleados de Nvidia respaldaron la solicitud formal para el regreso de Huang a la conducción ejecutiva. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Bessent planteó que la prioridad no es la infidelidad de Huang, sino que Nvidia explique si permitió a sabiendas que sus chips de IA más avanzados llegaran a China. Estados Unidos prohíbe la venta a ese país de los semiconductores de punta como parte de su estrategia para mantener la delantera en la carrera por la inteligencia artificial: a fines de 2025, Trump autorizó la venta de los chips H200, pero no de los modelos superiores.

“Nada por encima de los H200 puede venderse a los chinos”, dijo Bessent, quien exigió respuestas de la investigación interna de Nvidia en un plazo de diez días.

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No todos en el sector financiero respaldan la posibilidad de un regreso. El analista Dan Ives, de Yorkville Ives, calificó de “ridícula” la idea de reinstalar a Huang y definió la petición pública como “ruido y distracción”. Para Ives, el mejor camino para la empresa es un CEO externo o la confirmación permanente de Kress en el cargo.

Cómo fue la salida de Jensen Huang de Nvidia

Huang renunció el jueves pasado, después de 33 años al frente de la compañía que ayudó a fundar en 1993. Su salida se precipitó tras conocerse que mantuvo al menos dos relaciones extramatrimoniales: una con una subordinada y otra con Alice Huang, ejecutiva de la empresa singapurense Megaspeed, señalada como presunta espía para China.

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Jensen Huang acordó comparecer ante comités del Congreso de Estados Unidos por el escrutinio sobre exportaciones hacia China.

La relación con Alice Huang disparó un escrutinio adicional sobre los controles de cumplimiento de Nvidia en sus ventas de chips de inteligencia artificial a clientes asiáticos con posibles vínculos con Pekín.

Megaspeed fue uno de los mayores clientes extranjeros de la compañía en los últimos tres años, con compras cercanas a los 5.000 millones de dólares en chips y hardware avanzado. El domingo, la firma se defendió calificándose como “un negocio legítimo y lícito”.

Jensen Huang acordó comparecer ante el comité selecto de la Cámara de Representantes sobre China, además de los comités de asuntos exteriores e inteligencia, aunque las fechas de esas audiencias, previsiblemente a puertas cerradas, no fueron confirmadas.

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