Sam Altman y Greg Brockman son dos de las caras más destacadas en la creación de OpenAI.

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Sam Altman y Greg Brockman son dos de los nombres más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ambos participaron en la creación de OpenAI, la compañía que lanzó ChatGPT en noviembre de 2022 y que transformó la manera en que millones de personas utilizan esta tecnología para estudiar, trabajar, buscar información y crear contenido.

Aunque suelen aparecer juntos cuando se habla de los orígenes de OpenAI, sus trayectorias profesionales son diferentes. Altman construyó su carrera en el mundo de las empresas tecnológicas y las inversiones, mientras que Brockman se especializó en ingeniería de software y desarrollo de productos. Antes de fundar la organización, los dos acumularon experiencias en compañías y proyectos que marcaron sus carreras.

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OpenAI nació en diciembre de 2015 como una organización de investigación en inteligencia artificial. Entre sus fundadores también estuvieron Elon Musk, Ilya Sutskever, John Schulman y Wojciech Zaremba, entre otros. Por eso, aunque Altman y Brockman son protagonistas de su historia, no fueron sus únicos creadores.

OpenAI fue fundada en diciembre de 2015 para competir con Google en desarrollo de la inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sam Altman: de Stanford a la dirección de OpenAI

Sam Altman nació el 22 de abril de 1985 en Chicago, Estados Unidos, y creció en St. Louis, Misuri. Su interés por la informática comenzó durante la infancia, cuando recibió su primera computadora y aprendió a programar.

Estudió en John Burroughs School, una institución privada de Misuri. Después ingresó a la Universidad de Stanford, donde cursó Ciencias de la Computación. Sin embargo, abandonó sus estudios en 2005, cuando tenía 19 años, para dedicarse a desarrollar su primera empresa tecnológica.

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Ese proyecto fue Loopt, una aplicación que permitía compartir la ubicación con amigos y contactos mediante teléfonos móviles. Altman fue uno de sus cofundadores y director ejecutivo. La compañía consiguió inversiones superiores a los 30 millones de dólares y fue adquirida por Green Dot Corporation en 2012 por aproximadamente 43,4 millones de dólares. Después de la operación, Altman también tuvo responsabilidades en Green Dot.

Sam Altman abandonó sus estudios en la Universidad de Stanford para dedicarse a las empresas tecnológicas. REUTERS/Manuel Orbegozo

Su siguiente etapa profesional estuvo vinculada con Y Combinator, una de las aceleradoras de empresas emergentes más conocidas de Silicon Valley. Se incorporó como socio en 2011 y en 2014 asumió la presidencia de la organización, cargo que mantuvo hasta 2019.

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Durante ese período ayudó a impulsar emprendimientos que posteriormente alcanzaron reconocimiento internacional, entre ellos Airbnb, Reddit, DoorDash, Dropbox y Stripe. También desarrolló una trayectoria como inversionista en compañías tecnológicas y proyectos relacionados con energía, biotecnología y transporte autónomo.

Uno de sus principales logros llegó en diciembre de 2015, cuando participó en la fundación de OpenAI. En 2019 asumió como director ejecutivo y se convirtió en la principal figura pública de la compañía.

Sam Altman es actualmente el CEO de OpenAI. (Foto: OpenAI)

En noviembre de 2023, la junta directiva lo apartó temporalmente del cargo, pero regresó cinco días después, tras una crisis interna que provocó la salida de varios integrantes de la dirección. Desde entonces, continuó al frente de la empresa.

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Greg Brockman: el ingeniero que ayudó a construir OpenAI

Greg Brockman nació en Estados Unidos y desarrolló desde joven habilidades relacionadas con las matemáticas, la programación y las ciencias. A diferencia de Altman, su trayectoria estuvo más concentrada en el desarrollo técnico de productos y la infraestructura informática.

Estudió Matemáticas en la Universidad de Harvard y posteriormente se trasladó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde cursó Ciencias de la Computación. Sin embargo, tampoco terminó sus estudios universitarios: abandonó ambas instituciones para incorporarse a una empresa emergente que posteriormente se convertiría en Stripe.

Greg Brockman ayudó a contruir OpenAI. REUTERS/Kevin Lamarque

En 2010 se sumó a Stripe como uno de sus primeros integrantes. Allí contribuyó a desarrollar la infraestructura tecnológica de la plataforma de pagos y ayudó a ampliar el equipo de ingeniería de cuatro a aproximadamente 250 trabajadores. En 2013 fue nombrado director de tecnología (CTO), puesto que ocupó hasta 2015.

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Ese mismo año dejó Stripe para participar en la creación de OpenAI. Inicialmente asumió como CTO y posteriormente pasó a ocupar la presidencia de la compañía. Su trabajo estuvo relacionado con la estrategia técnica, la programación y el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial.

Entre sus reconocimientos figuran su inclusión en la lista Forbes 30 Under 30 de 2018 y su selección para TIME100 AI en 2023. También obtuvo el sexto puesto en la competencia científica Science Talent Search de 2007, gracias a una investigación matemática que fue publicada en una revista especializada.

Antes de OpenAI, Greg Brockman lideró Stripe. REUTERS/Manuel Orbegozo

Los logros que comparten con OpenAI y ChatGPT

Aunque Altman y Brockman son dos de las figuras centrales de OpenAI, ChatGPT no fue creado exclusivamente por ellos. Su desarrollo fue resultado del trabajo de investigadores, ingenieros y especialistas de distintas áreas.

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La compañía presentó avances importantes antes de lanzar el chatbot. Entre ellos estuvieron GPT-2, en 2019; GPT-3, en 2020; y DALL-E 2, un sistema capaz de generar imágenes a partir de instrucciones escritas, presentado en 2022. El 30 de noviembre de ese año llegó ChatGPT, inicialmente como una versión de prueba pública basada en GPT-3.5.

Posteriormente, OpenAI presentó GPT-4 en marzo de 2023, amplió las capacidades de ChatGPT y desarrolló herramientas para generar imágenes, analizar información y ayudar en tareas de programación.