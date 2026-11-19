Lucia Caminos, Jason Duval y Mandy, son los personas de GTA 6 que más han llamado la atención en el estreno del videojuego de Rockstar.

Guardar

La inteligencia artificial permite imaginar cómo serían los personajes de videojuegos y películas si pertenecieran a otros universos de ficción. Esta vez, Lucía Caminos, Jason Duval y Mandy, figuras del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI), fueron reinterpretados con la estética de Las Guerreras K-pop, la producción animada de Netflix que combina música, cultura coreana y acción sobrenatural.

Las imágenes muestran a los personajes con una apariencia diferente a la que tienen en sus representaciones originales. En lugar de los escenarios urbanos y criminales asociados con el videojuego de Rockstar Games, aparecen en un ambiente de espectáculo musical, con luces violetas, pantallas gigantes y una identidad visual inspirada en el grupo HUNTR/X.

PUBLICIDAD

El resultado combina dos fenómenos del entretenimiento que cuentan con comunidades de seguidores en internet: la entrega de una de las franquicias más populares de los videojuegos y una película animada que convirtió el K-pop y la fantasía en parte de su propuesta.

GTA 6 se estrenó de manera oficial en todo el mundo el 19 de noviembre de 2026.

Lucía Caminos adopta la estética de una guerrera K-pop

En la primera recreación, Lucía Caminos conserva sus principales rasgos físicos, pero cambia su vestuario por uno inspirado en la moda de las integrantes de HUNTR/X. La protagonista aparece con una chaqueta turquesa decorada con bordados dorados, accesorios metálicos y prendas urbanas que combinan elementos de la moda idol con una apariencia de guerrera.

Su cabello oscuro permanece recogido en una coleta alta y su expresión mantiene una actitud seria y decidida. La imagen la presenta junto a Jason Duval, en una composición que recuerda a un cartel promocional de una producción musical o una película de acción.

PUBLICIDAD

La reinterpretación también conserva la relación visual entre ambos personajes. Jason aparece con una chaqueta oscura, detalles dorados y una camiseta blanca, mientras mantiene sus tatuajes y su apariencia física. La iluminación de un escenario musical reemplaza los paisajes de Vice City y aporta una atmósfera completamente distinta.

Lucia Caminos y Jason Duval son los protagonistas de GTA 6. (Imagen ilustrativa)

Jason Duval también cambia de universo

El personaje masculino de GTA VI adopta una imagen más cercana a la de un integrante de un grupo musical. Su vestimenta combina prendas negras y turquesas, cadenas y detalles decorativos que encajan con la estética de Guerreras K-pop.

Sin embargo, la recreación mantiene elementos que permiten reconocerlo, como su cabello corto, su barba y el tatuaje que lleva en el brazo. La intención es trasladar su apariencia a otro estilo visual sin perder los rasgos que lo distinguen.

PUBLICIDAD

En esta versión, Jason deja de aparecer como un personaje relacionado con el mundo criminal de GTA VI para convertirse en una figura que podría formar parte de un espectáculo de K-pop. La propuesta no implica un cambio en la historia del videojuego, sino una reinterpretación artística de su imagen.

Lucia Caminos, Jason Duval y Mandy son personas de GTA 6. (Imagen ilustrativa)

Mandy aparece como una integrante del universo HUNTR/X

La segunda imagen presenta a Mandy con una estética más cercana a la de una estrella del K-pop. Su cabello rubio ondulado y sus rasgos se mantienen, mientras que su vestuario cambia por un conjunto blanco con detalles dorados, una chaqueta corta y accesorios metálicos.

También aparece sosteniendo una tableta con el símbolo de HUNTR/X y haciendo un gesto con una de sus manos. El escenario está dominado por luces violetas y pantallas que refuerzan la ambientación de un concierto.

PUBLICIDAD

A diferencia de la primera recreación, en la que Lucía y Jason aparecen juntos, esta composición coloca a Mandy como protagonista. La imagen recuerda a las fotografías promocionales que suelen acompañar los lanzamientos de grupos musicales y producciones animadas.

Mandy de GTA 6 se volvió popular tras su aparición en la saga de Rockstar. (Imagen ilustrativa)

La inteligencia artificial amplía las posibilidades del fan art

Estas recreaciones muestran cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden combinar personajes de diferentes franquicias y trasladarlos a estilos visuales distintos. A partir de imágenes de referencia, estos sistemas permiten conservar características físicas y modificar elementos como la ropa, los escenarios, la iluminación y la ambientación.

Este tipo de contenido también forma parte de una tendencia entre los seguidores de videojuegos y películas: imaginar encuentros entre universos que no comparten una historia oficial.

PUBLICIDAD

En este caso, la propuesta reúne a personajes asociados con GTA VI y la estética de Guerreras K-pop. Las imágenes son creaciones conceptuales y no forman parte de un anuncio de Rockstar Games ni de Netflix. Tampoco anticipan una colaboración entre ambas compañías.

La reinterpretación funciona como una muestra de cómo la inteligencia artificial puede transformar personajes conocidos y ofrecer nuevas versiones visuales para los fanáticos, sin modificar las historias originales de las producciones.